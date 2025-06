Après avoir supprimé des milliers d'emplois, la FDA de Trump souhaite utiliser l'IA pour accélérer le processus d'autorisation de nouveaux médicaments.



La Food and Drug Administration (FDA ou FDA américaine) est une agence fédérale du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. La FDA est chargée de protéger et de promouvoir la santé publique par le contrôle et la supervision de la sécurité alimentaire, des produits du tabac, des produits contenant de la caféine, des compléments alimentaires, des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vaccins, des produits biopharmaceutiques, des transfusions sanguines, des dispositifs médicaux, des dispositifs émettant des rayonnements électromagnétiques (ERED), des cosmétiques, des aliments et aliments pour animaux et des produits vétérinaires.Un nouveau rapport révèle que la Food and Drug Administration (FDA) se tourne vers l'IA pour résoudre le problème de la longueur des processus d'autorisation, alors que l'administration Trump investit dans encore plus d'automatisation dans un contexte de licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux. L'administration souhaite "" en utilisant cette technologie en plein essor, selon un nouvel article publié dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) qui présente les priorités de l'agence.Le plan du département prévoit l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour examiner les demandes d'autorisation de dispositifs et de médicaments, ce qui permettrait de réduire de plusieurs années le processus d'autorisation, ainsi que la modélisation computationnelle par IA pour réduire les tests sur les animaux. Le plan propose également de n'exiger qu'une seule étude majeure sur les patients pour faciliter les autorisations, dans le cadre d'une refonte des processus "hérités".L'article cite le succès de l'opération Warp Speed contre la COVID-19 comme précédent pour la réduction des délais de mise sur le marché, mais de nombreux professionnels restent sceptiques. "", indique le rapport. "L'article a été rédigé par Vinay Prasad, directeur du Centre d'évaluation et de recherche biologiques (CBER) de la FDA, et Martin A. Makary, commissaire à l'alimentation et aux médicaments. Prasad et Makary ont soutenu la refonte du département préconisée par le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy, Jr. Kennedy a mené une offensive contre les scientifiques et les médecins du pays, qualifiant la FDA de "", dissolvant le comité consultatif sur les vaccins des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et poussant à une refonte de l'IA générative.En mai, la FDA a lancé son premier projet pilote d'examen scientifique assisté par l'IA, destiné à "" pour les scientifiques et les experts de la FDA, selon Makary. Le même mois, des experts ont critiqué un rapport de l'initiative « Make America Healthy Again » de Kennedy, qui serait truffé d'études falsifiées et de citations incorrectes, probablement produites par l'intelligence artificielle.Fait intéressant, une étude début 2025 avait évalué les menaces en simulant une attaque par empoisonnement des données contre The Pile , un ensemble de données populaire utilisé pour le développement des LLM. Les chercheurs ont constaté que le remplacement de seulement 0,001 % des jetons d'entraînement par des informations médicales erronées donne lieu à des modèles nuisibles plus susceptibles de propager des erreurs médicales. L'étude rappelle les risques émergents des LLM formés sans discernement sur des données extraites du web, en particulier dans le domaine des soins de santé.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?