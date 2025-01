Sir Keir Rodney Starmer est un homme politique britannique qui occupe le poste de Premier ministre du Royaume-Uni depuis 2024 et celui de chef du Parti travailliste depuis 2020. Il a précédemment occupé le poste de chef de l'opposition de 2020 à 2024. Il est député de Holborn et St Pancras depuis 2015 et a été directeur des poursuites publiques de 2008 à 2013. Sous la direction de Starmer, le gouvernement britannique a mis fin à certaines allocations de chauffage en hiver pour environ 10 millions de personnes, mis en œuvre un programme de libération anticipée pour des milliers de prisonniers afin de réduire la surpopulation carcérale, et réglé un certain nombre de grèves dans le secteur public.Récemment, des rapports ont révélé que Keir Starmer va annoncer de nouveaux plans pour transformer le Royaume-Uni en une "superpuissance de l'IA". Pour rappel, l'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Le boom de l'IA est une période continue de progrès rapides dans le domaine de l'IA qui a commencé à la fin des années 2010 avant de prendre une ampleur internationale au début des années 2020. Cette situation a poussé les puissances mondiales à de forts investissements dans l'IA.Le gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, devrait donc annoncer au milieu du mois de janvier 2025 un plan visant à augmenter massivement l'infrastructure informatique du pays afin de favoriser la croissance de startups locales spécialisées dans l'IA, capables de rivaliser avec des entreprises telles qu'OpenAI. Dans le cadre du "" du Royaume-Uni, le gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux de multiplier par 20 la capacité des centres de données du pays d'ici à la fin de la décennie, a rapporté CNBC. Il entend ainsi encourager le développement de modèles d'IA plus avancés, qui dépendent de ressources informatiques très performantes.Keir Starmer se rendra le 13 janvier à Bristol, en Angleterre, pour annoncer cette nouvelle initiative, qui fait suite à l'annulation de 1,3 milliard de livres sterling (plus d'1,5 millions d'euros) de fonds publics qui devaient être consacrés à d'autres projets d'IA. Ces projets, une ressource de recherche sur l'IA et un système de superordinateur "exascale", avaient été dévoilés par le prédécesseur de Keir Starmer, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak.Ce plan intervient à un moment où les gouvernements européens s'intéressent de plus en plus à l'idée d'une "IA souveraine", selon laquelle les pays devraient veiller à ce que les nouvelles technologies essentielles à la croissance économique et à la sécurité nationale soient construites et développées sur leur territoire. Dans le cadre du plan britannique, le gouvernement de Starmer souhaite créer un certain nombre de "" à travers le pays. Dans ces zones, les règles relatives aux permis de construire seront assouplies afin de lever les obstacles à la construction de nouveaux centres de données.Parallèlement, il est prévu de créer un nouveau "" qui comprendra des leaders de l'industrie de l'IA et de l'énergie. Ils seront chargés d'étudier comment ces nouveaux centres de données peuvent être alimentés par des sources d'énergie renouvelables et à faible teneur en carbone, telles que l'énergie nucléaire. Cette dernière initiative semble s'inspirer des récentes mesures prises par les géants américains de la technologie, tels qu'Amazon.com Inc, Google LLC et Microsoft Corp, pour investir dans de "" qui constitueront une source alternative d'énergie à faible teneur en carbone pour leurs centres de données privés.Une fois l'infrastructure mise en place, le Royaume-Uni espère créer une nouvelle "" qui contribuera à stimuler la coopération entre les institutions publiques, telles que les universités, et le secteur privé. En fin de compte, il souhaite ouvrir la voie à l'essor de startups d'IA capables de créer des "" et réduire sa dépendance à l'égard des entreprises basées dans la Silicon Valley.Toutefois, il reste à voir si l'initiative contribuera à surmonter les difficultés de financement rencontrées par les entrepreneurs britanniques, qui ont eu du mal à réunir le type de fonds dont disposent les leaders de l'IA tels que l'OpenAI.Certains fondateurs et investisseurs en capital-risque britanniques ont demandé que les fonds de pension du pays allouent une plus grande part de leurs ressources à des startups plus risquées et à forte croissance. Magnus Grimeland, fondateur et directeur général de la société de capital-risque Antler Ltd. basée au Royaume-Uni, a déclaré lors d'une interview accordée à CNBC en 2024 que les fonds de pension du pays disposent de plus de 7 000 milliards de dollars qu'ils cherchent à investir. "", a-t-il déclaré.Bien que le financement reste un défi, les leaders de la technologie ont exprimé leur optimisme quant aux projets du pays. Chintan Patel, directeur technologique de Cisco Systems Inc. au Royaume-Uni, a déclaré qu'une feuille de route clairement définie était "". En outre, le Royaume-Uni vise à introduire un cadre réglementaire plus souple pour l'IA qui donnera aux développeurs d'IA une plus grande marge de manœuvre que la loi sur l'IA de l'Union européenne, qui impose de nombreuses restrictions à l'utilisation de données protégées par le droit d'auteur.Pour rappel, les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré lors d'une récente que "", ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.: CNBCPensez-vous que ce projet est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?