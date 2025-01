L'utilisation des applications mobiles diminuera de 25 % en raison des assistants IA d'ici 2027

D'ici 2027, l'utilisation des applications mobiles diminuera de 25 % grâce aux assistants d'IA, selon Gartner. Les utilisateurs de smartphones se tourneront vers des assistants IA, tels que Apple Intelligence, ChatGPT, Google Gemini, Meta AI et d'autres, pour remplacer les applications dans de nombreuses fonctions. En plus de l'impact des assistants IA, les applications seront consolidées à travers des marques et des entreprises distinctes, créant des partenariats ou des consortiums d'applications mobiles pour atteindre plus d'utilisateurs par application à l'échelle et défrayer le coût de la création et de la maintenance.", a déclaré Emily Weiss, analyste de Gartner. "Selon l'enquête 2024de Gartner menée auprès de 395 répondants entre février et mars 2024, le CMO (Directeur marketing) moyen a alloué près d'un quart de son budget de marketing numérique à la recherche. En dehors des utilisateurs finaux qui visitent directement un site web, la recherche génère actuellement plus de trafic vers le site web moyen d'une entreprise commerciale que toute autre source de référence. Par conséquent, une perte du trafic généré par les recherches, due à des changements algorithmiques des principaux moteurs de recherche, aurait un impact commercial négatif tangible pour toute organisation.", a déclaré Weiss. "Il devient de plus en plus difficile pour les directeurs marketing de maintenir, et encore plus d'accroître, leur portée et leur engagement auprès des consommateurs. Cela est d'autant plus vrai que les consommateurs délaissent les médias sociaux au profit d'autres plateformes et de canaux basés sur l'abonnement. L'enquête 2024de Gartner a révélé que depuis 2022, les médias sociaux payants ont conservé l'allocation budgétaire la plus élevée pour l'ensemble des dépenses en médias numériques. En 2024, les leaders du marketing B2C ont déclaré allouer 14,3 % de leur budget pour les canaux numériques à la publicité sur les médias sociaux (une augmentation par rapport à 12,3 % en 2023).", a déclaré Weiss. "Les modèles d'IA actuels, tels que les grands modèles de langage (LLM), n'ont pas la capacité d'exécuter des tâches de manière autonome et de s'adapter à des environnements complexes. Cependant, avec l'ajout de nouveaux niveaux d'intelligence, les nouveaux agents d'IA sont prêts à devenir rapidement plus capables et plus fiables à mesure que les marques cherchent à répondre aux cas d'utilisation orientés vers le client.", a déclaré Weiss.Cependant, une enquête fin 2024 suggère que l'Apple Intelligence est importante pour les acheteurs d'iPhone, mais la majorité d'entre eux (73 %) estiment que les fonctionnalités initiales n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée. Reste à savoir si l'intégration de Genmoji et de ChatGPT changera cette opinion. La situation est encore pire pour les smartphones Samsung, puisqu'une majorité encore plus importante de propriétaires (87 %) déclare ne pas voir l'intérêt des fonctions d'intelligence artificielle (IA) proposées.: GartnerPensez-vous que ces prédictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?