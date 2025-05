Google présente l'abonnement unique Google AI Ultra pour profiter du meilleur de Google AI, proposant les limites d'utilisation les plus élevées et l'accès aux meilleurs modèles d'IA de Google

Gemini : Découvrez la meilleure version de l'application Gemini. Cette formule offre les limites d'utilisation les plus élevées pour Deep Research, la génération de vidéos avec Veo 2 et un accès anticipé au modèle Veo 3. Il est conçu pour le codage, la recherche universitaire et les projets créatifs complexes. Dans les semaines à venir, les abonnés Ultra auront également accès à Deep Think dans 2.5 Pro, le nouveau mode de raisonnement amélioré.

Flow : ce nouvel outil de réalisation de films d'IA est conçu pour les modèles de Google DeepMind (Veo, Imagen et Gemini). Il permet de créer des clips cinématographiques, des scènes et des récits à l'aide d'invites intuitives. Google AI Ultra permet d'atteindre les limites les plus élevées de Flow grâce à la génération de vidéos en 1080p, aux commandes avancées de la caméra et à l'accès anticipé à Veo 3.

Whisk : Whisk vous permet d'explorer et de visualiser de nouvelles idées à l'aide d'invites textuelles et visuelles. Avec Google AI Ultra, bénéficiez des limites les plus élevées pour Whisk Animate, qui transforme vos images en vidéos de huit secondes avec Veo 2.

NotebookLM : accédez aux limites d'utilisation les plus élevées et aux fonctionnalités améliorées des modèles dans le courant de l'année, que vous utilisiez NotebookLM pour étudier, enseigner ou travailler sur vos projets.

Gemini dans Gmail, Docs, Vids et plus encore : Facilitez vos tâches quotidiennes en accédant à Gemini directement dans vos applications Google préférées telles que Gmail, Docs, Vids et bien plus encore.

Gemini dans Chrome : Bénéficiez d'un accès anticipé à Gemini directement dans le navigateur Chrome. Cette fonctionnalité vous permet de comprendre des informations complexes et de réaliser des tâches sur le web en utilisant le contexte de la page en cours.

Projet Mariner : Ce prototype de recherche agentique peut vous aider à gérer jusqu'à 10 tâches simultanément - de la recherche aux réservations et aux achats - le tout à partir d'un seul tableau de bord.

YouTube Premium : Un abonnement individuel à YouTube Premium vous permet de regarder YouTube et d'écouter YouTube Music sans publicité, hors ligne et en arrière-plan.

30 To de stockage : Offre une capacité de stockage massive dans Google Photos, Drive et Gmail pour sécuriser vos créations et vos fichiers.



Actuellement, les derniers modèles d'IA de Google sont Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash . Gemini 2.5 Pro est un modèle de raisonnement conçu pour résoudre efficacement les problèmes complexes, tandis que Gemini 2.5 Flash est un modèle qui donnerait aux entreprises et aux développeurs un contrôle sans précédent sur le degré de "raisonnement" de leur IA. Les nouveaux modèles représentent un effort stratégique pour offrir des capacités de raisonnement améliorées tout en maintenant des prix compétitifs sur le marché de l'IA, de plus en plus encombré.Avec l'arrivée des nouvelles fonctionnalités émergentes et des nouveaux modèles, Google souhaite proposer davantage de moyens d'accéder au meilleur de ce que Google AI a à offrir pour aider les utilisateurs à être mieux informés, plus créatifs et plus productifs. C'est pourquoi Google présente Google AI Ultra, une nouvelle formule d'abonnement à l'IA avec les limites d'utilisation les plus élevées et l'accès à ses modèles les plus performants et à ses fonctionnalités premium. L'abonnement Google AI Ultra est décrit par Google comme le laissez-passer VIP pour Google AI.Google AI Ultra est disponible dès aujourd'hui aux États-Unis au prix de 249,99 $/mois (avec une offre spéciale pour les nouveaux utilisateurs de 50 % de réduction pour les trois premiers mois), et sera bientôt disponible dans d'autres pays.Google renomme également le plan AI Premium existant en Google AI Pro et améliore également l'offre. Sans frais supplémentaires, les abonnés à Google AI Pro auront désormais accès aux fonctionnalités de réalisation de films à l'aide de l'IA dans Flow, où vous pourrez essayer l'outil avec le modèle Veo 2, ainsi qu'à un accès anticipé à Gemini dans Chrome. Les abonnés à Google AI Pro bénéficieront de ces nouveaux avantages aux États-Unis dans un premier temps, puis dans d'autres pays par la suite. Google étend également l'accès gratuit à Google AI Pro pendant une année scolaire aux étudiants universitaires au Japon, au Brésil, en Indonésie et au Royaume-Uni, en plus des États-Unis.Voici ce que vous obtenez avec Google AI Ultra :Pensez-vous que cet abonnement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?