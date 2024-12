Faits saillants de l'enquête

Parmi les fonctions d'IA les plus populaires figurent les « Outils d'écriture » (72 %), les « Résumés de notification » (54 %), les « Messages prioritaires » (44,5 %), le « Nettoyage des photos » (29,1 %) et la « Réponse intelligente dans le courrier et les messages » (20,9 %) pour les utilisateurs de l'IA sur iPhone. 9 %) pour les utilisateurs de l'iPhone AI et « Circle to Search » (82,1 %), « Photo Assist » (55,5 %), « Chat Assist » (28,8 %), « Note Assist » (17,4 %) et « Browsing Assist » (11,6 %) pour les utilisateurs de Samsung AI. Les personnes interrogées pouvaient choisir plusieurs options.

À la question de savoir comment l'Apple Intelligence se compare à la Galaxy AI, les réponses des utilisateurs de l'iPhone AI ont été les suivantes : 15,4 % ont déclaré qu'Apple Intelligence était meilleure, 5,9 % ont déclaré que Galaxy AI était meilleure, 32 % ont admis qu'aucune des deux n'était meilleure et 46,7 % n'en savaient pas assez sur l'IA pour faire une comparaison. Les réponses des utilisateurs de Galaxy AI sont les suivantes : 3,8 % ont déclaré que l'Apple Intelligence est meilleure, 7,8 % ont déclaré que la Galaxy AI est meilleure, 75,4 % ont déclaré que rien n'est meilleur et 13 % n'en savaient pas assez sur l'IA pour faire une comparaison.

Les utilisateurs de smartphones en général ne sont pas satisfaits des fonctions d'IA existantes. L'enquête a en effet révélé que 73 % des utilisateurs d'Apple Intelligence et 87 % des utilisateurs de Galaxy AI ont déclaré que les nouvelles fonctions n'étaient « pas très utiles » ou qu'elles « n'ajoutaient que peu ou pas de valeur » à l'expérience qu'ils avaient de leur smartphone.

Les utilisateurs d'iPhone se sont montrés relativement plus intéressés par l'IA mobile que les utilisateurs de Samsung, puisque près de la moitié (47,6 %) des utilisateurs d'iPhone ont déclaré que les fonctions d'IA constituaient un facteur décisif « très » ou « assez » important lors de l'achat d'un nouveau téléphone, contre 23,7 % des utilisateurs de Samsung qui ont déclaré la même chose.

Environ 1 utilisateur d'iPhone sur 6 (16,8 %) a déclaré qu'il envisagerait de passer à Samsung si l'entreprise proposait de meilleures fonctions d'intelligence artificielle, tandis qu'un pourcentage relativement faible de 9,7 % d'utilisateurs de Samsung envisagerait de passer à Apple pour de meilleures fonctions d'IA. Le pourcentage d'utilisateurs fidèles à la marque a diminué de manière plus significative (de 92 % en 2021 à 78,9 %) dans le cas d'Apple, par rapport à Samsung (de 74 % en 2021 à 67,2 %). L'IA n'est pas si importante pour justifier un changement selon les 4,3 % d'utilisateurs d'Apple et les 23,1 % d'utilisateurs de Samsung restants.

Les utilisateurs d'Apple (11,6 %) sont plus susceptibles de payer un abonnement pour utiliser les services d'IA que les utilisateurs de Samsung (4 %). Toutefois, la plupart des utilisateurs de smartphones (86,5 % des utilisateurs d'iPhone AI et 94,5 % des utilisateurs de Samsung) ont déclaré qu'ils ne paieraient pas pour utiliser l'IA. Seuls 1,9 % des utilisateurs d'Apple et 1,5 % des utilisateurs de Samsung sont encore indécis quant à la possibilité de payer un abonnement à l'IA.

Les utilisateurs d'iPhone dotés d'un modèle compatible avec l'IA ont déclaré ne pas avoir utilisé les fonctionnalités de l'IA pour les raisons suivantes : ne pas les avoir mises à jour (57,6 %), ne pas les avoir trouvées utiles (36,7 %) et imprécisions (18,2 %), tandis que les utilisateurs de Samsung ont déclaré ne pas les avoir trouvées utiles (44,2 %), imprécisions (35,5 %), préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité (30,1 %) et ne pas avoir mis à jour le logiciel (19,7 %). Les personnes interrogées pouvaient choisir plusieurs options.

