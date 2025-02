En juin 2024, des rapports avaient révélé que Perplexity tente de créer un concurrent de Google Search avec un "moteur de réponses". L’idée du "moteur de réponses" au centre de la force de proposition de Perplexity AI n’est pas nouvelle. Elle a fait surface dès les heures suivant le lancement de ChatGPT que plusieurs observateurs avaient qualifié de remplaçant du moteur de recherches de Google étant donné sa capacité à donner de façon directe des solutions à des problèmes et ce, de façon détaillée.Une annonce récente semble confirmer ces rapports. Le 24 février 2025, Perplexity a annoncé Comet, le décrivant comme "". Vous pouvez vous inscrire pour être parmi les premiers à utiliser le navigateur lorsqu'il sera disponible. Pour l'instant, il y a peu d'informations sur ce que l'on peut attendre du navigateur, en dehors de son nom.", a déclaré un porte-parole de Perplexity. "[TWITTER]

