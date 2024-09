Un bot d'IA nommé James a pris l'ancien poste d'un journaliste local grâce à la plateforme Caledo qui permet de transformer des articles de presse en une émission en direct avec un animateur IA

Le journal où je travaillais, The Garden Island, sur l'île rurale hawaïenne de Kauai, a toujours eu du mal à embaucher des journalistes. Si quelqu'un partait, cela pouvait prendre des mois avant que nous n'embauchions un remplaçant, si jamais nous le faisions. Jeudi dernier, j'ai donc été heureuse de voir que le journal semblait avoir embauché deux nouveaux journalistes, même s'ils semblaient un peu à côté de la plaque. Le journal où je travaillais, The Garden Island, sur l'île rurale hawaïenne de Kauai, a toujours eu du mal à embaucher des journalistes. Si quelqu'un partait, cela pouvait prendre des mois avant que nous n'embauchions un remplaçant, si jamais nous le faisions. Jeudi dernier, j'ai donc été heureuse de voir que le journal semblait avoir embauché deux nouveaux journalistes, même s'ils semblaient un peu à côté de la plaque.

Vous l'aurez peut-être remarqué, James et Rose ne sont pas des journalistes humains. Il s'agit d'avatars d'IA conçus par une société israélienne, Caledo, qui espère mettre cette technologie à la disposition de centaines de journaux locaux au cours de l'année à venir. Vous l'aurez peut-être remarqué, James et Rose ne sont pas des journalistes humains. Il s'agit d'avatars d'IA conçus par une société israélienne, Caledo, qui espère mettre cette technologie à la disposition de centaines de journaux locaux au cours de l'année à venir.

En mai dernier, le ministère des Affaires Étrangères d’Ukraine a introduit un avatar alimenté par l’intelligence artificielle (IA), nommé Victoria , qui fournira des mises à jour officielles sur les affaires consulaires. Victoria, basée sur la chanteuse ukrainienne Rosalie Nombre, a été conçue pour communiquer de manière opérationnelle et vérifiée les informations du département consulaire. Ce projet vise à économiser du temps et des ressources en gérant efficacement les demandes de renseignements et les déclarations pendant les périodes de crise et les événements de grande envergure.Cela montre que l'IA est en train de transformer l'Internet, comme la production de contenus et la modération des commentaires. Un rapport estime que l’IA produira 90 % du contenu de l’internet dans quelques années. Mais pour certains analystes, l'IA est un outil à double tranchant pour le web et pourrait détruire le web tel que nous le connaissons . L'IA risque également de devenir la plus grande source de désinformation persuasive à grande échelle de l'histoire de l'internet si elle n'est pas améliorée et encadrée.Un récent rapport de Wired révèle que des avatars d'IA, nommés James et Rose, occupent les postes d'animateurs d'émission dans un journal local. Le rapport présente également la plateforme Caledo qui peut analyser plusieurs articles de presse pré-écrits et les transformer en une "" avec un animateur IA.Guthrie Scrimgeour de Wired rapporte :M. Scrimgeour est surpris par les deux animateurs qui ont présenté leur premier bulletin d'information. Il remarque que James, un Asiatique d'âge moyen, semble incapable de cligner des yeux et que ces mains ne cessent de vibrer. Tandis que Rose, une jeune rousse, peine à prononcer des mots comme "" ou "" et que sa bouche ne s'aligne pas toujours sur les mots qu'elle prononce.Fait notable, lorsque James interroge Rose sur les conséquences d'une grève sur les hôtels locaux, Rose se contente d'énumérer les hôtels où la grève a lieu. Un article sur les incendies d'appartements "", dit James, sans en nommer aucune.M. Scrimgeour ajoute :La plateforme Caledo peut analyser plusieurs articles de presse pré-écrits et les transformer en une "" qui met en scène des conversations entre des animateurs IA comme James et Rose, explique Dina Shatner, qui a fondé Caledo avec son mari Moti en 2023. "", explique Dina Shatner, "".Alors que d'autres sociétés, comme Channel 1 à Los Angeles, ont commencé à utiliser des avatars d'IA pour lire des articles pré-écrits, cette plateforme se veut la première à permettre aux animateurs de dialoguer entre eux. L'idée est que cette technologie peut donner aux petites rédactions locales la possibilité de créer des émissions en direct, ce qu'elles ne pourraient pas faire autrement. Cela peut ouvrir des possibilités de publicité intégrée et attirer de nouveaux clients, en particulier parmi les jeunes qui sont plus enclins à regarder des vidéos qu'à lire des articles.Mais l'accueil réservé aux avatars de l'IA a été médiocre, note M. Scrimgeour. "", dit un commentateur d'Instagram. "". Un autre se contente d'écrire : "".L'inquiétude porte également sur les emplois que ces avatars occuperont. "", note M. Scrimgeour, qui reconnaît que son entreprise de presse n'a jamais diffusé de vidéo lorsqu'il y travaillait. ": WiredQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette technologie est crédible ou pertinente ?