Parmi les fonctionnalités d'IA les plus populaires, on trouve les « outils d'écriture », les « résumés de notifications » pour les utilisateurs d'Apple et « Circle to Search », « Photo Assist » pour les utilisateurs de Samsung

Les deux cinquièmes des propriétaires d'un iPhone Apple doté de l'IA (41,6 %) ont répondu par l'affirmative ; 58,4 % ont déclaré n'avoir utilisé aucune des nouvelles fonctionnalités de l'Apple Intelligence.

Moins de la moitié des propriétaires de smartphones Samsung Galaxy compatibles avec l'IA (46,9 %) ont confirmé avoir utilisé les fonctions Galaxy AI, tandis que 53,1 % ont déclaré ne pas l'avoir fait.

Outils de rédaction (aide à la relecture, à la réécriture et au résumé de textes dans diverses applications, afin d'aider les utilisateurs à communiquer plus efficacement) - 72 %.

Résumés de notifications (Obtenir des informations clés à partir de plusieurs notifications en une seule vue) - 54 %.

Messages prioritaires (met en évidence les courriels urgents et propose des résumés de messages) - 44,5 %.

Nettoyage dans les photos (Supprime les objets d'arrière-plan indésirables des photos d'une simple pression) - 29,1 %.

Réponse intelligente dans Courrier et Messages (aide à rédiger rapidement des réponses en fonction du contenu du message) - 20,9 %.

Recherche en langage naturel dans Photos (recherche de photos à l'aide de descriptions en langage naturel) - 13,3 %.

Résumés de transcription (crée un résumé de la transcription d'un enregistrement audio ou d'un appel dans Notes et d'autres applications) - 7,1 %.

Film souvenir dans Photos (crée des films personnalisés à partir de descriptions d'utilisateurs en sélectionnant des photos et des vidéos et en élaborant un scénario) - 5 %.

Siri amélioré par l'IA (meilleure compréhension du langage, capacité à conserver le contexte entre les requêtes et à passer de manière fluide du texte à la voix) - 3,1 %.

Autres - 1,2 %

Circle to Search (Dessinez un cercle autour de n'importe quelle image à l'écran pour rechercher sur Google des informations pertinentes sur le contenu sélectionné) - 82,1 %.

Photo Assist (suggestions d'édition de photos par l'IA et Generative Edit qui régénère les images lorsque vous redimensionnez, supprimez ou déplacez des objets, etc.) - 55,5%.

Chat Assist (Amélioration de la communication grâce à des améliorations du style d'écriture, des corrections grammaticales et des traductions) - 28,8 %.

Note Assist (transcription instantanée de l'audio en texte et création d'un résumé concis) - 17,4 %.

Browsing Assist (résume et traduit le contenu web dans le navigateur Internet Samsung) - 11,6 %.

Transcript Assist (Transcription d'un discours enregistré avec un résumé dans l'application Voice Recorder) - 3,4 %.

Interprète (traduction instantanée de textes et de fichiers audio dans différentes langues) - 1,9 %.

Autres - 1,7 %

Live Translate (traduction en temps réel des appels téléphoniques, permettant à deux personnes de parler des langues différentes de manière transparente) - 1,1 %.

Les utilisateurs ne sont guère impressionnés par les fonctions d'IA actuelles

15,4 % ont déclaré qu'Apple Intelligence était meilleure et seulement 5,9 % ont estimé que Galaxy AI était une meilleure option.

Un tiers (32 %) n'a pas de préférence et admet qu'aucune des deux options n'est meilleure que l'autre.

Près de la moitié des utilisateurs de l'iPhone AI (46,7 %) avouent ne pas en savoir assez sur l'intelligence artificielle pour la comparer.

Plus d'un utilisateur d'iPhone AI sur dix (11,1 %) a estimé que les fonctions d'intelligence artificielle étaient très utiles.

15,9 % pensent qu'elles ont une certaine valeur, mais pas une valeur significative.

Une majorité (64,7 %) a estimé qu'elles n'étaient pas très utiles et que d'autres fonctions étaient plus importantes.

