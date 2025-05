Sir Jony Ive, l'influent designer britannique à l'origine de l'apparence des produits les plus emblématiques d'Apple, rejoint OpenAI dans le cadre d'un accord de 6,5 milliards $ pour racheter sa startup io

Envoyé par Sam Altman et Sir Jony Ive Envoyé par



Nous vivons un moment extraordinaire.



Les ordinateurs voient, pensent et comprennent désormais.



Malgré cette capacité sans précédent, notre expérience reste façonnée par des produits et des interfaces traditionnels.



Il y a deux ans, Jony Ive et le collectif créatif LoveFrom ont discrètement commencé à collaborer avec Sam Altman et l'équipe d'OpenAI.



Cette collaboration fondée sur l'amitié, la curiosité et des valeurs communes a rapidement pris de l'ampleur. Des idées et des explorations provisoires se sont transformées en conceptions tangibles.



Les idées semblaient importantes et utiles. Elles étaient optimistes et pleines d'espoir. Elles étaient inspirantes. Elles faisaient sourire tout le monde. Elles nous rappelaient une époque où nous célébrions les réalisations humaines, reconnaissants pour les nouveaux outils qui nous aidaient à apprendre, à explorer et à créer.



Il est devenu évident que nos ambitions de développement, d'ingénierie et de fabrication d'une nouvelle famille de produits nécessitaient la création d'une société entièrement nouvelle. C'est ainsi qu'il y a un an, Jony a fondé io avec Scott Cannon, Evans Hankey et Tang Tan.



Nous avons rassemblé les meilleurs ingénieurs en matériel et en logiciel, les meilleurs technologues, physiciens, scientifiques, chercheurs et experts en développement et en fabrication de produits. Beaucoup d'entre nous travaillent en étroite collaboration depuis des décennies.



L'équipe d'io, qui se concentre sur le développement de produits qui inspirent, habilitent et rendent possible, va maintenant fusionner avec OpenAI pour travailler plus étroitement avec les équipes de recherche, d'ingénierie et de produits à San Francisco.



Alors que io fusionne avec OpenAI, Jony et LoveFrom assumeront d'importantes responsabilités en matière de conception et de création au sein d'OpenAI et d'io.



Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes.