Les investisseurs d'OpenAI envisagent de poursuivre le conseil d'administration après le licenciement brutal du PDG, Sam Altman

Les sources ont déclaré que les investisseurs travaillaient avec des conseillers juridiques pour étudier leurs options. Il n'a pas été précisé dans l'immédiat si ces investisseurs allaient poursuivre OpenAI en justice. Les investisseurs craignent de perdre des centaines de millions de dollars qu'ils ont investis dans OpenAI, un joyau de la couronne dans certains de leurs portefeuilles, avec l'effondrement potentiel de la startup la plus en vue dans le secteur en pleine croissance de l'IA générative.Microsoft détient 49 % de la société d'exploitation à but lucratif, selon des sources familières avec le dossier. D'autres investisseurs et employés contrôlent 49 %, et 2 % appartiennent à la société mère à but non lucratif d'OpenAI, selon Semafor. Le conseil d'administration d'OpenAI a licencié Altman vendredi après une "rupture de communication", selon une note interne. Lundi, la plupart des 700 employés d'OpenAI ont menacé de démissionner si l'entreprise ne remplaçait pas le conseil d'administration.Les investisseurs en capital-risque détiennent généralement des sièges au conseil d'administration ou des droits de vote dans les entreprises de leur portefeuille, mais OpenAI est contrôlée par sa société mère à but non lucratif, OpenAI Nonprofit, qui, selon le site web d'OpenAI, a été créée pour bénéficier à "".Selon Minor Myers, professeur de droit à l'université du Connecticut, les employés ont donc plus de poids pour faire pression sur le conseil d'administration que les investisseurs en capital-risque qui ont contribué au financement de l'entreprise. "", a-t-il déclaré.Il s'agit là d'une caractéristique, et non d'un bogue, de la structure d'OpenAI, qui a démarré en tant qu'organisation à but non lucratif, mais qui a ajouté une filiale à but lucratif en 2019 pour lever des fonds. Garder le contrôle des opérations permet à l'organisation à but non lucratif de préserver sa "", selon le site Web de l'entreprise.Les conseils d'administration des organisations à but non lucratif ont des obligations légales envers les organisations qu'ils supervisent. Mais ces obligations, telles que le devoir de faire preuve de prudence et d'éviter les opérations intéressées, laissent une grande marge de manœuvre pour les décisions des dirigeants, selon les experts.Selon Paul Weitzel, professeur de droit à l'université du Nebraska, ces obligations peuvent être encore plus restreintes dans une structure d'entreprise telle qu'OpenAI, qui a utilisé une société à responsabilité limitée comme bras opérationnel, ce qui pourrait isoler davantage les administrateurs de l'organisation à but non lucratif des investisseurs.Même si les investisseurs trouvaient un moyen d'intenter une action en justice, Weitzel estime que leur dossier serait "". La loi laisse aux entreprises une grande latitude pour prendre des décisions commerciales, même celles qui se retournent contre elles. "", a déclaré Weitzel. Apple a fameusement licencié Steve Jobs dans les années 1980, avant de le réintégrer une dizaine d'années plus tard.Quel est votre avis sur le sujet ?