L'administration Trump abandonne les mesures de répression des exportations de puces d'IA H20 après que Nvidia a payé 1 million $ pour un repas à Mar-a-Lago

L'administration Trump a abandonné les mesures de répression des exportations de puces d'IA après que Nvidia a payé 1 million de dollars pour un repas à Mar-a-Lago



Fin 2024, un rapport avait montré que les États-Unis préparaient la guerre des puces en imposant de nouvelles restrictions sur les puces d'IA afin de fermer les portes dérobées de la Chine. Ces nouvelles règles plafonneraient les expéditions de puces d'IA vers les pays alliés de la Chine, tandis que les alliés des États-Unis ne seront pas soumis à des restrictions.Dans cette guerre des puces, Nvidia est l'une des cibles des restrictions. En 2023, Nvidia avait reçu un avertissement que tout nouveau produit représentant une refonte d'un processeur précédemment interdit serait rapidement soumis à des restrictions supplémentaires. À l'époque, des rapports avaient révélé que NVIDIA préparait une série de GPU pour le HPC et les jeux, comme le HGX H20 ou la carte graphique GeForce RTX 4090D, visant à surmonter les restrictions.Récemment, l'administration Trump a fait marche arrière sur les plans de restriction des exportations des puces d'intelligence artificielle H20 de Nvidia vers la Chine après que le PDG Jensen Huang ait participé à un dîner à Mar-a-Lago avec le président américain Donald Trump. Le changement de plan est intervenu après que Nvidia a promis à l'administration Trump de nouveaux investissements américains dans les centres de données d'IA.L'administration du président américain Donald Trump envisageait de renforcer les restrictions sur les ventes par le leader de l'IA de ses puces H20 conçues pour le marché chinois, selon un rapport en janvier. L'idée de restreindre les expéditions de ces puces vers la Chine est à l'étude depuis l'administration de l'ancien président démocrate Joe Biden.En février, un rapport a fait état d'une augmentation des commandes de puces H20, en raison de l'explosion de la demande de modèles d'intelligence artificielle bon marché de la startup chinoise DeepSeek. Des entreprises chinoises, dont ByteDance, Alibaba Group et Tencent Holdings, ont passé des commandes d'au moins 16 milliards de dollars pour les puces serveur H20 de Nvidia au cours des trois premiers mois de l'année.Fait intéressant, Microsoft aurait acquis près de deux fois plus de puces d'IA de Nvidia que ses concurrents les plus proches. Il est estimé que Microsoft a acheté environ 485 000 puces d'IA "Hopper" de Nvidia en 2024. Cette acquisition est importante car elle est le double du nombre de puces achetées par son plus proche rival, Meta Platforms qui a acheté 224 000 puces. En outre, ByteDance et Tencent ont chacun commandé environ 230 000 puces Nvidia, y compris le modèle H20, conçu pour les marchés chinois.Deux législateurs américains, le républicain John Moolenaar et le démocrate Raja Krishnamoorthi, ont appelé à davantage de restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle de Nvidia à la fin du mois de janvier.