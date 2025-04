Récemment, Microsoft a publié une nouvelle démo technique jouable d'un moteur de jeu IA génératif appelé WHAMM (World and Human Action MaskGIT Model) qui génère chaque image simulée de Quake II en temps réel à l'aide d'un modèle de monde IA au lieu des techniques traditionnelles de moteur de jeu. Quake est un jeu de tir à la première personne développé par id Software et publié par GT Interactive en 1996. Premier jeu de la série Quake, il est sorti à l'origine pour MS-DOS et Microsoft Windows, puis pour Mac OS, Linux, Sega Saturn en 1997 et Nintendo 64 en 1998. Quake est souvent cité comme l'un des meilleurs jeux vidéo jamais réalisés.Cependant, les tests ont montré que le résultat est assez épouvantable. Il peut ressembler à Quake 2, mais les images (et les ennemis en particulier) sont floues, les commandes traînent en longueur et le gameplay image par image est suffisant pour vous donner mal à la tête. Microsoft ne cache pas ses limites : "", ont écrit les chercheurs sur la page d'annonce du projet.À la suite de cette publication, un utilisateur de X, sous le pseudonyme "", a qualifié la nouvelle démo de "" et a affirmé qu'elle "". Le critique s'est inquiété du fait qu'une telle technologie pourrait supprimer des emplois dans une industrie déjà confrontée à des licenciements, en écrivant : "En réponse à cette critique, John Carmack, co-créateur de la franchise Quake d'id Software, a défendu la récente démo de Quake II générée par l'IA de Microsoft concernant l'impact de la technologie sur l'emploi dans l'industrie, la qualifiant de "travail de recherche impressionnant". Il a déclaré notamment :[TWITTER]

I think you are misunderstanding what this tech demo actually is, but I will engage with what I think your gripe is — AI tooling trivializing the skillsets of programmers, artists, and designers.



My first games involved hand assembling machine code and turning graph paper…