8,3 % pensent qu'elles n'ajoutent que peu ou pas de valeur à leur expérience de l'iPhone.

Seulement 3,8 % des personnes interrogées ont déclaré qu'Apple Intelligence était meilleure, tandis que deux fois plus (7,8 %) ont déclaré que Galaxy AI était la meilleure des deux.

Trois utilisateurs de Galaxy AI sur quatre (75,4 %) ont déclaré que ni l'une ni l'autre n'était meilleure.

Par ailleurs, 13 % d'entre eux ne connaissent pas suffisamment l'intelligence artificielle pour pouvoir la comparer.

Un pourcentage insignifiant de 5,9 % des utilisateurs de Galaxy AI considèrent que ces fonctions sont très utiles.

7,1 % ont estimé qu'elles avaient une certaine valeur, mais pas une valeur significative.

Un tiers (35,1 %) des utilisateurs du Galaxy AI ont indiqué qu'elles n'étaient pas très utiles et que d'autres fonctions étaient plus importantes.

Plus de la moitié (51,9 %) ont déclaré qu'elles n'ajoutaient que peu ou pas de valeur à leur expérience du smartphone.

Un utilisateur d'iPhone sur six changerait de marque pour une meilleure IA

Plus d'un sixième des utilisateurs de l'iPhone AI (16,8 %) ont répondu par l'affirmative qu'ils envisageraient de passer à Samsung si les fonctionnalités de Galaxy AI étaient nettement supérieures.

Une majorité (78,9 %) a répondu qu'elle préférerait toujours un iPhone ou Apple Intelligence, mais le nouveau chiffre indique une baisse de 13 % de la fidélité à la marque par rapport aux 92 % de 2021.

Entre-temps, les fonctions d'IA ne sont pas si importantes pour justifier un changement pour 4,3 % des personnes interrogées.

Plus d'un cinquième (21,1 %) ont déclaré que l'IA était un facteur de décision très important.

Plus d'un quart (26,5 %) ont déclaré qu'il s'agissait d'un facteur quelque peu important, mais pas de la première priorité.

Deux cinquièmes (42,2 %) ont déclaré que les fonctionnalités de l'IA n'étaient pas très importantes et que d'autres fonctionnalités étaient plus importantes.

Pour 10,2 %, l'IA n'est pas du tout importante lors de l'achat d'un nouveau téléphone.

Près d'un utilisateur de Galaxy AI sur dix (9,7 %) a déclaré qu'il changerait de marque de smartphone pour obtenir des fonctions d'IA nettement plus performantes.

67,2 % sont fidèles à la marque Samsung/Galaxy AI et ne changeraient pas de marque pour de meilleures fonctionnalités d'IA

Un quart (23,1 %) estime que l'IA n'est pas très importante pour eux.

14,9 % des utilisateurs de Galaxy AI ont déclaré que l'IA était un facteur de décision très important.

Pour 8,8 % d'entre eux, l'IA est assez importante mais n'est pas la priorité absolue

47,7 % ont déclaré que les fonctionnalités de l'IA n'étaient pas importantes et que d'autres fonctionnalités étaient plus importantes.

L'IA n'est pas du tout importante pour 28,6 % des utilisateurs de Galaxy AI.

Les utilisateurs d'Apple sont plus enclins à payer pour l'IA que les utilisateurs de Samsung

Plus d'un utilisateur d'iPhone AI sur dix (11,6 %) est prêt à payer pour utiliser les services d'IA.

86,5 % ont déclaré qu'ils ne paieraient pas pour utiliser l'IA, tandis qu'un maigre 1,9 % d'entre eux ne sont pas encore sûrs.

Seuls 4 % ont révélé qu'ils paieraient pour utiliser des services d'IA à l'avenir.

La quasi-totalité (94,5 %) des utilisateurs de Galaxy AI n'était pas intéressée par le paiement des services d'IA et 1,5 % a déclaré ne pas être sûr.

Les utilisateurs révèlent les raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas les fonctions d'IA

Je n'ai pas mis à jour le logiciel - 57,6 %.

Je ne les trouve pas utiles - 36,7 %.

