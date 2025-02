Pourquoi le Chat alors qu'il existe d'autres assistants d'intelligence artificielle ?

Que pouvez-vous faire avec ?

Travailler avec Le Chat

A vous dès aujourd'hui

Alimenté par les modèles Mistral les plus performants et à faible latence, ainsi que par les moteurs d'inférence les plus rapides de la planète, le Chat raisonne, réfléchit et répond plus rapidement que n'importe quel autre assistant de chat, jusqu'à ~1000 mots / sec. Nous appelons cette fonctionnalité Flash Answers, et elle est actuellement disponible en avant-première pour tous les utilisateurs.Le Chat combine les connaissances pré-entraînées de haute qualité des modèles Mistral avec des informations récentes issues de la recherche sur le web, d'un journalisme solide, des médias sociaux et de multiples autres sources afin de fournir des réponses nuancées et fondées sur des preuves.La compréhension des images et des documents par Le Chat s'appuie sur les meilleurs modèles de vision et de reconnaissance optique de caractères (OCR) de l'industrie, ce qui garantit une grande précision dans les fichiers arbitraires complexes tels que les PDF, les feuilles de calcul, les fichiers journaux et les images complexes, parfois même indéchiffrables.Nous introduisons également l'interpréteur de code dans Le Chat, qui permet aux utilisateurs d'exécuter du code en bac à sable, d'effectuer des analyses scientifiques, de créer des visualisations et d'exécuter des simulations. Cette fonctionnalité fait de Le Chat un outil pratique pour valider les algorithmes et explorer les données.La génération d'images de Le Chat est alimentée par Flux Ultra de Black Forest Labs, actuellement le modèle de génération d'images le plus performant. Utilisez Le Chat pour générer tout ce que vous pouvez imaginer : des images photoréalistes aux contenus partageables et aux créations d'entreprise.Conformément à la mission de Mistral AI de démocratiser l'IA, Le Chat offre la grande majorité de ses fonctionnalités gratuitement (derniers modèles, journalisme, génération d'images, téléchargement de documents, et plus encore), avec des limites améliorées pour les utilisateurs puissants à partir de 14,99 $ par mois dans le niveau Pro.Pour les cas d'utilisation en entreprise, nous venons de lancer l'aperçu privé de le Chat Enterprise, qui vous permet de déployer le Chat dans votre environnement sécurisé, de vous connecter avec des outils personnalisés et d'utiliser des modèles personnalisés qui comprennent le mieux le contexte de votre entreprise.Vous pourrez bientôt connecter le Chat à votre environnement de travail (documents, courriels, systèmes de messagerie, bases de données) avec un contrôle d'accès granulaire et créer des agents multi-étapes pour automatiser les parties ennuyeuses de votre travail.Avec le Chat désormais disponible sur mobile, vous pouvez l'emmener partout et améliorer vos expériences quotidiennes.Qu'il s'agisse de faits historiques ou de concepts scientifiques complexes, le Chat fournit des réponses argumentées, fondées sur des preuves, avec un contexte pertinent et des citations détaillées.Nous introduisons(bientôt disponible pour tous les utilisateurs), une fonctionnalité opt-in qui permet à le Chat d'en apprendre et d'en mémoriser davantage sur vous et vos préférences. Cela vous permet d'utiliser le Chat pour un apprentissage personnalisé, de suivre les progrès réalisés pour atteindre vos objectifs et de redécouvrir des conversations et des idées qui datent d'il y a longtemps.Des plans de voyage aux listes de choses à faire, l'accès complet aux informations de le Chat, combiné aux capacités de création de documents et de micro-applications, vous aide à gérer les tâches, les étapes et les événements pour rester maître de la vie quotidienne.Transformez vos idées en outils fonctionnels avec les agents le Chat. Que vous souhaitiez rationaliser vos tâches quotidiennes, suivre vos finances personnelles ou automatiser votre emploi du temps, Le Chat peut vous aider à concevoir et déployer des micro-applications qui améliorent votre productivité et votre efficacité.Vous êtes dans un autre pays ? Le Chat peut vous aider à traduire. Vous partez en vacances ? Le Chat peut vérifier la météo et vous aider à faire vos valises. Vous suivez un régime ? Le Chat peut lire les