Le journal italien Il Foglio affirme avoir publié la première édition au monde entièrement générée par l'IA dans le cadre d'une expérience d'un mois visant à explorer l'impact de l'IA sur le journalisme.



À l'heure où les entreprises de presse du monde entier contestent les plateformes d'intelligence artificielle (IA) pour avoir utilisé leur contenu sans autorisation, certains l'utilisent quand même. En septembre 2024, un rapport a révélé que des bots d'IA ont pris l'ancien poste d'un journaliste local et présenté le journal . L'avatar IA a été conçu avec la plateforme Caledo qui peut analyser plusieurs articles de presse pré-écrits et les transformer en une "émission en direct" avec un animateur IA. Mais les réactions du public ont été mitigées et la technologie avait généré des inquiétudes.Plus récemment, c'est un journal italien qui a déclaré être entré dans l'histoire en publiant une édition entièrement générée par l'IA. Il Foglio, le quotidien conservateur libéral italien, s'est lancé dans une expérience d'un mois pour démontrer l'impact de l'IA sur le journalisme et la vie quotidienne. L'édition de quatre pages du journal sera disponible en kiosque et en ligne à partir de mardi, selon un rapport du The Guardian. Il Foglio est connu pour propager un point de vue conservateur en politique et libéral en économie.Le rédacteur en chef du journal, Claudio Cerasa, a déclaré que l'édition avait été entièrement créée par l'IA, de la rédaction des articles à l'élaboration des titres. "", a-t-il déclaré. Cerasa a ajouté que le rôle des journalistes se limiterait à "".La première édition propose des articles sur des sujets tels que le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et l'économie italienne. Les articles semblent clairs, bien structurés et exempts de fautes de grammaire. Toutefois, il est à noter qu'aucun des articles ne contient de citations d'êtres humains. En page 2, on trouve un article sur les "situations amoureuses" et sur la façon dont les jeunes Européens évitent les relations stables.La dernière page contient des lettres de lecteurs à la rédaction, générées par l'IA, dont l'une demande si l'IA rendra les humains "inutiles". "", peut-on lire dans la réponse générée par l'IA.Cerasa a souligné que la nouvelle expérience d'IA sert de terrain d'essai pour montrer comment l'IA pourrait fonctionner "". Il a ajouté qu'il restait à voir quel serait l'impact futur de cette technologie sur le journalisme. Bien que l'édition soit entièrement générée par l'IA, Cerasa a invité les lecteurs à ne pas la considérer comme "", mais comme un produit de l'intelligence, qui pourrait bientôt remodeler la manière dont les informations sont produites.Même si cette expérience ne dure qu'un mois, elle confirme que la révolution de l'IA s'opère rapidement, entraînant une transformation profonde dans le domaine du travail. En effet, les entreprises ont fait part de milliers de suppressions d'emplois liées à l'IA, suscitant des préoccupations quant à son impact sur l'emploi . En 2024, les experts ont estimé que le nombre réel de suppressions d'emplois liées à l'IA est probablement plus élevé que les chiffres officiels publiés par les entreprises, probablement par crainte des conséquences négatives sur leur réputation.Du côté des rédacteurs, cette expérience pourrait être à double tranchant. Un rapport a notamment révélé que des rédacteurs ont perdu leur emploi car ils ont été accusés à tort d'utiliser l'IA . Les détecteurs d’IA, conçus pour identifier les textes générés par l’IA, sont devenus des outils controversés. Si l'expérience réussit, ce genre de situation ne devrait plus se reproduire, mais le remplacement des rédacteurs par l'IA deviendrait aussi une réalité.: The Guardian, Il Foglio Pensez-vous que cette expérience est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?