Je ne fais pas confiance à l'IA ou à sa précision - 18,2 %.

Je suis préoccupé par la protection de la vie privée et la sécurité - 6,1 %.

Je ne comprends pas comment utiliser ces fonctionnalités - 4,4 %.

Je suis préoccupé par l'éthique de l'utilisation de l'IA - il faut une réglementation - 4,1 %.

Je crains de devenir trop dépendant de l'IA - 2,5 %.

Je n'ai pas le temps de les explorer - 1,5%.

Je ne sais pas ce que sont ces fonctionnalités - 1,2 %.

Je ne les trouve pas utiles - 44,2%.

Je ne fais pas confiance à l'IA ou à sa précision - 35,5%.

Je suis préoccupé par la protection de la vie privée et la sécurité - 30,1 %.

Je n'ai pas mis à jour mon logiciel - 19,7 %.

Je suis préoccupé par l'éthique de l'utilisation de l'IA - il faut une réglementation - 10 %.

Je ne sais pas ce que sont ces fonctionnalités - 4,5 %.

Je ne comprends pas comment utiliser ces fonctions - 2,8%.

Je crains de devenir trop dépendant de l'IA - 1,5 %.

Je n'ai pas le temps de les explorer - 0,7 %.

En résumé

Ces révélations font suite au lancement par Apple de l'iOS 18.2 , qui équipe l'iPhone 16 d'une intelligence visuelle lui permettant grâce à l'appareil photo du téléphone de reconnaître le monde qui l'entoure et d'effectuer des tâches d'IA. La mise à jour iOS 18.2 propose également des outils de génération d'images et rend l'Apple Intelligence disponible dans d'autres langues que l'anglais.Qu'il s'agisse d'utiliser un chatbot pour trouver rapidement une information ou de demander à un générateur d'images de créer une œuvre d'art en quelques secondes, l'ère de l'intelligence artificielle (IA) inaugurée par ChatGPT d'OpenAI a fondamentalement changé la façon dont nous interagissons avec la technologie. Avec l'engouement pour l'IA qui bat son plein et dans une tentative de capitaliser sur la technologie en vogue, les grandes marques de smartphones, y compris Apple et Samsung, se sont précipitées et ont lancé leur propre série de fonctions d'IA conçues pour les appareils mobiles.Samsung a été l'un des premiers à introduire l'IA générative sur le marché des smartphones avec le déploiement de OneUI 6.1 le 28 mars de cette année. Baptisées « Galaxy AI », les nouvelles fonctions d'IA de Samsung comprenaient Circle to Search, Chat Assist, Photo Assist, Browsing Assist, Live Translate, et bien d'autres encore.Apple a quant à lui déployé la majorité de ses fonctionnalités d'IA dans la récente mise à jour iOS 18.1, qui comprenait de nouvelles offres d'Apple Intelligence telles que Writing Tools, Photos Clean Up, Smart Reply, Priority Messages, Notifications Summaries, et bien d'autres. Cette mise à jour n'a été publiée que le 28 octobre, de sorte que les personnes ayant acheté un iPhone 16 en septembre ont dû attendre pour bénéficier de ces fonctionnalités d'IA.Aujourd'hui, alors qu'Apple prépare la sortie d'iOS 18.2 avec encore plus de fonctionnalités d'IA, SellCell a décidé de demander aux utilisateurs d'iPhones et de smartphones Samsung Galaxy compatibles avec l'IA ce qu'ils pensent des nouvelles fonctionnalités d'IA, s'ils changeraient de marque pour de meilleures fonctionnalités d'IA, quelle est l'importance de l'IA lors de l'achat d'un nouveau téléphone, s'ils seraient prêts à payer pour l'IA, et bien d'autres choses encore.L'enquête a été menée auprès de plus de 2 000 utilisateurs de smartphones, dont plus de 1 000 utilisateurs d'iPhone dotés d'un modèle compatible avec l'IA (série iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) et plus de 1 000 utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy dotés d'un modèle compatible avec l'IA (série Galaxy S24, série Galaxy S23, série Galaxy S22, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Flip4), âgés d'au moins 18 ans et résidant aux États-Unis.Dans le rapport, les utilisateurs de l'iPhone d'Apple qui ont déclaré avoir utilisé les fonctions d'intelligence artificielle d'Apple (également connues sous le nom d'Apple Intelligence) sont