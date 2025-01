Le président Joe Biden a signé un décret ambitieux sur l'IA qui vise à garantir l'infrastructure nécessaire aux opérations d'IA avancées, telles que les centres de données à grande échelle

Cette récente initiative intervient un peu plus d'un an après que le président Joe Biden a signé un décret visant à superviser et à investir dans l'IA . Le-dit décret a ouvert la voie à certaines réglementations industrielles et au financement du gouvernement américain pour qu'il investisse davantage dans la technologie. Ses objectifs vont des droits civils aux réglementations industrielles, en passant par l'embauche de personnel.Le décret signé par le président Joe Biden ordonne aux agences fédérales d'accélérer le développement d'infrastructures d'IA à grande échelle sur les sites gouvernementaux, tout en imposant des exigences et des garanties aux développeurs qui construisent sur ces sites. Il demande également à certaines agences de mettre à disposition des sites fédéraux pour les centres de données d'IA et les nouvelles installations d'énergie propre. Ces agences contribueront à faciliter l'interconnexion de l'infrastructure au réseau électrique et à accélérer le processus d'autorisation.Dans un communiqué, Joe Biden a déclaré que l'IA aura « de profondes implications pour la sécurité nationale et un énorme potentiel pour améliorer la vie des Américains si elle est exploitée de manière responsable, qu'il s'agisse d'aider à guérir des maladies ou d'assurer la sécurité des communautés en atténuant les effets du changement climatique ».« Cependant, nous ne pouvons pas considérer notre avance comme acquise », a déclaré le président démocrate. « Nous ne laisserons pas l'Amérique se faire dépasser lorsqu'il s'agit de la technologie qui définira l'avenir, et nous ne devrions pas non plus sacrifier les normes environnementales essentielles et nos efforts communs pour protéger l'air pur et l'eau propre. »Selon les nouvelles règles, les départements de la Défense et de l'Énergie identifieront chacun au moins trois sites où le secteur privé pourra construire des centres de données d'IA. Les agences lanceront des « appels d'offres » auprès d'entreprises privées pour construire des centres de données d'IA sur ces sites fédéraux, ont indiqué des hauts fonctionnaires de l'administration.Les entreprises qui construiront sur ces sites seront tenues, entre autres, de payer pour la construction de ces installations et de produire suffisamment d'énergie propre pour répondre à l'ensemble des besoins de leurs centres de données. Bien que le gouvernement américain loue un terrain à une entreprise, cette dernière sera propriétaire des matériaux qu'elle crée sur place, ont précisé les hauts fonctionnaires.Joe Biden a déclaré que ces efforts étaient destinés à accélérer la transition vers l'énergie propre d'une manière qui soit « responsable et respectueuse des communautés locales » et qui n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'Américain moyen. Les promoteurs sélectionnés pour construire sur des sites gouvernementaux devront payer tous les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure d'IA afin que le développement n'augmente pas les prix de l'électricité pour les consommateurs, a déclaré l'administration.Le décret prévoit également que la construction des centres de données d'IA sur les sites fédéraux se fasse dans le cadre de contrats de travail publics. Certains de ces sites sont réservés aux petites et moyennes entreprises d'IA, selon des fonctionnaires.Les agences gouvernementales achèveront également une étude portant sur les effets des centres de données d'IA sur les prix de l'électricité, et le ministère de l'Énergie fournira une assistance technique aux commissions des services publics des États en ce qui concerne la conception de tarifs d'électricité susceptibles d'aider à connecter de nouveaux gros clients à l'énergie propre.Dans le cadre de ce décret, le ministère de l'Intérieur identifiera les terrains qu'il gère et qui se prêtent au développement d'énergies propres et peuvent accueillir des centres de données sur des sites gouvernementaux, ont indiqué des responsables de l'administration.« Les volumes de puissance de calcul et d'électricité nécessaires pour former et exploiter les modèles d'avant-garde augmentent rapidement et devraient encore s'accroître », a déclaré Tarun Chhabra, assistant adjoint du président et coordinateur pour la technologie et la sécurité nationale. « D'ici 2028, nous prévoyons que les principaux développeurs d'IA chercheront à exploiter des centres de données d'une capacité de cinq gigawatts pour l'entraînement des modèles d'IA. »Le déploiement de systèmes d'IA à grande échelle nécessite également un réseau plus large de centres de données dans différentes régions du pays, a-t-il ajouté.« Du point de vue de la sécurité nationale, il est vraiment essentiel de trouver un moyen de construire les centres de données et l'infrastructure électrique pour soutenir les opérations d'IA de pointe ici aux États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant que la construction de centres de données aux États-Unis empêchera « les adversaires d'accéder à ces systèmes puissants au détriment de nos forces armées et de notre sécurité nationale ».Ce type d'investissement empêchera également les États-Unis de devenir dépendants d'autres pays pour accéder aux outils d'IA, a ajouté Tarun Chhabra.Ce décret fait suite à la proposition de l'administration Biden d'imposer de nouvelles restrictions aux exportations de puces d'intelligence artificielle, dans le but de concilier les préoccupations de sécurité nationale liées à cette technologie et les intérêts économiques des producteurs et d'autres pays. Cette proposition a suscité l'inquiétude des dirigeants de l'industrie des puces ainsi que des responsables de l'Union européenne, qui craignent que les restrictions à l'exportation ne touchent 120 pays.Ces récents développements interviennent à un moment où l'empreinte environnementale de l'IA fait l'objet d'examens de plus en plus minutieux . Alors que les outils d'IA générative tels que ChatGPT gagnent en popularité, les inquiétudes se multiplient quant à l'impact de l'IA sur le climat.Ces constats ont suscité des appels en faveur de politiques qui ne se limitent pas aux implications éthiques et sécuritaires de l'IA, mais qui s'attaquent également à ses coûts environnementaux.Joe Biden, décret de la Maison-BlancheQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du président Joe Biden crédible ou pertinente ?