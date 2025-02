Elon Musk déclare qu'il abandonnera son offre de 97,4 milliards $ pour racheter l'organisation à but non lucratif OpenAI si l'éditeur de ChatGPT renonce à son projet de transformation en société à but lucratif

Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 148 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk a récemment proposé une offre de 97,4 milliards de dollars pour acquérir le contrôle d'OpenAI , l'organisation à l'origine de ChatGPT. Cette proposition viserait à ramener OpenAI à ses racines en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif, open source et axé sur la sécurité.À la suite de cette annonce, Elon Musk a déclaré qu'il abandonnerait son offre de rachat de l'organisation à but non lucratif OpenAI si l'éditeur de ChatGPT abandonnait son projet de se convertir en une société à but lucratif. "", ont déclaré les avocats du milliardaire dans un document déposé auprès d'un tribunal californien. "Elon Musk et un groupe d'investisseurs ont fait leur offre en début de semaine, ce qui constitue le dernier rebondissement d'un conflit avec l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) qu'il a contribué à fonder il y a dix ans. OpenAI est contrôlée par un conseil d'administration à but non lucratif qui s'en tient à sa mission initiale, à savoir construire en toute sécurité une IA meilleure que l'humain pour le bien du public. Aujourd'hui en pleine expansion, l'entreprise a dévoilé en 2024 son intention de modifier officiellement sa structure.Elon Musk et sa propre entreprise d'IA, xAI, ainsi qu'un consortium de sociétés d'investissement souhaitent acquérir la participation majoritaire de l'organisation à but non lucratif dans la filiale OpenAI à but lucratif.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a rapidement rejeté l'offre non sollicitée dans un message sur les médias sociaux et a déclaré aux personnes interrogées lors d'un sommet sur l'IA à Paris que l'entreprise n'était pas à vendre. Le président du conseil d'administration d'OpenAI, Bret Taylor, a fait écho à ces remarques lors d'un événement organisé.Cependant, cette offre de rachat ajoute un niveau de complexité important à la conversion prévue d'OpenAI en société à but lucratif. En effet, l'équipe de Musk a promis d'égaler ou de dépasser toute offre supérieure. Cela crée une situation épineuse pour Altman, qui négocie déjà avec Microsoft et d'autres parties prenantes sur l'équité de la structure à but lucratif prévue.Musk et Altman ont contribué à la création d'OpenAI en 2015 et se sont ensuite affrontés pour savoir qui devait la diriger avant que Musk ne démissionne du conseil d'administration en 2018. Ils ont été dans une longue et amère querelle au sujet de la startup.Musk a de nouveau critiqué la gestion d'Altman lors d'un appel vidéo au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la décrivant comme semblable à une organisation à but non lucratif visant à sauver la forêt amazonienne devenant une "". Altman a répété à plusieurs reprises que les contestations juridiques de Musk à l'encontre d'OpenAI étaient motivées par son rôle de concurrent. Musk a demandé à un juge fédéral californien de bloquer la conversion d'OpenAI en société à but lucratif , sur la base d'allégations allant de la rupture de contrat à la violation de la législation antitrust. Le juge a exprimé son scepticisme à l'égard de certains des arguments de Musk, mais n'a pas encore rendu sa décision.Pensez-vous que cette offre de rachat est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?