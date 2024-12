Nous annonçons de nouvelles versions de Veo et d'Imagen et présentons notre dernière expérience en matière de génération d'images : Whisk.En début d'année, nous avons présenté notre modèle de génération vidéo, Veo, et notre dernier modèle de génération d'images, Imagen 3. Depuis, il est passionnant de voir les gens donner vie à leurs idées avec l'aide de ces modèles : Les créateurs de YouTube explorent les possibilités créatives des arrière-plans vidéo pour leurs courts métrages YouTube, les entreprises clientes améliorent les flux de travail créatifs sur Vertex AI et les créatifs utilisent VideoFX et ImageFX pour raconter leurs histoires. En collaboration avec des cinéastes et des entreprises, nous continuons à développer et à faire évoluer ces technologies.Aujourd'hui, nous présentons un nouveau modèle vidéo, Veo 2, et la dernière version d'Imagen 3, qui permettent tous deux d'obtenir des résultats de pointe. Ces modèles sont désormais disponibles dans VideoFX, ImageFX et Whisk, notre nouvelle expérience Labs.Veo 2 crée des vidéos d'une "". Lors de comparaisons directes effectuées par des évaluateurs humains, Veo 2 a obtenu des résultats à la pointe de la technologie par rapport aux principaux modèles.Il apporte une meilleure compréhension de la physique du monde réel et des nuances des mouvements et de l'expression humaine, ce qui contribue à améliorer le niveau de détail et le réalisme en général. Veo 2 comprend le langage unique de la cinématographie : demandez-lui un genre, spécifiez un objectif, suggérez des effets cinématographiques et Veo 2 s'en chargera - à des résolutions allant jusqu'au 4K, et pour des durées allant jusqu'à plusieurs minutes. Demandez un travelling en contre-plongée qui glisse au milieu d'une scène, ou un gros plan sur le visage d'une scientifique qui regarde dans son microscope, et Veo 2 le créera. Suggérez "objectif 18 mm" dans votre demande et Veo 2 saura créer le plan grand angle pour lequel cet objectif est connu, ou estompez l'arrière-plan et concentrez-vous sur votre sujet en ajoutant "faible profondeur de champ" dans votre demande.Alors que les modèles vidéo "hallucinent" souvent des détails indésirables - des doigts supplémentaires ou des objets inattendus, par exemple - Veo 2 les produit moins souvent, ce qui rend les résultats plus réalistes.Notre engagement en faveur de la sécurité et du développement responsable a guidé Veo 2. Nous avons été intentionnellement mesurés dans l'augmentation de la disponibilité de Veo, afin de pouvoir aider à identifier, comprendre et améliorer la qualité et la sécurité du modèle tout en le déployant lentement via VideoFX, YouTube et Vertex AI.Tout comme le reste de nos modèles de génération d'images et de vidéos, les sorties de Veo 2 incluent un filigrane SynthID invisible qui permet d'identifier qu'elles sont générées par l'IA, réduisant ainsi les risques de désinformation et d'attribution erronée.Aujourd'hui, nous intégrons les nouvelles fonctionnalités de Veo 2 à VideoFX, l'outil de génération de vidéos de Google Labs, et élargissons le nombre d'utilisateurs qui peuvent y accéder. Visitez Google Labs pour vous inscrire sur la liste d'attente. Nous prévoyons également d'étendre Veo 2 à YouTube Shorts et à d'autres produits l'année prochaine.Nous avons également amélioré notre modèle de génération d'images Imagen 3, qui génère désormais des images plus lumineuses et mieux composées. Il peut désormais restituer des styles artistiques plus variés avec une plus grande précision - du photoréalisme à l'impressionnisme, de l'abstrait à l'anime. Cette mise à niveau permet également de suivre plus fidèlement les instructions et de restituer des détails et des textures plus riches. Dans les comparaisons côte à côte des résultats obtenus par des évaluateurs humains et des principaux modèles de génération d'images, Imagen 3 a obtenu des résultats à la pointe de la technologie.À partir d'aujourd'hui, le dernier modèle Imagen 3 sera déployé à l'échelle mondiale dans ImageFX, notre outil de génération d'images des laboratoires Google, dans plus de 100 pays. Visitez ImageFX pour commencer.