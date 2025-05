Veo génère des vidéos de haute qualité à une résolution de 1080p qui peuvent dépasser une minute, dans une grande variété de styles cinématographiques et visuels. Grâce à une compréhension avancée du langage naturel et de la sémantique visuelle, il peut générer des vidéos qui représentent fidèlement la vision créative de l'utilisateur, en captant avec précision le ton d'une invite et en restituant les détails dans les invites plus longues. Le modèle comprend également les termes cinématographiques tels que "timelapse" ou "plans aériens d'un paysage", offrant un niveau de contrôle créatif sans précédent. Et il crée des séquences cohérentes et homogènes, de sorte que les personnes, les animaux et les objets se déplacent de manière réaliste tout au long des plans.

En décembre 2024, OpenAI a lancé en disponibilité générale Sora , son programme de génération de vidéos par intelligence artificielle. L'utilisateur note en langage naturel ce qu'il veut obtenir comme résultat vidéo et Sora génère jusqu'à 20 secondes de vidéos.Lors de l'annonce de la disponibilité, l'entreprise a précisé que le programme a encore des limites et que toutes les vidéos créées par Sora auront des métadonnées C2PA et un filigrane comme paramètre par défaut pour permettre aux utilisateurs d'identifier les vidéos créées par le programme.Quelques jours après cette annonce, Google Deepmind a présenté Veo 2 , un outil de génération de vidéos par intelligence artificielle qui s'appuie sur le Veo original et crée des « vidéos d'une qualité incroyable ». Cette annonce montrait la volonté de Google de concurrencer OpenAI dans le but de battre Sora et d'être le meilleur modèle IA vidéo. Selon Google, Veo 2 peut créer des « clips vidéos de quelques minutes » dans des résolutions 4k et est moins susceptible « d'halluciner » des détails indésirables.Lors de l'édition 2025 de la conférence Google dédiée aux développeurs, Google a présenté son dernier modèle de génération de vidéos par IA, Veo 3 , qui peut également créer et incorporer du son. Comme Veo 2, cet outil d'IA est en concurrence avec le générateur vidéo Sora d'OpenAI, mais sa capacité à incorporer du son dans la vidéo qu'il crée constitue une distinction essentielle. L'entreprise précise que Veo 3 peut incorporer de l'audio, notamment des dialogues entre les personnages ainsi que des sons d'animaux.« Veo 3 excelle dans les domaines du texte et de l'image, de la physique du monde réel et de la synchronisation labiale précise », a déclaré Eli Collins, vice-président produit de Google DeepMind. L'outil d'IA vidéo-audio est déjà disponible pour les abonnés américains à la nouvelle formule d'abonnement Ultra de Google, d'un montant de 249,99 dollars par mois, qui s'adresse aux passionnés d'IA. Veo 3 sera également disponible pour les utilisateurs de la plateforme d'entreprise Vertex AI de Google.Depuis son lancement, Veo 3 a été utilisé pour créer une multitude de vidéos virales sur YouTube et X, allant de sketchs humoristiques à des simulations de jeux vidéo. Par exemple, une vidéo générée par Veo 3 montre un faux unboxing d'iPhone, si réaliste qu'il est difficile de distinguer la fiction de la réalité. D'autres clips présentent des interviews de rue fictives ou des sessions de jeu "Fortnite" entièrement simulées. Ces contenus, bien que divertissants, soulèvent des préoccupations quant à la frontière entre réalité et fiction sur les plateformes numériques.Ci-dessous par exemple, nous avons une vidéo générée par Veo 3 d'un standup[TWITTER]

NO WAY. It did it. And, was that, actually funny?



Prompt:

> a man doing stand up comedy in a small venue tells a joke (include the joke in the dialogue) https://t.co/GFvPAssEHx pic.twitter.com/LrCiVAp1Bl — fofr (@fofrAI) May 20, 2025

Good lord, Veo-3. I keep alternating between being stunned and laughing my ass off. pic.twitter.com/sdmEHoJlBh — Theoretically Media (@TheoMediaAI) May 21, 2025

Created with Google Flow.



Visuals, Sound Design, and Voice were prompted using Veo 3 text-to-video.



Welcome to a new era of filmmaking. pic.twitter.com/E3NSA1WsXe — Dave Clark (@Diesol) May 21, 2025

Before you ask: yes, everything is AI here. The video and sound both coming from a single text prompt using #Veo3 by @GoogleDeepMind .Whoever is cooking the model, let him cook! Congrats @Totemko and the team for the Google I/O live stream and the new Veo site! pic.twitter.com/sxZuvFU49s — László Gaál (@laszlogaal_) May 21, 2025

Google Veo 3 can create singing and music videos from a single prompt.



It's just insane how coherent it is to the video.



🔈Sound On! pic.twitter.com/RMwc1sSOmX — Jerrod Lew (@jerrod_lew) May 20, 2025

Just got access to Veo 3 and the first thing I did was try the Will Smith spaghetti test. SOUND ON pic.twitter.com/y0CiZwNxgM — Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) May 22, 2025