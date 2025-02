Bien que nous encouragions les gens à utiliser des systèmes d'IA dans le cadre de leur fonction pour les aider à travailler plus rapidement et plus efficacement, nous vous demandons de ne pas utiliser d'assistants d'IA pendant le processus de candidature. Nous voulons comprendre votre intérêt personnel pour Anthropic sans passer par un système d'IA, et nous voulons également évaluer vos compétences en matière de communication non assistée par IA. Veuillez indiquer « Oui » si vous avez lu et accepté.



Dans un cas d'ironie comique, Anthropic, l'un des principaux développeurs de modèles d'intelligence artificielle (IA), demande aux candidats à ses postes vacants de certifier qu'ils n'utiliseront pas l'IA au cours du processus de candidature. Pour rappel, Anthropic recherche et développe l'IA pour "" et utiliser cette recherche pour déployer des modèles sûrs et fiables pour le public.Anthropic développe Claude, un chatbot d'IA apprécié pour son ton conversationnel amical et ses capacités de codage. En outre, Anthropic a introduit des styles d'écriture personnalisés pour son IA Claude. Cette fonctionnalité permet à Claude de s'adapter à votre style d'écriture unique en ajoutant des styles personnalisés qui permettront aux utilisateurs de mieux contrôler la façon dont le chatbot réagit aux différentes tâches d'écriture.L'entreprise a levé près de 11 milliards de dollars de fonds auprès d'entreprises puissantes comme Google et Amazon pour concurrencer OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle générale (AGI), c'est-à-dire une IA capable de remplacer la plupart des humains pour la plupart des tâches. Plus récemment, elle a fait la démonstration de la capacité de Claude à prendre le contrôle des appareils d'un utilisateur pour effectuer des tâches à sa place, une forme d' "IA agentique" qu'OpenAI a également mise au point.Malgré toute l'agitation autour de l'excellence des chatbots IA, Anthropic ne pense apparemment pas qu'ils soient assez performants pour se substituer entièrement à un humain. Un rapport a notamment révélé que l'éditeur de Claude demande aux candidats de certifier qu'ils n'utiliseront pas l'IA pendant le processus de candidature en ligne.Bien sûr, quelqu'un doit d'abord développer les systèmes d'IA, ce qui est logique. Les ordinateurs seuls ne possèdent pas de caractéristiques intrinsèques à l'être humain, telles que l'agence ou la créativité. Le modèle de génération vidéo Sora d'OpenAI peut produire des vidéos impressionnantes, mais un humain doit encore faire appel à son goût pour créer quelque chose de convaincant et d'intéressant à regarder.Le monde de l'ingénierie logicielle craint énormément que l'IA ne remplace les emplois d'ingénieurs, même si les modèles de codage de l'IA commettent encore beaucoup d'erreurs. Les partisans de l'IA soutiennent que la technologie rendra les développeurs plus efficaces et donc capables de développer encore plus de programmes qu'ils n'auraient pas eu les ressources nécessaires pour construire dans le passé.Les sceptiques, cependant, pensent que les dirigeants de grandes entreprises remplaceront les humains par l'IA même s'ils savent qu'elle n'est pas aussi performante qu'un humain, car la main-d'œuvre est presque toujours le principal centre de coûts d'une entreprise. Salesforce et Klarna ont publiquement vanté leur capacité à remplacer les fonctions de service client par des chatbots, mais nous n'avons pas une vision claire de ce que cela signifie réellement, ni de la manière dont l'expérience se compare à l'assistance humaine.Ce qui est intéressant, c'est que pour les tâches critiques, Anthropic reconnait donc qu'un humain est indispensable. Pourtant, l'éditeur de Claude a dépensé des milliards et fait face à un procès devant la justice pour l'entrainement de son IA. En effet, des auteurs poursuivent Anthropic, l'accusant d'avoir profité d'œuvres protégées par des droits d'auteur sans consentement ni compensation. Comment les entreprises qui envisagent d'utiliser l'IA devraient-elles interpréter cette situation ?Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?