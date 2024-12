Depuis quelques mois, des rapports ont dévoilé le nouveau modèle d'IA d'OpenAI, dénommé Sora. Ashton Kutcher, qui a eu accès à une version bêta de Sora, a souligné son potentiel de personnaliser les films et d'améliorer la qualité du contenu grâce à une concurrence accrue. Des artistes ont également fait fuiter l'outil d'IA vidéo Sora d'OpenAI en signe de protestation, accusant l'éditeur de ChatGPT de les utiliser comme des "marionnettes de relations publiques" sans les rémunérer.Après avoir mis en pause son très attendu outil de génération de vidéos Sora à la suite de ces protestations, OpenAI a désormais décidé de mettre l'outil d'IA à la disposition de tous ses clients. Le programme intègre des messages écrits et crée des vidéos numériques d'une durée maximale de 20 secondes. La version bêta du programme a été dévoilé en février 2024 et la version générale de Sora est disponible en tant que produit autonome.", a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI, lors de l'annonce. L'entreprise a déclaré qu'elle souhaitait être à l'avant-garde de la création de la culture et des règles entourant l'utilisation des vidéos générées par l'IA. "", a déclaré l'entreprise.Sora utilise sa "" pour interpréter les messages et créer des vidéos avec des "" d'une durée maximale d'une minute, avec plusieurs personnages et plans de caméra, ainsi que des types de mouvements spécifiques et des détails précis. Les exemples donnés par OpenAI lors de la présentation de sa version bêta allaient de l'animation d'un monstre et d'un kangourou à des vidéos réalistes de personnes, comme une femme marchant dans une rue de Tokyo ou une bande-annonce cinématographique d'un homme de l'espace dans un désert de sel.L'entreprise précise que le programme a encore des limites. "".Les détracteurs de l'intelligence artificielle ont souligné le risque d'abus de cette technologie et ont cité comme exemples concrets des incidents tels que le deepfake du président Joe Biden conseillant aux électeurs de ne pas voter et les photos sexuellement explicites de Taylor Swift générées par l'IA. OpenAI a indiqué qu'elle limiterait le téléchargement de personnes, mais qu'elle assouplirait ces limites au fur et à mesure qu'elle affinerait ses mesures d'atténuation des deepfakes.", a déclaré l'entreprise.OpenAI a déclaré que toutes les vidéos créées par Sora auront des métadonnées C2PA et un filigrane comme paramètre par défaut pour permettre aux utilisateurs d'identifier les vidéos créées par le programme.En mars, pour préparer le lancement de Sora, Sam Altman, PDG d’OpenAI, s’est efforcé de convaincre Hollywood que Sora n’entraînera pas la fin de la production cinématographique traditionnelle, mais plutôt son amélioration. Pour rappel, Hollywood a été divisé sur la question de l'IA : si les acteurs, les scénaristes et les employés du cinéma se sont mis en grève contre l'utilisation de l'IA dans la création de contenu, les studios de cinéma ont augmenté leurs dépenses dans l'IA générative.OpenAI a notamment organisé des réunions avec les principaux studios, notamment Paramount, Universal et Warner Bros Discovery, afin de présenter sa technologie de génération vidéo Sora et de dissiper les craintes que le modèle d'intelligence artificielle ne nuise à l'industrie cinématographique. Reste maintenant à voir l'impact de ce nouveau modèle d'IA d'OpenAI.Pensez-vous que le programme d'IA Sora est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?