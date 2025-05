Google a créé Stitch, un outil de codage par IA, spécialement destiné à la conception d'interfaces utilisateur fonctionnelles et prêtes à être exportées, à partir de messages et d'images de référence.

Envoyé par Google Envoyé par Stitch est né d'une idée entre un designer et un ingénieur, qui cherchaient tous deux à construire un produit optimisant leurs flux de travail respectifs. Il exploite les capacités multimodales de Gemini 2.5 Pro pour créer un flux de travail plus fluide et intégré entre la conception et le développement. De plus, avec une option permettant d'affiner votre conception avec des entrées d'images, un chat interactif, des sélecteurs de thèmes et une fonction de collage sur Figma, Stitch vous permet de vous concentrer sur vos conceptions créatives et vos besoins de développement.

Générer l'interface utilisateur à partir du langage naturel : Décrivez l'application que vous souhaitez créer en langage clair, en incluant des détails tels que les palettes de couleurs ou l'expérience utilisateur souhaitée. Stitch peut générer une interface visuelle adaptée à votre description.

Coller dans Figma : votre conception générée peut être collée de manière transparente dans Figma pour faciliter l'affinage, la collaboration avec les équipes de conception et l'intégration dans les systèmes de conception existants. Exportation du code front-end : Stitch génère un code frontal propre et fonctionnel basé sur votre design, afin que vous disposiez d'une interface utilisateur entièrement fonctionnelle et prête à l'emploi.



La création d'applications de qualité est toujours le fruit d'un partenariat puissant entre la conception et le développement. Les concepteurs imaginent l'expérience de l'utilisateur, en créant des interfaces intuitives et attrayantes. Les développeurs donnent ensuite vie à ces conceptions grâce à un code fonctionnel. Traditionnellement, le passage des idées de conception au code fonctionnel nécessite beaucoup d'efforts manuels et d'allers-retours.C'est pourquoi Google lance un nouvel outil d'IA générative pour aider les développeurs à transformer des idées d'interface utilisateur brutes en conceptions fonctionnelles et prêtes à l'emploi. L'expérience "Stitch", alimentée par Gemini 2.5 Pro, est disponible sur Google Labs et peut transformer des invites textuelles et des images de référence en "", selon Google, "Stitch génère une interface visuelle basée sur des thèmes sélectionnés et des descriptions en langage naturel, qui sont actuellement prises en charge en anglais. Les développeurs peuvent fournir des détails qu'ils souhaitent voir apparaître dans la conception finale, tels que les palettes de couleurs ou l'expérience utilisateur. Des références visuelles peuvent également être téléchargées pour guider ce que Stitch génère, y compris des wireframes, des esquisses et des captures d'écran d'autres conceptions d'interface utilisateur.Voici les capacités de Stitch selon Google :Pensez-vous que cet outil est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?