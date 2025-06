Le drame du conseil d'administration d'OpenAI se transforme en film, Luca Guadagnino est en pourparlers pour réaliser "Artificial", une dramatisation du renvoi et de la réembauche de Sam Altman chez OpenAI



Le récit du film s'inspire du drame qui s'est produit en novembre 2023, lorsque le conseil d'administration d' OpenAI a limogé son PDG Sam Altman , l'accusant de les avoir induits en erreur sur plusieurs aspects de son activité. Les allégations portaient notamment sur des informations cachées par Sam Altman concernant les coûts, les revenus, les partenariats et les risques liés à son produit phare, ChatGPT.Bien que les détails de l'intrigue du film et les informations sur le casting aient été gardés secrets, The Hollywood Reporter et Deadline ont rapporté que le film se déroule chez OpenAI et suit la période tumultueuse de 2023 au cours de laquelle le fondateur Sam Altman a été évincé avant de revenir immédiatement au sein de l'entreprise. Les médias ont également rapporté qu'Andrew Garfield et Yuri Borisov, la star d'« Anora », étaient sur les rangs pour jouer un rôle dans le projet.Que « Artificial » soit une version littérale de la saga Altman ou un projet fictif qui s'en inspire, le monde lucratif des startups d'IA devrait offrir à Luca Guadagnino beaucoup de matière à travailler. Alors que pratiquement tous les secteurs d'activité de la planète se préparent à être perturbés par l'IA d'une manière ou d'une autre, les entreprises se lancent dans une course pour trouver les produits qui leur permettront de devancer leurs concurrents, ce qui a créé une ruée vers l'or pour les entrepreneurs qui développent ces produits.Mais aucune entreprise d'IA n'a fait l'objet de plus d'examens minutieux ou d'intrigues de palais qu'OpenAI. Fondée en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif par une équipe de dirigeants du secteur technologique, dont Sam Altman et Elon Musk, elle devait être au départ une entreprise open source partageant l'ensemble de ses recherches et de sa technologie avec le public. Mais à mesure que l'entreprise développait des propriétés potentiellement lucratives comme ChatGPT, elle est devenue une entreprise à but lucratif en 2019, ce qui a incité certains fondateurs (dont Elon Musk) à quitter l'entreprise en raison d'un désaccord sur la vision de l'entreprise.La transition a créé une structure d'entreprise très compliquée dans laquelle le conseil d'administration d'OpenAI contrôle une fondation à but non lucratif qui contrôle l'entité à but lucratif, dans laquelle Microsoft détient également une participation minoritaire. Cette structure a permis à Sam Altman d'être évincé de son poste de PDG par le conseil d'administration en novembre 2023, avant d'être réembauché trois jours plus tard à la suite d'une mutinerie massive des employés, qui ont menacé de quitter OpenAI pour des postes équivalents chez Microsoft.Bien que Sam Altman ait finalement été réintégré chez OpenAI, toute l'histoire est restée opaque jusqu'à la publication d'un rapport de décembre 2023 suggérant que Sam Altman avait monté les membres du conseil les uns contre les autres . Le journaliste à l'origine de ces révélations avait passé des mois à dresser le profil de Kevin Scott, de Microsoft, et de Mira Murati, d'OpenAI, et s'est finalement retrouvé impliqué dans le plus grand scandale de l'industrie technologique.Outre « Artificial », Luca Guadagnino est également engagé dans la réalisation d'une réimagination de « American Psycho » pour Lionsgate. Bien que son film DC Comics « Sgt. Rock » ait été récemment mis en attente, son prochain film, le thriller « After the Hunt », sortira en octobre.The Hollywood Reporter, DeadlineQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative crédible ou pertinente ?