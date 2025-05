L'administration Trump veut remplacer la règle trop complexe de l'ère Biden régissant l'exportation de puces d'IA de pointe dans le monde entier par une règle plus simple garantissant la domination US sur l'IA



Ce développement survient alors que les stratégies commerciales de Donald Trump font l'objet de critiques de longue date. TSMC, le géant taïwanais des puces, estime que le président Trump ne pourra pas empêcher la Chine d'obtenir des puces d'IA . Les critiques affirment quant à elles que l'approche de Donald Trump ignore la valeur stratégique des puces d'IA et menace la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.Dans un nouveau rebondissement, l'administration Trump envisage aujourd'hui de réviser les restrictions sur les exportations de GPU vers certains pays et régions, afin d'éviter que les puces haut de gamme ne soient revendues à des pays figurant sur la liste noire par le biais d'intermédiaires - une tactique qui rappelle la manière dont l'Union soviétique a acquis des semi-conducteurs américains pendant la guerre froide.Les changements proposés pourraient bénéficier à des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui ont investi des milliards dans l'infrastructure numérique mais ne peuvent toujours pas accéder aux puces avancées nécessaires pour alimenter les nouveaux centres de données.Au lieu d'imposer des plafonds généraux à une liste fixe de pays, les règles révisées impliqueraient également que les États-Unis négocient directement les niveaux d'exportation de puces avec certains pays.Bloomberg suggère que les changements pourraient être annoncés avant le voyage du président Donald Trump au Moyen-Orient la semaine du 12 mai.Contrairement au CHIPS Act de l'ère Biden, que Donald Trump s'est engagé à supprimer en le qualifiant d'« horrible, horrible chose », l'administration semble déterminée à maintenir, voire à renforcer, les restrictions à l'exportation des semi-conducteurs.Au-delà des interdictions existantes, la Maison-Blanche envisage également de nouvelles restrictions à l'encontre de pays soupçonnés de détourner des puces vers la Chine, la Malaisie et la Thaïlande étant apparemment dans le collimateur.Le gouvernement a également sévi contre des entreprises telles que Nvidia, qui ont tenté de compenser la perte du marché chinois en proposant des puces moins puissantes.Nvidia s'est vu interdire l'expédition de son GPU H20 en Chine, le département du commerce ayant exigé une licence d'exportation spécifique pour ce modèle.Cependant, il a été rapporté que Nvidia étudie actuellement le développement d'une version dégradée supplémentaire pour contourner les restrictions.Au-delà des semi-conducteurs, les règles d'exportation de l'ère Biden couvrent également les équipements et les outils logiciels susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs.Le ministère du commerce a renforcé ces règles en décembre afin de couvrir les équipements susceptibles d'être utilisés pour fabriquer des unités de mémoire à large bande passante.Dans le cadre de la politique commerciale actuelle de Donald Trump, Microsoft met en garde contre le fait que des restrictions à l'exportation trop larges pourraient compromettre la position de leader des États-Unis dans le domaine de l'IA. Selon Microsoft, Donald Trump devrait bloquer le « cadeau » de Joe Biden à la Chine en matière d'IA.Brad Smith, vice-président de Microsoft, a en effet averti que limiter l'accès aux puces à des alliés clés pourrait les inciter à se tourner vers des fournisseurs chinois, permettant ainsi à la Chine de prendre l'avantage dans la course à l'IA. Selon lui, il est essentiel de maintenir un accès équilibré pour éviter les pertes stratégiques et préserver l'influence des États-Unis dans le développement mondial de l'intelligence artificielle.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de l'administration Trump crédible ou pertinente ?