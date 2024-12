OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA). Sa mission déclarée est de développer une intelligence générale artificielle (AGI) "", qu'elle définit comme "". Sa publication de ChatGPT en novembre 2022 a été considérée comme le catalyseur du boom de l'IA.Selon un récent rapport de The Information, OpenAI envisage de construire des robots humanoïdes. Cette démarche pourrait s'inscrire dans la stratégie d'expansion de l'entreprise, qui utilise sa pile logicielle existante pour se tourner vers la robotique, un domaine qu'elle a envisagé d'explorer par le passé avant que son équipe ne soit silencieusement dissoute.Bien que cela puisse sembler nouveau, l'entreprise a déjà commencé à préparer le terrain depuis un certain temps. Elle a notamment investi dans plusieurs startups, telles que Figure AI, Physical Intelligence et 1X Technologies, qui travaillent à la construction de robots humanoïdes et au développement de l'intelligence artificielle générale (AGI). L'entreprise a également travaillé à l'élargissement de son équipe de robotique.Fait intéressant, en août 2024, la startup californienne de robotique Figure AI a dévoilé la deuxième génération de son robot humanoïde, Figure 02 . La vidéo de présentation de Figure 02 contient très peu de détail, mais montrait tout de même des vues de ce qui semble être des articulations et des membres améliorés, ainsi que des maillages intéressants, peut-être flexibles, pour le corps du robot. L'entreprise avait affirmé que Figure 02 est le résultat d'une refonte complète du matériel et du logiciel.Selon des informations antérieures, la startup spécialisée dans l'IA a publié plusieurs offres d'emploi au début de l'année pour recruter des ingénieurs de recherche qui rejoindraient son équipe de robotique. La description du poste comprenait l'entraînement des grands modèles de langage de l'entreprise (LLM) afin de fournir de nouvelles capacités aux robots.Bien qu'OpenAI envisage activement le développement d'un robot humanoïde, il est peu probable qu'elle fasse une annonce à ce sujet prochainement. Selon le rapport, la construction d'un robot humanoïde n'est pas une priorité pour l'OpenAI, qui privilégie le développement de son modèle de raisonnement et d'un agent d'intelligence artificielle qui pourrait "".Pour rappel, un robot humanoïde est un robot bipède qui ressemble à un être humain et qui est conçu pour travailler aux côtés des humains. Ces robots utilisent des modèles d'intelligence artificielle (IA) avancés pour voir et sentir le monde qui les entoure et effectuer des tâches complexes. Selon le fondateur et PDG de Figure AI, les robots humanoïdes deviendront des "biens essentiels" dans un avenir proche, comme posséder une voiture ou un téléphone aujourd'hui.: The InformationPensez-vous que cette initiative d'OpenAI est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?