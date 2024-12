Il y a 2 ans, NVIDIA a annoncé une collaboration pluriannuelle avec Microsoft pour construire l'un des supercalculateurs d'IA les plus puissants au monde, alimenté par l'infrastructure de supercalcul de Microsoft Azure associée aux GPU de NVIDIA, à la mise en réseau et à la pile complète de logiciels d'IA pour aider les entreprises à former, déployer et mettre à l'échelle l'IA, y compris les grands modèles de pointe.Dans le cadre de cette collaboration, un rapport révèle que Microsoft aurait acquis près de deux fois plus de puces d'IA de Nvidia que ses concurrents les plus proches. Les analystes du cabinet de conseil en technologie Omdia estiment que Microsoft a acheté environ 485 000 puces d'IA "Hopper" de Nvidia cette année. Cette acquisition est importante car elle est le double du nombre de puces achetées par son plus proche rival, Meta Platforms qui a acheté 224 000 puces.La demande de GPU avancés de Nvidia a grimpé en flèche depuis l'introduction du ChatGPT, incitant les géants de la technologie à investir massivement dans l'infrastructure de l'IA. Les analystes d'Omdia estiment que ByteDance et Tencent ont chacun commandé environ 230 000 puces Nvidia, y compris le modèle H20, conçu pour les marchés chinois.L'expansion agressive de Microsoft dans l'infrastructure d'IA est en partie motivée par son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI. L'entreprise vise à exploiter ses capacités d'IA à la fois pour les services internes et pour les offres destinées aux clients par le biais d'Azure. Malgré la concurrence, Microsoft continue de s'appuyer sur les puces de Nvidia tout en développant ses propres accélérateurs d'IA.L'acquisition de puces Nvidia par Microsoft souligne l'importance stratégique accordée par le géant technologique à l'amélioration de son infrastructure d'IA. La domination de Nvidia sur le marché des semi-conducteurs pour l'IA est bien documentée, les observateurs soulignant qu'aucune entreprise ne peut rivaliser avec la supériorité technologique de Nvidia.Nvidia a enregistré un chiffre d'affaires de 35,1 milliards de dollars au troisième trimestre, dont 30,8 milliards de dollars pour les seuls centres de données, ce qui souligne son rôle central dans l'infrastructure de l'IA.Cependant, les puces de Nvidia ont été confrontées à des défis, tels que des problèmes de surchauffe dans ses puces d'IA Blackwell, ce qui a eu un impact sur des entreprises comme Meta et Microsoft. Malgré ces problèmes, les puces de Nvidia restent essentielles aux progrès de l'IA, et l'investissement substantiel de Microsoft reflète son engagement à rester à la pointe de la technologie de l'IA.Fait intéressant, la collaboration entre Nvidia et Microsoft est sujette à controverse. En effet, une startup appelée Xockets a intenté une action en justice contre Microsoft et Nvidia. La plainte accuse Microsoft et Nvidia d'avoir violé le brevet de Xockets pour les unités de traitement de données avancées (Advanced Data Processing Units - DPU). Elle affirme avoir inventé le DPU avancé, qui améliore l'efficacité des charges de travail intenses.Selon la plainte, Microsoft et Nvidia ont formé "un cartel illégal" qui leur a permis d'éviter de payer le juste prix du marché pour avoir accès à la technologie brevetée de Xockets. La plainte allègue qu'au moins trois des DPU de Nvidia (BlueField, ConnectX et NVLink Switch) sont basés sur la technologie brevetée de Xockets.: OmdiaPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?