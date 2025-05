Des préoccupations liées à la faisabilité financière du projet Stargate

OpenAI for Countries : OpenAI veut faire gagner « l'IA démocratique »

OpenAI lance une grande offensive pour ralentir DeepSeek et la Chine

Les pressions de Donald Trump sur la Chine et l'UE pour aider OpenAI

Le projet Stargate a été annoncé le 21 janvier 2025 par le président américain Donald Trump. Selon son annonce, OpenAI, Softbank et Oracle vont investir jusqu'à 500 milliards de dollars pour créer une coentreprise appelée Stargate. Cette dernière construira l'infrastructure physique et virtuelle qui alimentera la prochaine génération d'IA, y compris des centres de données dans tout le pays. Stargate à permettre aux États-Unis de gagner la course à l'IA.Dans un billet publié sur X (ex-Twitter) le 7 mai 2025, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a donné un aperçu de l'avancement de « Stargate 1 » en partageant des images du site actuellement en construction à Abilene, au Texas. Sam Altman a affirmé que cette infrastructure sera la plus grande au monde.« Je suis ravi de voir l'avancement des travaux sur la première porte des étoiles à Abilene avec nos partenaires d'Oracle aujourd'hui. Ce sera le plus grand centre de formation à l'IA au monde. L'échelle, la vitesse et les compétences des personnes qui construisent ce projet sont impressionnantes », a-t-il déclaré. Le site Stargate 1 d'Abilene devrait abriter des dizaines de milliers de GPU, potentiellement des accélérateurs Nvidia de classe H100 ou B100.Ces GPU seront optimisés pour l'entraînement de réseaux neuronaux de pointe. Les initiés du secteur estiment que l'installation pourrait consommer plus de 1 GW d'énergie, ce qui la place dans la même catégorie que les principales opérations industrielles et les campus de cloud à grande échelle. En réponse à son message, Oracle a écrit : « fier de travailler avec @Sama et l'équipe @OpenAI sur le plus grand centre d'entraînement de l'IA au monde ».Le récent billet de Sam Altman montre une structure d'acier, symbolisant le début d'un projet destiné à alimenter non seulement les successeurs de ChatGPT, mais aussi l'infrastructure qui sous-tend les modèles d'IA émergents conçus pour la science, les soins de santé, la finance, la défense et la logistique mondiale.Stargate n'est pas une initiative tout à fait nouvelle. Il est apparu l'année dernière comme un projet de Microsoft et d’OpenAI pour un centre de données massif. Cependant, ce partenariat s'est effiloché à mesure que Microsoft se méfiait de sa dépendance à l'égard d'OpenAI et qu'OpenAI luttait contre les coûts informatiques. Sam Altman semble avoir troqué les poches profondes de Microsoft contre un réseau encore plus complexe de partenaires financiers.Mais les analystes sont sceptiques et ont noté que les chiffres ne s'additionnent pas. Stargate a besoin de 100 milliards de dollars rien que pour sa première année, et les liquidités disponibles de ses bailleurs de fonds semblent bien insuffisantes. SoftBank dispose de 30 milliards de dollars de liquidités. MGX dispose d'un fonds de 100 milliards de dollars, mais il est déjà partiellement engagé dans OpenAI. Quant à Oracle, il ne dispose que de 11 milliards de dollars.Le PDG d'Arm, Rene Haas, a donné un vote de confiance à la faisabilité financière de Stargate. Mais Elon Musk, par exemple, a remis en question la faisabilité et la transparence du projet, ce qui a incité Sam Altman à répondre par des preuves visuelles : « de grands et beaux bâtiments », avait-il écrit en janvier après avoir posté une vidéo montrant le démarrage des travaux sur le site du Texas. Sam Altman a également invité Elon Musk à visiter le site texan.Selon les informations disponibles, OpenAI et SoftBank s'engageront chacun à hauteur de 19 milliards de dollars dans Stargate. Sam Altman les a décrits comme des partenaires généraux (GP), ce qui signifie qu'ils auront un contrôle important plutôt qu'un simple partage des actions. OpenAI et SoftBank devraient détenir une participation et une influence importantes (environ 40 % chacun), tandis qu'Oracle et le fonds MGX occuperont des positions plus modestes.L'investissement initial total de tous les partenaires s'élève à 45 milliards de dollars. Le reste est censé provenir d'investisseurs extérieurs et d'un financement par emprunt, qui pourrait être négocié comme des obligations. SoftBank n'est pas étranger à l'endettement ; il a déjà 150 milliards de dollars à son actif. Selon certains observateurs, Sam Altman fera probablement appel aux Émirats arabes unis pour obtenir des capitaux supplémentaires pour Stargate.Malgré tout, l'écart entre 45 milliards et 500 milliards de dollars est énorme, et même les efforts les plus agressifs en matière de levée de fonds ont des limites. Pour d'autres critiques, le projet Stargate (nom tiré d'un film de science-fiction) de Sam Altman relève plus de la science-fiction que d'une initiative réaliste.Avec Stargate 1, OpenAI jette les bases pour aller bien au-delà de ces caractéristiques. Stargate 1 soutiendra probablement le développement d'une IA multimodale, capable de comprendre des images, des vidéos, des sons et, à terme, des environnements physiques, le tout au sein d'une architecture de modèle unifiée. Ces modèles d'IA devraient permettre de tout faire fonctionner, de la robotique avancée aux moteurs de découverte scientifique pilotés par l'IA.Stargate 1 est loin d'être achevé et, une fois terminé, il devra encore faire ses preuves. Mais cela n'a pas empêché OpenAI de vanter les mérites d'une nouvelle initiative mondiale, qui vise cette fois à développer l'infrastructure de l'IA à l'échelle mondiale. Le plan, appelé « OpenAI for Countries », est peu détaillé, mais il est très rhétorique, présentant OpenAI et les États-Unis comme « des acteurs bienveillants face à des régimes autoritaires tels que la Chine ». OpenAI affirme vouloir diffuser « l'IA démocratique » , ou « l'IA qui protège et incorpore les principes démocratiques de longue date ». Cela inclut « la liberté pour les gens de choisir comment ils travaillent avec l'IA et la dirigent, la prévention de l'utilisation de l'IA par les gouvernements afin d'exercer un contrôle, et un marché libre qui garantit la libre concurrence ». D'après OpenAI, cet effort contribuera à une large distribution des bénéfices produits par l'IA.