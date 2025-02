Vous voulez parler au futur vous ? Un outil d'IA a été créé à cet effet, avec un LLM qui génère une histoire personnalisée à partir de vos données personnelles

Le pont entre la psychologie et l'IA pour l'épanouissement humain : alors que de nombreuses applications de l'IA se concentrent sur l'automatisation ou la résolution immédiate de problèmes, ce projet s'appuie de manière unique sur la recherche psychologique sur la « continuité future de soi ». Contrairement aux chatbots de santé mentale qui offrent des conseils directs ou des interventions thérapeutiques, Future You crée un espace unique d'autoréflexion où l'IA sert de miroir plutôt que de conseiller. L'IA ne fournit pas de solutions - elle aide plutôt les utilisateurs à découvrir leurs propres idées en facilitant un dialogue entre leur moi présent et leur moi futur, leur permettant ainsi d'être leurs propres agents de changement.





Un impact fondé sur des données probantes : S'appuyant sur des études scientifiques qui montrent comment une meilleure continuité de soi dans le futur influence positivement le comportement d'épargne, les résultats scolaires et la santé mentale, la plateforme suit de multiples dimensions du développement personnel. Dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé, nous avons constaté que même de brèves interactions avec le personnage « Future You » entraînaient des améliorations significatives. Les utilisateurs ont fait état d'une diminution de leur niveau d'anxiété et d'une nette augmentation de la continuité de soi dans le futur par rapport aux conditions de contrôle. Cette étude pionnière représente la première preuve empirique démontrant comment des personnages personnalisés générés par l'IA peuvent améliorer la continuité de l'autonomie et le bien-être général des utilisateurs par le biais d'un aperçu autodirigé, plutôt que par des approches d'intervention traditionnelles guidées par l'IA.

Qu'advient-il de mes données ?



Nous rendons anonymes et collectons vos réponses à l'enquête et votre conversation avec votre Future You pour des recherches ultérieures afin d'améliorer Future You.





Quelle est la précision de Future You ?



Future You ne peut pas prédire les détails spécifiques de votre vie future, mais vise plutôt à brosser un tableau vivant et réaliste de ce à quoi votre vie future pourrait ressembler. Notre objectif est d'aider à éclairer des voies futures qui pourraient autrement sembler ambiguës, incertaines ou peu claires.





Pourquoi mon futur moi ne me ressemble-t-il pas ?



La conversation avec le futur moi est générée en temps réel via un grand modèle de langage qui a été personnalisé sur la base d'une enquête pré-intervention évaluant les objectifs futurs et les qualités personnelles de l'utilisateur. Par conséquent, ses réponses dépendent largement de son modèle de base et des données collectées dans l'enquête préalable à l'intervention. Nous recommandons d'être aussi détaillé que possible dans l'enquête initiale pour obtenir la meilleure expérience possible.





Cet outil me convient-il ?



Future You est une intervention fondée sur des recherches empiriques et théoriques sur les avantages de la continuité de soi dans l'avenir en ce qui concerne l'amélioration de la réflexion à long terme, des résultats scolaires, des économies financières, de la santé mentale et du bien-être. L'objectif principal de ce projet est de soutenir la réflexion sur les voies de l'avenir.

Nous présentons « Future You », une intervention interactive, brève, en une seule session, par chat numérique, conçue pour améliorer la continuité de soi dans le futur - le degré de connexion qu'un individu ressent avec un soi futur éloigné dans le temps - une caractéristique qui est positivement liée à la santé mentale et au bien-être. Notre système permet aux utilisateurs de discuter avec une version virtuelle de leur futur soi, à la fois réaliste et alimentée par l'IA, qui est adaptée à leurs objectifs futurs et à leurs qualités personnelles. Pour rendre la conversation réaliste, le système génère une « mémoire synthétique » - une histoire unique pour chaque utilisateur - qui crée un lien entre l'âge actuel de l'utilisateur (entre 18 et 30 ans) et sa vie à l'âge de 60 ans. Le personnage « Future You » adopte également la personnalité d'une image de la personne actuelle de l'utilisateur en fonction de son âge. Après une brève interaction avec le personnage « Future You », les utilisateurs ont fait état d'une diminution de l'anxiété et d'une plus grande continuité de soi dans le futur. Il s'agit de la première étude démontrant avec succès l'utilisation de personnages personnalisés générés par l'IA pour améliorer la continuité de soi et le bien-être des utilisateurs.Le projet Future You représente une intersection révolutionnaire entre la science psychologique et l'IA, et se distingue par trois innovations clés :