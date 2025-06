« Faisons tous usage de la reconnaissance faciale pour identifier les policiers violents », propose un site web

Dont l’initiative divise sur des questions en lien avec l’éthique et la sécurité

Reconnaissance faciale : Un moyen informatique d’identification des individus à partir d’images numériques

La reconnaissance faciale peine néanmoins à se détacher des préoccupations en lien aux droits de l’Homme, d’où la controverse autour de cette technologie



La reconnaissance faciale se définit comme le processus par lequel une personne peut être identifiée ou reconnue à partir d'une image numérique. Elle est utilisée pour servir deux objectifs : l'identification et la catégorisation. L'identification fait croiser des enregistrements (en direct ou non) avec des enregistrements préexistants et conservés sur une base de données.Quand de telles informations sont catégorisées, les effets de la reconnaissance faciale sont alors beaucoup plus étendus et conséquents. La technologie peut automatiquement filtrer les individus et les ranger dans des catégories selon des critères identifiables, tels que l'âge, le sexe, la taille voire même l'orientation sexuelle, et ce sans l'aide de la personne concernée. L'algorithme classe les personnes dans des catégories en comparant les images avec des représentations statistiques sur la moyenne de cette catégorie.Ledit site permet de rechercher parmi plus de 9000 clichés de la police de Los Angeles. Le traitement s'effectue sur l'appareil de l'utilisateur de l'applications. Aucune photo ou donnée n'est transmise ou sauvegardée.En raison de préoccupations liées aux droits de l'Homme, certains intervenants de la filière recommandent de ne pas utiliser la reconnaissance faciale pour des mesures de sécurité. En effet, cette technologie est, dans bien des cas, citée comme une menace pour les droits de l'Homme, notamment, la vie privée C'est sans compter les faux positifs à laquelle cette technologie n'échappe pas. En 2023, la police de Louisiane se serait appuyée sur une fausse correspondance de reconnaissance faciale pour obtenir des mandats d'arrêt contre un homme noir pour des vols qu'il n'a pas commis . Randal Reid, 28 ans, était resté en prison pendant près d'une semaine après que la fausse correspondance ait conduit à son arrestation, pourtant Reid a déclaré qu'il n'avait jamais été en Louisiane.Récemment, une situation similaire s'est produite en Angleterre. Danielle Horan a été accusée à tort d'avoir volé du papier toilette en raison d'une apparente confusion avec un système de reconnaissance faciale. La femme était "furieuse" après avoir été expulsée de deux magasins Home Bargains. Elle a été escortée hors des magasins de la région du Grand Manchester en mai et juin sans aucune explication.Elle a découvert par la suite qu'elle avait été accusée à tort d'avoir volé des articles d'une valeur d'environ 12 euros après que son profil ait été ajouté à une liste de surveillance par reconnaissance faciale visant à prévenir le vol à l'étalage. La société de sécurité Facewatch, qui fournit la technologie, a déclaré : "Nous reconnaissons et comprenons à quel point cette expérience a dû être pénible et le détaillant a depuis entrepris une formation supplémentaire de son personnel." La société a déclaré qu'un examen de l'incident avait ensuite montré que les articles avaient été payés.