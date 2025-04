Un tiers du personnel financier occupera des « emplois partagés » d'ici 2029, l'IA et un employé travaillant ensemble dans un rôle unique, d'après Amanda Joseph-Little de Gartner

De nouveaux types de flux de travail partagés entre l'IA et les professionnels de la finance transformeront les rôles et les méthodes de travail plus traditionnels. C'est pourquoi Gartner prévoit que d'ici 2029, un tiers du personnel financier occupera des emplois partagés, dans lesquels l'IA et une personne seront chargées d'accomplir ensemble une seule tâche. Récemment, Amanda Joseph-Little, vice-présidente et chef d'équipe de la pratique financière de Gartner, a expliqué ce que cela signifiait pour les responsables financiers et comment cette nouvelle collaboration allait influencer la planification des talents.Voici l'avis d'Amanda Joseph-Little sous forme de questions-réponses partagé par Gartner :Les emplois partagés recadrent le concept d'un emploi, qui n'est plus détenu par une personne, mais qui peut être exécuté à la fois par l'IA et par une personne. Dans le cas des emplois partagés, l'IA et la personne dépendent l'une de l'autre pour mener à bien le travail.Les emplois partagés dans la finance se présentent sous deux formes, selon la nature de la dépendance entre l'IA et la personne : le modèle managérial et le modèle concurrentiel. Il s'agit dans les deux cas de fonctions à haut risque et à forte rémunération, susceptibles d'avoir un impact exponentiel sur l'entreprise.Dans le modèle managérial, l'IA exécute des tâches manuelles répétitives tandis que l'homme gère le travail de l'IA et en assure la qualité. La personne dépend de l'IA pour assurer l'exécution efficace d'un volume de travail important à un rythme rapide, et l'IA dépend de l'homme pour assurer la précision et l'amélioration des performances au fil du temps.Le modèle concurrentiel implique que l'homme et l'IA analysent simultanément des données et comparent leurs résultats pour obtenir de meilleures informations et apprendre l'un de l'autre. Ce modèle permet d'améliorer considérablement la qualité des décisions grâce à un flux de travail collaboratif et à une boucle de rétroaction continue, l'IA et l'humain améliorant mutuellement leur travail et leur prise de décision par le biais d'une saine concurrence.Les emplois partagés modifient la nature des responsabilités professionnelles et le travail effectué par les employés de la finance, en particulier aux niveaux débutant et intermédiaire. Le travail analytique de base, plus transactionnel, est absorbé par les homologues de l'IA, ce qui crée une nouvelle génération d'employés débutants sophistiqués qui construisent et gèrent des processus automatisés simples. Les employés de niveau intermédiaire s'approprieront le travail stratégique, tel que l'automatisation des processus complexes et le partenariat commercial, qui était souvent négligé en raison des contraintes de capacité et d'aptitude.Les emplois partagés évolueront également et accéléreront les changements dans la valeur fournie par la finance, ce qui nécessitera des changements majeurs dans l'investissement en ressources humaines. Les postes d'entrée et de niveau intermédiaire s'éloigneront du travail transactionnel pour s'orienter vers l'analyse et l'aide à la prise de décision soutenues par l'IA.Les changements d'effectifs modifieront progressivement la forme de la fonction financière, qui passera d'une pyramide à un losange, à mesure que le nombre de postes de débutants et la marge de manœuvre des gestionnaires diminueront. Il en résultera un très petit nombre de postes de débutants soutenant les opérations de base, un nombre relativement élevé de postes de niveau intermédiaire et peu de responsables financiers.La transition vers une structure d'emplois partagés nécessite de redéfinir les priorités en matière de compétences financières, en accordant moins de valeur aux compétences et connaissances financières de base et en se concentrant davantage sur les compétences qui permettent à l'IA et aux humains de travailler avec - et pour - l'autre. Avec de nouvelles compétences, les équipes financières peuvent utiliser l'IA comme un collaborateur pour les aider à exécuter des tâches simples et à prendre des décisions.Les entreprises doivent donner la priorité à trois ensembles de compétences critiques pour que les emplois partagés réussissent :L'activation de l'IA combine efficacement les connaissances en finance avec les outils d'IA, les connaissances en science des données et les compétences statistiques. La traduction de l'IA consiste à interpréter et à expliquer les résultats de l'IA aux dirigeants, même lorsque les prédictions varient par rapport aux attentes. Le contrôle de l'IA permet de s'assurer que la technologie reste dans ses cordes en vérifiant les faits, en détectant les dérives du modèle, en prévenant les biais et en garantissant la conformité aux réglementations.Ces compétences existent aujourd'hui à des degrés divers dans la finance, mais leur importance et leur application unique dans les emplois partagés signifient que les dirigeants financiers doivent investir davantage dans l'embauche et le développement.L'élargissement du vivier de talents nécessaires pour remplir les emplois partagés signifie également que les dirigeants financiers ont besoin de deux stratégies de développement. La première pour soutenir le développement des compétences en IA et la seconde pour soutenir les compétences et connaissances financières de base. La diminution des postes financiers de niveau débutant met encore plus en évidence le besoin de stratégies doubles car elle perturbe les pipelines de talents pour les rôles de niveau intermédiaire. Avec moins de talents débutants à promouvoir dans des postes partagés, la finance doit élargir sa recherche de candidats de niveau intermédiaire dans les deux profils de développement.Ces déclarations d'Amanda Joseph-Little de Gartner sont assez similaire au rapport Work Trend Index 2025 de Microsoft . Selon le rapport, 33 % des dirigeants envisagent déjà des réductions d'effectifs en raison de l'IA. En outre, le rapport révèle l'émergence des entreprises pionnières, fondées sur l'intelligence à la demande, les équipes humains-agents et un nouveau rôle pour tout le monde : celui de "patron d'agents".: GartnerPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?