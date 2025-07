Claude Code, l'assistant IA d'Anthropic, supporte maintenant les hooks, qui permettent un contrôle déterministe du comportement de Claude sur certaines actions, plutôt que de simplement compter sur le LLM.

Notifications : Personnalisez la façon dont vous êtes notifié lorsque Claude Code attend votre contribution ou la permission d'exécuter quelque chose.

: Personnalisez la façon dont vous êtes notifié lorsque Claude Code attend votre contribution ou la permission d'exécuter quelque chose. Formatage automatique : Exécuter prettier sur les fichiers .ts, gofmt sur les fichiers .go, etc. après chaque modification de fichier.

: Exécuter sur les fichiers .ts, sur les fichiers .go, etc. après chaque modification de fichier. Journalisation : Suivez et comptez toutes les commandes exécutées à des fins de conformité ou de débogage.

: Suivez et comptez toutes les commandes exécutées à des fins de conformité ou de débogage. Retour d'information : Fournissez des commentaires automatisés lorsque Claude Code produit du code qui ne respecte pas les conventions de votre base de code.

: Fournissez des commentaires automatisés lorsque Claude Code produit du code qui ne respecte pas les conventions de votre base de code. Permissions personnalisées : Bloquer les modifications des fichiers de production ou des répertoires sensibles.

Démarrage rapide

jq

/hooks

PreToolUse

PreToolUse

+ Add new matcher...

Bash

+ Add new hook…

Code : Sélectionner tout jq -r '"\(.tool_input.command) - \(.tool_input.description // "No description")"' >> ~/.claude/bash-command-log.txt

User settings

/hooks

~/.claude/settings.json

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

"hooks": { "PreToolUse": [ { "matcher": "Bash", "hooks": [ { "type": "command", "command": "jq -r '\"\\(.tool_input.command) - \\(.tool_input.description // \"No description\")\"' >> ~/.claude/bash-command-log.txt" } ] } ] }

Configuration

~/.claude/settings.json - Paramètres de l'utilisateur

- Paramètres de l'utilisateur .claude/settings.json - Paramètres du projet

- Paramètres du projet .claude/settings.local.json - Paramètres du projet local (non validés)

- Paramètres du projet local (non validés) Paramètres de la politique gérée par l'entreprise

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

{ "hooks": { "EventName": [ { "matcher": "ToolPattern", "hooks": [ { "type": "command", "command": "your-command-here" } ] } ] } }

matcher : Motif de correspondance des noms d'outils (applicable uniquement pour PreToolUse et PostToolUse )



Les chaînes simples correspondent exactement : Write correspond uniquement à l'outil Write Prend en charge les expressions rationnelles : Edit|Write ou Notebook.* Si omis ou chaîne vide, les hooks s'exécutent pour tous les événements correspondants



et ) hooks : Tableau de commandes à exécuter lorsque le motif correspond



type : Actuellement, seul "command" est pris en charge command : La commande bash à exécuter







Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 432 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Claude Code est un assistant d'IA de codage développé par Anthropic et accessible depuis un terminal. Selon Anthropic, Claude Code comprend votre base de code et vous aide à coder plus rapidement grâce à des commandes en langage naturel. Il s'intègre directement à votre environnement de développement et rationalise votre flux de travail sans nécessiter de serveurs supplémentaires ou de configuration complexe.En juin 2025, Anthropic a annoncé que Claude Code est désormais disponible pour les abonnés aux formules Pro et Max , permettant des workflows de codage directs basés sur un terminal. Le forfait Pro coûte 20 $ par mois et peut être utilisé pour des travaux de codage légers sur de petits référentiels, tandis que le forfait Max offre une utilisation étendue avec des niveaux mensuels plus élevés.Récemment, Anthropic a annoncé que Claude Code supporte désormais les hooks. Les hooks permettraient ainsi de personnaliser et d'étendre le comportement de Claude Code en enregistrant des commandes shell.Les hooks de Claude Code sont des commandes shell définies par l'utilisateur qui s'exécutent à différents moments du cycle de vie de Claude Code. Les hooks fournissent un contrôle déterministe sur le comportement de Claude Code, en s'assurant que certaines actions se produisent toujours plutôt que de compter sur le LLM pour choisir de les exécuter.Les exemples de cas d'utilisation sont les suivants :En codant ces règles sous forme de hooks plutôt que d'instructions, vous transformez les suggestions en code au niveau de l'application qui s'exécute à chaque fois qu'il est prévu qu'il s'exécute. Cependant, Anthropic note que les hooks exécutent des commandes shell avec vos autorisations d'utilisateur complètes sans confirmation. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vos hooks sont sûrs et sécurisés. Anthropic n'est pas responsable des pertes de données ou des dommages au système résultant de l'utilisation des hooks. Examiner les considérations de sécurité.Pour un démarrage rapide, vous ajouterez un hook qui enregistre les commandes shell que Claude Code exécute.Démarrage rapide Prérequis : Installerpour le traitement JSON en ligne de commande.Lancer la commande slashet sélectionner l'évènement hookLes hookss'exécutent avant les appels d'outils et peuvent les bloquer tout en fournissant à Claude un retour d'information sur ce qu'il faut faire différemment.Selectionnezpour exécuter votre hook uniquement sur les appels à l'outil Bash.Tapezpour le matcher.Sélectionnezet entrez cette commande :Pour l'emplacement de stockage, sélectionnezpuisque vous vous connectez à votre répertoire personnel. Ce hook s'appliquera alors à tous les projets, et pas seulement à votre projet actuel.Ensuite, appuyez sur Esc jusqu'à ce que vous reveniez à la REPL. Votre hook est maintenant enregistré !Exécutezà nouveau ou vérifiezpour voir votre configuration :Les hooks de Claude code sont configurés dans vos fichiers de configuration :Les hooks sont organisés par matchers, où chaque matcher peut avoir plusieurs hooks :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?