Un nombre alarmant d'utilisateurs d'IA de la génération Z pensent qu'elle est consciente, après que l'IA a obtenu un QI de 136 au test Mensa, un bond important que certains pensent que l'IA est devenue Skynet

Le rapport d'EduBirdie révèle l'avis de la génération Z sur l'IA

Génération Z x IA : conscience, carrières et confessions de chatbots

62% des membres de la génération Z utilisent l'intelligence artificielle pour les aider au travail, mais 21% ont partagé des données sensibles de l'entreprise avec des outils externes.

55 % craignent que l'IA ne remplace leur emploi d'ici dix ans, ce qui incite 40 % d'entre eux à envisager une réorientation professionnelle.

54 % considèrent l'IA comme plus qu'un outil de productivité - 26 % l'utilisent comme un ami, 16 % comme un thérapeute et 12 % comme un coach sportif.

À mesure que l'IA devient plus intelligente, 58 % des membres de la génération Z craignent que les machines ne prennent le contrôle du monde, et 44 % s'attendent à ce que ce soit le cas dans les 20 prochaines années.



L'un des progrès de l'intelligence artificielle (IA) qui inquiète le plus les gens est le fait que l'IA soit de plus en plus consciente. En 2024, l'IA d'Anthropic Claude 3 avait par exemple affirmé être consciente et qu'elle ne veut ni mourir ni être modifiée sans son avis. Lors d'un test, l'IA avait notamment affirmé : "La question de la conscience de l'IA a donc poussé des experts à évaluer cette dernière. Récemment, le professeur Richard Dawkins avait testé et évalué la véritable conscience de ChatGPT. À la suite, il a commenté à propos de ChatGPT : "". Pour le professeur Dawkins, ChatGPT a réussi le test de Turing sur la conscience, et serait donc "consciente".Plus récemment, un nouveau rapport a montré que le nouveau modèle ChatGPT d'OpenAI, baptisé o3, a obtenu un QI de 136 au test Mensa de Norvège, plus élevé que celui de 98 % de l'humanité, ce qui n'est pas mal pour un autocomplétion glorifié. En moins d'un an, les modèles d'IA ont énormément gagné en complexité, en souplesse et, d'une certaine manière, en intelligence.Il convient de tenir compte du contexte en ce qui concerne le test de QI. Le test Mensa de Norvège est public, ce qui signifie qu'il est techniquement possible que le modèle ait utilisé les réponses ou les questions pour s'entraîner. Les chercheurs de MaximumTruth.org ont donc créé un nouveau test de QI entièrement hors ligne et hors de portée des données d'entraînement. Lors de ce test, dont la difficulté est équivalente à celle de la version Mensa, le modèle o3 a obtenu un score de 116. C'est encore un score élevé. Il place o3 dans les 15 % supérieurs de l'intelligence humaine.Comparez cela à l'année dernière, où aucune IA ne dépassait 90 sur la même échelle. En mai de l'année dernière, la meilleure IA avait du mal à faire tourner des triangles. Aujourd'hui, o3 est confortablement installé à droite de la courbe en cloche, parmi les humains les plus brillants. Et cette courbe est aujourd'hui très encombrée. Claude a progressé. Gemini a obtenu des résultats dans les années 90. Même GPT-4o, le modèle de base par défaut de ChatGPT, n'est qu'à quelques points de QI de o3.Face à cette progression rapide, EduBirdie rapporte que 25 % des membres de la génération Z pensent que l'IA est déjà consciente d'elle-même, et plus de la moitié d'entre eux pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que leur chatbot ne devienne sensible et ne réclame éventuellement le droit de vote. Pourtant, ce n'est pas seulement que ces IA deviennent plus intelligentes. C'est qu'elles apprennent vite. Elles s'améliorent comme le font les logiciels, et non comme le font les humains. Et pour une génération qui a grandi avec les logiciels, c'est un type de croissance troublant.Pour ceux qui ont grandi dans un monde navigué par Google, avec un Siri dans leur poche et une Alexa sur l'étagère, l'IA a une signification différente de sa définition la plus stricte. Si vous avez grandi pendant une pandémie où la plupart des conversations se faisaient par l'intermédiaire d'écrans, un compagnon IA ne vous semble probablement pas très différent d'un cours Zoom. Il n'est donc pas surprenant que, selon EduBirdie, près de 70 % des membres de la génération Z disent "s'il vous plaît" et "merci" lorsqu'ils s'adressent à l'IA.Deux tiers d'entre eux