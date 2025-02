Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 150 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

OpenAI, Inc. est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015, qui vise à développer une intelligence générale artificielle (AGI) "sûre et bénéfique". L'organisation se compose de la société à but non lucratif OpenAI, Inc et de sa filiale à but lucratif introduite en 2019, OpenAI Global, LLC. Microsoft détient environ 49 % du capital d'OpenAI, ayant investi 13 milliards de dollars américains.Depuis 2024, des rapports ont révélé qu'OpenAI préparait une transition vers un modèle à but lucratif via son partenariat étroit avec Microsoft. Cependant, un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk a récemment proposé une offre de 97,4 milliards de dollars pour acquérir le contrôle d'OpenAI . Cette proposition viserait à ramener OpenAI à ses racines en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif, open source et axé sur la sécurité. En outre, l'équipe de Musk a promis d'égaler ou de dépasser toute offre supérieure.Sam Altman, PDG d'OpenAI, a rapidement rejeté l'offre. Il a notamment écrit aux employés : "" Un récent rapport a révélé qu'OpenAI envisagerait de donner à son conseil d'administration à but non lucratif des pouvoirs de vote spéciaux qui pourraient être suffisamment puissants pour empêcher les prises de contrôle et les décisions non souhaitées de ses bailleurs de fonds.Selon le Financial Times, OpenAI étudie actuellement les options qui pourraient l'aider à renforcer sa position face à des facteurs externes, et des personnes familières avec ses discussions internes ont fait part de ce dernier scoop. Selon le rapport, OpenAI envisage maintenant de donner à son conseil d'administration à but non lucratif des droits de vote spéciaux qui lui donneraient plus de pouvoir dans l'entreprise restructurée.S'il obtient ce type de pouvoir, le conseil à but non lucratif d'OpenAI aura la possibilité de passer outre les investisseurs de la société, y compris les principaux bailleurs de fonds comme Microsoft et SoftBank, et d'empêcher tout changement majeur à l'intérieur de la société. Pour l'heure, l'entreprise n'a pas encore pris de décision finale et officielle susceptible de modifier sa structure interne.Elon Musk et OpenAI ont déjà eu une relation où les deux coexistaient pour le bien de l'IA, mais cela n'a pas duré longtemps car ils ont eu des différends. Aujourd'hui, l'entreprise d'IA serait en train d'épuiser ses options pour empêcher son retour. Le rapport souligne que cette dernière option envisagée par OpenAI est également bénéfique, notamment parce qu'elle permet de repousser les rachats, en particulier après que Musk a fait une offre d'achat de la société.Musk est connu pour avoir menacé OpenAI avec cette offre en raison de ses plans de transformation en société à but lucratif, et le milliardaire a affirmé qu'il ferait marche arrière si OpenAI restait une organisation à but non lucratif . Pourtant, le milliardaire possède déjà un concurrent d'OpenAI, xAI.Elon Musk et OpenAI sont en conflit depuis un certain temps, ce qui a conduit le magnat de la technologie à quitter l'entreprise qu'il avait cofondée en raison de décisions d'entreprise qu'il n'approuvait pas. Cependant, cette situation est revenue hanter l'entreprise, car Musk contrecarre désormais activement son projet de transformer le modèle commercial de l'entreprise en un modèle à but lucratif, le milliardaire ayant déposé une demande d'injonction Au cours des derniers mois, Elon Musk et Sam Altman se sont affrontés à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et ont exprimé leur dédain l'un pour l'autre, le milliardaire de la tech s'adressant carrément à Altman à une occasion. En début d'année, Musk a répondu à un tweet d'Altman sur Stargate, la nouvelle société qui construira les centres de données d'infrastructure d'OpenAI, et a affirmé qu'elle n'existait pas.Les tensions se poursuivent, mais cela ne signifie pas qu'OpenAI se retienne, comme en témoignent les projets visant à donner à son conseil d'administration à but non lucratif des pouvoirs de vote spéciaux.: The Financial TimesPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?