« Un partenariat étroit avec le gouvernement américain est le meilleur moyen de faire progresser l'IA démocratique », selon OpenAI. Le but est de construire des centres de données à l'étranger et de fournir des versions des chatbots ChatGPT d'OpenAI adaptées à la langue et à la culture de chaque pays. Le projet est perçu comme une extension de Stargate, ce qui permettrait à Washington de contrôler les développements des autres pays en matière d'IA.L'initiative s'aligne sur les efforts de l'administration Trump pour gagner ce qu'elle considère comme une course féroce à l'IA à tout prix. Selon Donald Trump et son équipe, cela est nécessaire pour protéger l'économie américaine ainsi que pour l'emporter dans le jeu d'échecs géopolitique de l'IA contre la Chine. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré : « les États-Unis doivent gagner l'IA et le quantique, rien d'autre n'a d'importance ».L'administration américaine s'inquiète des efforts considérables déployés par la Chine pour mettre en place une infrastructure numérique dans de vastes régions du monde. Ces inquiétudes ont été particulièrement vives après la publication du modèle d'IA chinois DeepSeek-R1 , dont les performances seraient comparables à celles des meilleurs modèles américains. Il était clair que les capacités de la Chine en matière d'IA se développaient très rapidement.Après la publication de DeepSeek et le modèle Qwen d'Alibaba, d'autres modèles chinois ont également été déployés dans le monde entier. Étant donné que les modèles d'IA chinois sont open source, contrairement aux modèles fermés d'OpenAI, Google et Anthropic, ils ont pris un essor considérable.Apparemment, l'un des principaux partenaires de la « diplomatie » américaine en matière d'IA est OpenAI, qui, en finançant des infrastructures d'IA à l'étranger, consoliderait également son propre « soft power » mondial en cherchant à se développer pour devenir une gigantesque multinationale. OpenAI prévoit notamment de publier son propre modèle open source cet été pour concurrencer DeepSeek et d'autres modèles d'IA chinois, comme Qwen.La publication d'un modèle avec des « poids » ouverts aiderait OpenAI à diffuser sa technologie, car le modèle serait libre d'utilisation et ouvert à tout développeur pour qu'il puisse s'en inspirer et travailler avec. Il s'agit d'une offensive post-DeepSeek. Cela est similaire à la façon dont AWS d'Amazon, Azure de Microsoft et Google Cloud ont diffusé leur cloud au cours des deux dernières décennies en offrant une tonne de crédits, puis en leurs utilisateurs.Jusqu'à présent, OpenAI n'a pas indiqué si des pays ont signé pour le déploiement mondial de Stargate. Selon OpenAI, l'objectif ultime est de réaliser 10 projets avec des alliés des États-Unis. Selon un récent rapport du Financial Times, alors que SoftBank est le principal bailleur de fonds du projet Stargate aux États-Unis, les développements d'OpenAI à l'étranger seront financés par « un groupe de partenaires sur mesure » pour chaque projet.Il n'est pas clair si ces partenaires seront des entreprises ou des pays, ou les deux. La grande question, bien évidemment, est de savoir si cette offensive de charme de Stargate fonctionnera pour OpenAI, d'autant plus que l'utilisation de ses services sera probablement assortie de conditions importantes.Le président américain Donald Trump fait monter la pression sur l'Union européenne (UE) pour qu'elle revienne sur sa future réglementation sur l'IA , qui vise à renforcer les règles relatives à la transparence, à la gestion des risques et au respect des droits d'auteur pour les systèmes d'IA avancés. Cela pourrait nuire aux plans d'OpenAI, qui veut que la loi lui accorde un accès illimité aux œuvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner ses modèles d'IA.OpenAI a averti que la course à l'IA prendrait immédiatement fin s'il en était autrement et ajoute que « l'accès illimité aux œuvres protégées par le droit d'auteur est indispensable pour vaincre la Chine ». Ainsi, Donald Trump fait pression sur l'UE pour qu'elle abandonne la législation contraignante sur l'IA.Pour empêcher la Chine d'entrer en possession des technologies américaines, notamment des GPU de Nvidia nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA, Donald Trump a imposé de nouvelles restrictions à l'exportation. Bien que Nvidia affirme que la collaboration avec la Chine est essentielle pour l'industrie technologique américaine, l'administration Trump a déclaré que l'accès de la Chine aux technologies américaines pourrait nuire aux États-Unis.Un récent rapport du Congrès américain accuse DeepSeek d'une série de pratiques subversives, illégales et immorales. En outre, le rapport montre que Nvidia s'attire également les foudres des représentants pour avoir prétendument fourni à DeepSeek les puces nécessaires à la création de grands modèles de langage (LLM). Selon le rapport, DeepSeek est une arme qui espionne et siphonne les données des Américains pour le compte de la Chine Mais certains perçoivent DeepSeek comme le Linux du secteur de l'IA. En outre, la politique industrielle et commerciale de Donald Trump, marquée par son intention d'augmenter les droits de douane et de supprimer des mesures clés comme le CHIPS Act, est critiquée pour son approche dépassée.