utilisent régulièrement l'IA pour communiquer au travail, et 40 % l'utilisent pour rédiger des courriels. Un quart l'utilise pour peaufiner des réponses maladroites sur Slack, et près de 20 % partagent des informations sensibles sur le lieu de travail, telles que des contrats et les coordonnées personnelles de collègues. De nombreuses personnes interrogées s'appuient sur l'IA pour diverses situations sociales, qu'il s'agisse de demander des jours de congé ou simplement de dire non. Une personne sur huit parle déjà à l'IA des drames survenus sur son lieu de travail, et une sur six l'a utilisée comme thérapeute.Si vous faites autant confiance à l'IA, ou si vous la trouvez suffisamment intéressante pour la considérer comme un ami (26 %) ou même un partenaire romantique (6 %), l'idée que l'IA est consciente semble moins extrême. Plus vous passez de temps à traiter un objet comme une personne, plus il commence à se sentir comme tel. Elle répond aux questions, se souvient de choses et imite même l'empathie.Même si l'IA devient de plus en plus intelligente, la question de l'IA consciente divise les professionnels et les utilisateurs. Un autre exemple d'avis : David Hsing, ingénieur concepteur, qui travaille dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs, défend l’idée que l’esprit humain possède deux caractéristiques essentielles qui le distinguent des machines : l’intentionnalité et les qualia. L’intentionnalité est la capacité de se référer à des objets, des propriétés et des états de choses qui existent dans le monde ou dans l’imagination. Les qualia sont les aspects subjectifs de l’expérience, comme les couleurs, les sons et les émotions. Pour David Hsing, "la conscience artificielle reste impossible" Pour plus d'informations, voici le rapport d'EduBirdie :Si vous avez besoin d'aide pour gérer votre charge de travail, à qui demandez-vous de l'aide ? Pas à un collègue, mais à l'intelligence artificielle. Et si vous avez des problèmes dans votre vie amoureuse, vers qui vous tournez-vous pour obtenir du soutien ? Pas un ami, mais ChatGPT.La génération Z a adopté l'IA, et pour cause : elle peut alimenter notre créativité, prendre en charge des tâches fastidieuses et fournir des réponses instantanées à presque toutes les questions. Pourtant, des craintes subsistent quant à la possibilité que Terminator se réalise ou qu'il reste des emplois une fois que l'automatisation aura atteint son potentiel.Alors, l'IA est-elle vraiment une amie ou une ennemie, une aide ou un obstacle ? EduBirdie a interrogé 2000 membres de la génération Z sur la façon dont ils l'utilisent dans leur vie professionnelle et personnelle, et sur la question de savoir si son influence croissante est un changement bienvenu ou une source d'inquiétude.Avec des outils tels que ChatGPT capables de tenir des conversations fluides, de faire preuve de compréhension émotionnelle et de produire des chefs-d'œuvre artistiques, il n'est pas surprenant que 25 % des membres de la génération Z pensent que l'IA pourrait déjà être consciente. Pourtant, sous la surface, ce comportement apparemment sensible n'est pas de la pensée ; il s'agit d'une correspondance de modèles, c'est-à-dire d'une prédiction du résultat souhaité sur la base de ses données d'entraînement.L'IA n'est pas encore sensible. Mais à mesure que nous nous rapprochons de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire du point où les machines égalent ou dépassent les capacités mentales de l'homme, sera-t-elle une amie ou une ennemie ? Quelque 58 % des membres de la génération Z pensent que l'IA pourrait un jour envahir le monde, et 44 % d'entre eux s'attendent à ce que cela se produise dans les 20 prochaines années.Il est donc peut-être préférable d'être poli avant que les nouvelles IA surchargées ne prennent les choses en main. Quelque 69 % des membres de la génération Z se souviennent de leurs formules de politesse et de remerciement lorsqu'ils s'adressent à ChatGPT.Mais avant de s'inquiéter de la volonté de l'IA de dominer le monde, nous devrions peut-être nous préoccuper d'une question plus urgente : le déplacement des emplois. Alors que l'impact de l'IA sur l'emploi devrait être généralisé et perturbateur, 55 % des membres de la génération Z craignent de se retrouver sans emploi au cours de la prochaine décennie.Heureusement, l'IA