étiquettes nutritionnelles et vous aider à préparer vos repas.Tenez-vous au courant des dernières nouvelles, des résultats sportifs, des tendances boursières, des événements mondiaux et de centaines d'autres sujets. Le Chat vous aide à rester connecté aux derniers événements du monde, vous assurant de ne jamais en manquer une miette.Grâce à Memories, Le Chat contextualise les recommandations en s'appuyant sur une connaissance approfondie des préférences de l'utilisateur. Qu'il s'agisse de livres, de films, de restaurants, de podcasts, d'activités ou d'autres, Le Chat est en mesure de fournir des suggestions et des recommandations intéressantes et significatives.Avec ses capacités avancées de génération d'images, son Canvas de forme libre et la possibilité de créer des frontaux personnalisés, le Chat peut vous aider à donner vie à votre imagination, qu'il s'agisse de maquettes de recherche, d'essais, d'affiches ou même de cartes d'anniversaire.Grâce à ses capacités avancées de compréhension des documents, le Chat facilite le téléchargement et l'analyse des manuels d'utilisation, de la littérature scientifique, des états financiers, des photos, des scans et bien plus encore. S'il s'agit d'un document numérique, il est probable que le Chat puisse le comprendre et le simplifier pour vous.Le Chat peut non seulement vous aider à mieux vivre votre vie, mais aussi à rendre votre travail plus agréable.Pour les ingénieurs logiciels à la recherche d'un copilote pratique, le Chat est désormais doté de capacités de codage avancées, ainsi que d'une génération et d'une complétion de code améliorées. Le Chat est aujourd'hui utilisé par des milliers de développeurs pour le débogage, l'écriture de scripts, les tests, l'optimisation de code et les démonstrations.Le Chat peut vous aider à nettoyer et à prétraiter les données, à effectuer des analyses statistiques et à générer des visualisations de vos données. Grâce à sa capacité à comprendre et à interpréter des ensembles de données complexes, le Chat peut vous aider à construire des modèles prédictifs et à tester des hypothèses. Ces capacités sont renforcées par la nouvelle fonctionnalité d'interprétation de code de le Chat.De l'analyse financière à la recherche juridique, en passant par l'analyse de la conformité et l'intégration des employés, le Chat prend en charge un large éventail de fonctions d'entreprise, vous permettant d'aider votre société à fonctionner plus efficacement. Le Chat peut aider à rédiger des contrats, inspecter et vérifier des déclarations, et fournir des informations à partir du corpus de connaissances de l'entreprise combinées aux dernières informations provenant d'Internet, tout en respectant la confidentialité, la modération et la sécurité de l'information.Avec une compréhension nuancée du ton et de la voix, et l'accès à des informations mondiales actualisées, le Chat peut vous aider à réaliser des études de marché approfondies, à rédiger des projets personnalisés pour les ventes, à créer des textes convaincants pour les médias sociaux, et à optimiser le contenu pour le référencement. Le Chat peut également analyser et répondre aux commentaires des clients et fournir des informations sur leur comportement et leurs préférences.Le Chat peut vous aider à résumer des réunions, à gérer des courriels et à générer des documents, vous aidant ainsi à augmenter votre productivité. Avec l'automatisation des tâches multi-outils à venir, Le Chat sera en mesure de vous aider à automatiser les tâches qui nécessitent de changer d'onglet et d'outil, y compris la planification des réunions, la génération des tâches à faire et l'automatisation des suivis.Vous pouvez télécharger le Chat sur l'App Store ou le Play Store, ou l'essayer sur chat.mistral.ai. Aucune carte de crédit n'est requise.Pour découvrir Le Chat sans limites, essayez le Chat Pro. Le niveau Pro vous donne un accès étendu au niveau de service le plus rapide, aux dernières capacités de l'IA et à toutes les nouvelles fonctionnalités. Et les étudiants bénéficient d'une réduction de plus de 50 %.Si vous souhaitez utiliser le Chat avec vos collègues de travail, essayez le Chat Team. Le Chat Team offre une facturation et une gestion unifiées, une assistance prioritaire de Mistral AI et des crédits de la Plateforme.Pour faire partie de notre bêta privée pour le Chat Enterprise, veuillez nous contacter.