appelés utilisateurs de l'iPhone AI ou utilisateurs de l'Apple Intelligence. De même, les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy qui ont déclaré avoir utilisé les fonctions d'IA de Samsung (également connues sous le nom de Galaxy AI) sont appelés utilisateurs de Galaxy AI.SellCell a commencé l'enquête en demandant aux personnes interrogées possédant un smartphone Apple ou Samsung Galaxy compatible avec l'IA s'ils ont utilisé ou non l'une des fonctionnalités introduites avec la mise à jour iOS 18.1 « Apple Intelligence » ou « Galaxy AI », respectivement.Il y a donc 5 % de plus de propriétaires de Samsung Galaxy que de propriétaires d'iPhone d'Apple qui ont utilisé les fonctions d'IA. Cela peut s'expliquer par le fait qu'Apple n'a lancé sa mise à jour iOS 18.1 incluant les fonctions d'intelligence artificielle qu'à la fin du mois d'octobre, alors que Samsung a lancé sa mise à jour d'intelligence artificielle à la fin du mois de mars. Par conséquent, les propriétaires de Samsung ont eu davantage l'occasion d'utiliser ces fonctions d'IA que leurs homologues d'Apple.Ensuite, SellCell a cherché à comprendre la familiarité des utilisateurs de smartphones avec les nouvelles fonctions d'IA introduites par Apple et Samsung. Les utilisateurs d'iPhone et de smartphones Samsung qui avaient précédemment répondu « oui » ont été invités séparément à sélectionner une ou plusieurs fonctions qu'ils avaient déjà utilisées à partir d'une liste d'options.Voici les réponses des utilisateurs d'iPhone, classées par ordre de préférence :Par ailleurs, voici les fonctions « Galaxy AI » les plus populaires selon les utilisateurs de Samsung :L'enquête a également interrogé les utilisateurs d'iPhone et de Samsung AI pour savoir s'ils étaient satisfaits des nouvelles fonctions d'IA de leurs marques de smartphones respectives.Lorsqu'on a demandé aux utilisateurs d'Apple Intelligence (les utilisateurs d'iPhone qui ont répondu « oui » à l'utilisation des fonctions d'IA) comment ils évalueraient Apple Intelligence par rapport aux fonctions d'IA qu'ils ont vues ou entendues sur les appareils Samsung Galaxy, les réponses ont été les suivantes :À la question « Pensez-vous que les fonctions d'Apple Intelligence ajoutent actuellement une valeur significative à votre expérience de l'iPhone ? », le même groupe d'utilisateurs d'Apple Intelligence a répondu :Par ailleurs, les utilisateurs de Galaxy AI (utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy ayant répondu « oui » à l'utilisation de fonctions d'intelligence artificielle) ont été soumis à une série de questions similaires, commençant par « Comparé aux fonctions d'intelligence artificielle que vous avez vues ou dont vous avez entendu parler sur les appareils iPhone, quelle note donneriez-vous à Galaxy AI ?À la question « Pensez-vous que les fonctions Galaxy AI ajoutent actuellement une valeur significative à votre expérience Samsung ? », les utilisateurs de Samsung Galaxy familiarisés avec les fonctions AI ont répondu :SellCell a ensuite posé une série de questions pour évaluer dans quelle mesure l'intelligence artificielle (IA) influencerait la fidélité à la marque et les décisions d'achat des consommateurs de smartphones.Les utilisateurs d'Apple Intelligence ont été invités à dire si les fonctions d'IA de Galaxy les inciteraient à abandonner leur iPhone, et voici ce que SellCell a découvert :À la question « Lorsque vous envisagez d'acheter un téléphone, quelle est l'importance de l'IA dans votre décision par rapport à d'autres facteurs (par exemple, le design, l'appareil photo, la durée de vie de la batterie, etc) », les utilisateurs de l'iPhone AI ont répondu :SellCell a de nouveau répété une série de questions similaires pour recueillir les réponses des utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy familiarisés avec les fonctions Galaxy AI. Les réponses à la question « Les fonctions d'Apple Intelligence AI de