« L’intelligence artificielle est un obstacle à l’apprentissage du développement web », d’après un responsable d’équipe qui confirme les possibilités d’enshitification de l’enseignement de l’informatique

C’est un avis qui rejoint celui d’un professeur à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie qui souligne que la mise à contribution de l’intelligence artificielle dans l’éducation peut conduire à une paresse intellectuelle des étudiants

La version de ChatGPT axée sur l'éducation visera à fournir aux étudiants un tutorat personnalisé et des guides d'étude, tandis que les enseignants pourront l'utiliser pour des tâches administratives. OpenAI a commencé à intégrer ChatGPT dans des environnements éducatifs en 2023. Avant le lancement par OpenAI de ChatGPT Edu en mai 2024 plusieurs écoles avaient déjà utilisé ChatGPT Enterprise, notamment la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, l'Université du Texas à Austin et l'Université d'Oxford.« Les grands modèles de langage sont un raccourci pour accomplir des tâches. Toutefois, ce faisant, vous n'apprenez pratiquement rien. C'est un cliché, mais lutter, c'est apprendre. Pour apprendre, il faut essayer différentes voies, rassembler des éléments d'information et finalement créer un modèle mental. Les grands modèles de langage ne vous amènent pas à former un modèle mental et vous permettent de sauter au résultat final, mais en retour vous n'aurez pas de modèle mental lorsque vous en aurez réellement besoin (par exemple, lorsque vous devrez vérifier que votre LLM a architecturé le code d'une manière raisonnable). Les LLM sont utiles si vous avez déjà un bon modèle mental et une bonne compréhension d'un sujet. Toutefois, je pense qu'ils sont destructeurs lorsqu'il s'agit d’apprendre quelque chose à partir de rien », déclare ajoute-t-il.Ethan Mollick commence par reconnaître que l’IA peut être un outil extrêmement puissant pour augmenter nos capacités. Elle peut aider à automatiser des tâches répétitives, fournir des analyses rapides et précises, et même offrir des recommandations personnalisées. Cependant, il met en garde contre le danger de s’appuyer trop lourdement sur cette technologie. « Les étudiants qui utilisent l’IA comme béquille n’apprennent rien. Cela les empêche de réfléchir », affirme-t-il. Cette dépendance excessive à l’IA peut conduire à une paresse intellectuelle, où les étudiants ne font plus l’effort de comprendre ou d’analyser par eux-mêmes.Mollick compare l’usage excessif de l’IA à l’utilisation des calculatrices. Bien que les calculatrices aient simplifié les calculs, elles ont également rendu certaines compétences mathématiques moins courantes. De la même manière, l’IA pourrait rendre les étudiants moins enclins à développer des compétences analytiques et critiques s’ils ne l’utilisent pas de manière stratégique.Cette paresse intellectuelle peut avoir des conséquences à long terme, non seulement sur les compétences des étudiants, mais aussi sur leur capacité à résoudre des problèmes complexes et à penser de manière critique.Depuis l'avènement de ChatGPT, des études montrent que les élèves en tirent de plus en plus avantage et que la situation divise les enseignants sur la question de savoir s’il faut ou pas en empêcher l’utilisation par les apprenants.Selon un rapport récent, la plupart des jeunes utilisent l'IA générative comme ChatGPT parce qu'ils manquent de compétences cognitives et ont moins de chances de réussir dans la vie. De nombreux outils d'IA comme ChatGPT et Gemini sont devenus des éléments essentiels de la vie des étudiants, et ils sont utilisés pour améliorer l'apprentissage. Mais l'IA générative encourage également la tricherie chez les étudiants.C'est pourquoi les chercheurs d'une autre étude ont voulu savoir quelle était la corrélation entre l'IA générative et les performances des étudiants. Ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs et ont peu de chances de réussir à l'avenir, car l'IA générative encourage la tricherie et rend paresseux et incompétent.Source : OpenAI Comment voyez-vous l’avenir de l’éducation avec l’intégration croissante de l’intelligence artificielle ?Pensez-vous que l’IA peut réellement remplacer certaines compétences humaines, ou doit-elle toujours être un complément ? Pourquoi ?Avez-vous déjà utilisé l’IA pour vos études ou votre travail ? Si oui, comment cela a-t-il affecté votre apprentissage ou votre productivité ?Quels sont, selon vous, les principaux avantages et inconvénients de l’utilisation de l’IA dans l’éducation ?Comment les enseignants et les institutions éducatives peuvent-ils encourager une utilisation responsable de l’IA parmi les étudiants ?Croyez-vous que l’IA pourrait rendre certaines compétences obsolètes ? Si oui, lesquelles et comment devrions-nous nous adapter ?Quelles mesures pourraient être mises en place pour éviter que les étudiants ne deviennent trop dépendants de l’intelligence artificielle ?