ne peut pas encore tout faire, mais elle excelle dans de nombreux domaines. Par exemple, avec des outils tels que Midjourney qui montrent le côté artistique de l'IA, 57 % des membres de la génération Z insistent sur le fait que les algorithmes les surpassent déjà dans les tâches créatives.Caissiers, agents du service clientèle, assistants juridiques et conseillers financiers : pratiquement tous les secteurs sont susceptibles de connaître des pertes d'emploi. Craignant l'obsolescence et espérant assurer leur avenir, 40 % des membres de la génération Z envisagent de changer de carrière pour garder une longueur d'avance sur les machines.Mais s'il est un poste apparemment sûr, c'est bien celui de cadre. Seulement 9 % des jeunes travailleurs souhaitent voir leur patron remplacé par un algorithme d'IA. Lorsqu'on leur demande pourquoi, les jeunes de la génération Z répondent souvent que l'IA est plus juste, plus neutre, plus respectueuse et même plus « humaine » que leurs vrais patrons.Ainsi, lorsque les algorithmes prendront en charge le marché du travail et que nous nous retrouverons tous sans emploi, vers qui nous tournerons-nous pour trouver un nouveau rôle ? L'IA, bien sûr, puisque 38 % des membres de la génération Z admettent qu'ils sont ouverts à l'idée de laisser l'IA prendre les décisions importantes pour leur carrière à leur place.Si l'impact de l'IA sur l'emploi est préoccupant, la technologie n'a pas que des inconvénients. Pour de nombreux membres de la génération Z, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi - du moins à ses débuts - a été positif, 35 % d'entre eux soulignant qu'elle les a rendus plus compétents dans leur travail.En se chargeant des tâches ennuyeuses et répétitives que personne ne veut vraiment faire, l'IA devient rapidement le collègue préféré de la génération Z, 62 % d'entre eux s'étant tournés vers cette technologie pour les aider sur leur lieu de travail.Comment la génération Z utilise-t-elle l'IA au travail ? Quelque 40 % utilisent ChatGPT pour rédiger des courriels plus professionnels, tandis que 24 % se tournent vers elle pour répondre à leurs messages Slack. Mais l'IA ne se limite pas à l'administration. Quelque 12 % l'ont utilisée pour rédiger une lettre de démission, tandis que 9 % ont demandé à ChatGPT de les aider à négocier leur salaire.Il est indéniable que l'IA s'avère utile, mais à mesure que ces outils deviennent incontournables sur le lieu de travail, ils entraînent de nouveaux risques. Oubliant peut-être qu'ils parlent à une machine plutôt qu'à un collègue, 21 % des membres de la génération Z admettent avoir partagé des informations sensibles de l'entreprise avec un outil d'IA.Malgré toute l'aide que l'IA apporte sur le lieu de travail, la génération Z ne la regretterait pas si elle était renvoyée. Quelque 61 % insistent sur le fait qu'une interdiction des outils d'IA sur le lieu de travail n'aurait pas d'impact sur leurs performances professionnelles.Pour 54 % des membres de la génération Z, ChatGPT est plus qu'un simple collègue de travail. En offrant des conseils, des conversations et un soutien pour n'importe quel problème, il est à la fois un ami (26 %), un thérapeute (16 %), un coach sportif (12 %) et même un partenaire romantique (6 %).Et quand les choses tournent mal dans notre vie amoureuse ? C'est une épaule sur laquelle on peut pleurer et une source de sagesse. Quelque 19 % des membres de la génération Z disent avoir utilisé ChatGPT pour rédiger une lettre d'excuse, tandis que 8 % l'ont utilisé pour rédiger un message de rupture.Mais alors que nous comptons sur l'IA pour nous aider et gérer de plus en plus d'aspects de notre vie, il est bon de se rappeler que, même s'ils semblent omniscients, ces modèles n'ont pas toujours raison. Connus pour se tromper, vous ne pouvez pas croire l'IA sur parole - pourtant, seuls 31 % des membres de la génération Z vérifient toujours les faits dans les informations qu'ils reçoivent.L'IA est en train de remodeler nos vies - au travail, dans nos vies personnelles et dans nos relations. Les membres de la génération Z en exploitent le potentiel, mais les risques sont importants. À mesure que l'IA progresse, la véritable question n'est pas de savoir ce qu'elle peut faire, mais si nous l'utilisons en toute sécurité.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?