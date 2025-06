Les nouveaux résumés IA de Gmail s'affichent désormais automatiquement sur mobile, l'application Gmail créera désormais des résumés IA, que vous le souhaitiez ou non.

Elle est réservée aux utilisateurs de Google Workspace. On ne sait pas encore si elle sera disponible pour les comptes Gmail personnels, ni quand.

Les résumés automatiques n'apparaîtront dans un premier temps qu'au-dessus des e-mails en anglais.

Il s'agit pour l'instant d'une fonctionnalité réservée aux appareils mobiles. Google n'a pas annoncé son intention d'intégrer les résumés automatiques à Gmail sur ordinateur.

Le déploiement peut prendre jusqu'à deux semaines avant d'apparaître sur votre compte.

Les nouvelles cartes récapitulatives Gemini sont désormais disponibles dans l'application Gmail sur les appareils Android et iOS



Quels sont les changements ?



L'année dernière, nous avons annoncé la disponibilité générale de Gemini dans le panneau latéral de Gmail, permettant aux utilisateurs de résumer les fils de discussion, d'obtenir de l'aide pour rédiger un e-mail, de voir les réponses suggérées à un fil de discussion, et plus encore. Pour aller plus loin et rationaliser la façon dont les utilisateurs consultent et interagissent avec leurs e-mails, nous sommes ravis de présenter les cartes récapitulatives Gemini sur mobile.



Jusqu'à présent, pour générer un résumé d'e-mail, il fallait appuyer sur « Résumer cet e-mail » en haut d'un message, ce qui ouvrait Gemini pour afficher un résumé du fil de discussion.



À partir d'aujourd'hui, les résumés seront disponibles en haut du contenu des e-mails pour les messages pour lesquels un résumé est utile, tels que les fils de discussion plus longs ou les messages comportant plusieurs réponses. Gemini synthétisera tous les points clés du fil de discussion et toutes les réponses ultérieures feront également partie du résumé, ce qui permettra de maintenir tous les résumés à jour.



Informations supplémentaires



Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les e-mails en anglais pour le moment.

Comme pour toutes nos fonctionnalités d'IA, Gmail reste engagé à protéger les données des utilisateurs et à donner la priorité à la confidentialité. Consultez notre site Privacy Hub pour en savoir plus.

Les e-mails qui n'affichent pas de cartes de résumé continueront à prendre en charge les résumés déclenchés par l'utilisateur grâce à la puce « résumer cet e-mail » en haut des e-mails ou à l'option de résumé à l'aide de Gemini dans le panneau latéral.

Disponibilité



Disponible pour Google Workspace :

Business Starter, Standard et Plus

Enterprise Starter, Standard et Plus

Google One AI Premium

Clients disposant du module complémentaire Gemini Education ou Gemini Education Premium

Toute personne ayant déjà acheté ces modules complémentaires bénéficiera également de cette fonctionnalité :

Gemini Business

Gemini Enterprise

Gmail est le service de messagerie électronique fourni par Google. En 2019, il comptait 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, ce qui en fait le plus grand service de messagerie électronique au monde. Il fournit également une interface de messagerie web, accessible via un navigateur web, ainsi que via l'application mobile officielle. Google prend également en charge l'utilisation de clients de messagerie tiers via les protocoles POP et IMAP.Nous avons tous déjà vécu cette situation : vous ouvrez Gmail sur votre téléphone, vous cliquez sur un fil de discussion et vous vous retrouvez immédiatement face à une multitude de réponses. Comprendre l'essentiel de ces longues conversations peut prendre beaucoup de temps. Si les résumés IA de Gmail sont disponibles pour les utilisateurs de Workspace depuis l'année dernière, vous deviez jusqu'à présent les demander manuellement. Google rend désormais ce processus un peu plus proactif, car Gmail va commencer à créer automatiquement ces résumés IA pour certains fils de discussion, et ils apparaîtront juste au-dessus des e-mails eux-mêmes.Selon Google, l'IA de Gmail décidera désormais elle-même quand un résumé peut être utile. Cela concernera les "". Ainsi, au lieu de devoir cliquer sur un bouton pour obtenir un aperçu rapide, Gemini vous le fournira si elle estime que le fil de discussion le justifie. Mieux encore, ces résumés automatiques seront mis à jour à mesure que de nouvelles réponses arriveront, vous permettant de rester informé sans effort supplémentaire.Ce passage du mode manuel au mode automatique vise à vous faire gagner un clic et à vous fournir les informations clés encore plus rapidement, ce qui est toujours une bonne chose lorsque l'on essaie de gérer une boîte de réception très active. Mais, il y a quelques points importants à noter concernant cette fonctionnalité de résumé automatique :Même si Gmail ne génère pas automatiquement de résumé pour un fil de discussion particulier, vous aurez toujours la possibilité de lui demander manuellement d'en créer un, comme auparavant. Et si vous n'êtes pas du tout fan de ces interventions de l'IA, vous pouvez désactiver toutes les fonctionnalités IA de Gmail, y compris les résumés automatiques, en désactivant les "fonctionnalités intelligentes" dans les paramètres de l'application.Cela semble être une façon intelligente et subtile pour Google de rendre son IA plus proactive et utile dans Gmail pour ses clients Workspace. Bien que les limitations actuelles (uniquement sur mobile, uniquement sur Workspace, uniquement en anglais) signifient que tout le monde ne pourra pas en profiter immédiatement, c'est un bon pas en avant pour rendre les e-mails un peu moins accablants.Cette annonce intervient après la conférence I/O 2025 de Google , où le géant a commencé à déployer le mode IA pour tous les utilisateurs de Search aux États-Unis. Google avait commencé à tester le mode IA en avant-première avec les testeurs de son programme Labs au début du mois de mars. Lors de la conférence, Google avait également présenté un certain nombre de mises à jour du mode IA, notamment de nouveaux outils pour le shopping, ainsi que la possibilité de comparer les prix des billets pour vous et de créer des diagrammes et des graphiques personnalisés pour les requêtes portant sur la finance et le sport. Ces annonces confirment la volonté de Google à intégrer l'IA dans tous ces produits.Voici l'annonce de Google pour plus d'informations sur les résumés d'IA dans Gmail :: GooglePensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?