l'iPhone vous inciteraient-elles à abandonner un Samsung ? », sont les suivantes :Les utilisateurs de Galaxy AI ont été invités à répondre à la question suivante : « Lorsque vous envisagez d'acheter un téléphone, quelle est l'importance de l'IA dans votre décision par rapport à d'autres facteurs (par exemple, le design, l'appareil photo, la durée de vie de la batterie, etc) ? », et les réponses ont été enregistrées de la manière suivante :Enfin, SellCell a demandé aux utilisateurs d'Apple Intelligence et de Galaxy AI s'ils étaient prêts à payer un abonnement pour des services d'IA à l'avenir.Les réponses des utilisateurs d'Apple Intelligence sont les suivantes :D'autre part, les utilisateurs de Galaxy AI ont déclaré :Lorsqu'on leur a demandé de citer les raisons pour lesquelles ils n'avaient utilisé aucune des nouvelles fonctionnalités de l'IA, les répondants possédant un modèle d'iPhone éligible à l'IA ont donné les résultats suivants :Par ailleurs, les personnes interrogées possédant un smartphone Samsung Galaxy éligible à l'IA ont indiqué les raisons suivantes pour ne pas avoir utilisé les fonctionnalités de l'IA :La plupart des utilisateurs de smartphones, dans l'ensemble, ne semblent pas satisfaits des fonctions d'IA existantes, 73 % des utilisateurs d'Apple Intelligence et 87 % des utilisateurs de Galaxy AI indiquant qu'elles ne sont « pas très utiles » ou qu'elles « n'ajoutent que peu ou pas de valeur » à l'expérience de leur smartphone.Mais, étonnamment, les utilisateurs d'iPhone considèrent toujours l'IA comme un facteur décisif lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'achat, puisque 47,6 % d'entre eux ont déclaré qu'elle était « très » ou « assez » importante. En outre, un utilisateur d'iPhone AI sur cinq (16,8 %) a déclaré qu'il envisagerait de changer d'appareil si les fonctions Galaxy AI étaient nettement meilleures. Cela suggère que l'IA pourrait avoir un impact sur la fidélité à la marque parmi les utilisateurs d'Apple, car le pourcentage d'utilisateurs d'iPhone fidèles à la marque a chuté à 78,9 %, contre 92 % en 2021, le point le plus bas depuis 2019 (90,5 %).D'autre part, les utilisateurs de Samsung semblent avoir un niveau d'intérêt relativement plus faible pour les fonctions d'intelligence artificielle que les utilisateurs d'Apple ; 23,7 % des utilisateurs de Samsung considèrent l'intelligence artificielle comme un facteur « très » ou « assez » important dans leurs décisions d'achat. Selon l'enquête, 9,7 % des utilisateurs de Samsung envisageraient de changer de marque si les fonctionnalités de l'Apple Intelligence étaient nettement meilleures, tandis que 67,2 % ont déclaré préférer rester fidèles à la marque Samsung, soit une baisse de 6,8 % par rapport aux 74 % de 2021.Samsung a laissé entendre que certaines de ses fonctions d'intelligence artificielle pourraient être facturées sous forme d'abonnement après 2025, mais l'enquête a révélé que la plupart des utilisateurs de smartphones (86,5 % pour Apple contre 94,5 % pour Samsung) ne sont pas disposés à payer pour utiliser les services d'intelligence artificielle. À l'inverse, l'enquête a également révélé que les utilisateurs d'Apple (11,6 %) sont plus susceptibles de payer un abonnement pour utiliser les services d'IA que les utilisateurs de Samsung (4 %).Notons en outre que ce n'est pas la première fois que l'IA sur mobiles fait un bide. C'est déjà arrivé avec le flop du rabbilt r1, où seulement 5000 personnes ont utilisé quotidiennement le gadget IA inutile , plus de cinq mois après son lancement tonitruant. L'appareil a été un échec cuisant, avec un logiciel bogué et un matériel qui n'a pas tenu ses promesses. En quelques semaines seulement, il est apparu clairement que les utilisateurs n'étaient pas satisfaits des performances et du facteur de forme de l'appareil.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les conclusions de cette enquête de SellCell crédibles ou pertinentes ?