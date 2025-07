Grammarly vient d'acquérir la start-up d'e-mail Superhuman dans le cadre de sa stratégie qui va au-delà de la correction grammaticale pour créer une suite complète d'outils de productivité basés sur l'IA

Une expansion stratégique au-delà de la grammaire

Le rôle de Superhuman dans l'écosystème de productivité de l'IA

Les géants du marché de la productivité

Ce que réserve l'avenir ?



Pour rappel, Grammarly est un logiciel américain d'aide à la rédaction en anglais. Il vérifie l'orthographe, la grammaire et le ton d'un texte et identifie les éventuels cas de plagiat. Il peut également suggérer des recommandations stylistiques et tonales aux utilisateurs et produire des textes à partir de consignes grâce à ses capacités d'intelligence artificielle générative.Grammarly, qui a été fondé en 2005 et dont le siège social se situe à San Francisco, est passé d'un assistant de rédaction à une plateforme d'IA de premier plan avec 40 millions d'utilisateurs quotidiens et un chiffre d'affaires dépassant les 700 millions de dollars.Ce début juillet 2025, Grammarly vient d'acquérir la start-up Superhuman, spécialisée dans les e-mails, dans le cadre de sa stratégie plus large qui va au-delà de la correction grammaticale et vise à créer une suite complète d'outils de productivité basés sur l'IA. L'accord a été confirmé par les dirigeants des deux entreprises lors d'une interview, sans toutefois révéler les conditions financières.Après avoir récemment levé 1 milliard de dollars de fonds sous la houlette de General Catalyst, l'entreprise réalise ainsi un investissement majeur dans la création d'une nouvelle suite d'outils destinés au monde du travail. L'acquisition de Superhuman est l'une des initiatives les plus importantes dans cette direction.Alors que Grammarly est devenu un outil incontournable pour les étudiants, les professionnels et les entreprises qui cherchent à améliorer la clarté de leurs écrits, l'entreprise cherche désormais à étendre sa portée. Elle développe actuellement une nouvelle image de marque afin de refléter son objectif d'expansion sur le marché plus large de la productivité.« Le courrier électronique reste le moyen de communication le plus utilisé au monde », selon le PDG de Grammarly, Shashir Mehrotra, qui a fait remarquer que les professionnels passent environ trois heures par jour dans leur boîte de réception. « Superhuman est clairement le leader en matière d'innovation dans ce domaine. »Grammarly a l'intention d'intégrer ses agents d'IA générative dans l'interface de Superhuman, offrant ainsi des fonctionnalités qui vont au-delà de l'amélioration de la rédaction des messages.L'objectif est de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations issues de toutes leurs communications numériques, de les comprendre et d'agir en conséquence.Superhuman est une application de messagerie électronique fondée en 2014 par Rahul Vohra. Elle s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent améliorer leur productivité et propose une utilisation libérale des raccourcis clavier pour accélérer la lecture et la réponse aux e-mails. L'application utilise un modèle de monétisation par abonnement, facturant un tarif mensuel standard de 30 dollars et un tarif réduit de 10 dollars par mois pour les étudiants. Selon le développeur, les utilisateurs peuvent potentiellement gagner jusqu'à trois heures par semaine en utilisant régulièrement le service.Fondée à San Francisco avec un financement de plus de 110 millions de dollars mené par IVP et Andreessen Horowitz, Superhuman s'est fait connaître comme un outil de messagerie électronique haut de gamme et rapide destiné aux accélérateurs.La start-up, qui avait autrefois une longue liste d'attente pour les nouveaux utilisateurs et une procédure de sélection unique, a désormais mûri. Si le produit est aujourd'hui plus accessible, il conserve néanmoins son image de marque haut de gamme.En 2021, la dernière valorisation de Superhuman s'élevait à 825 millions de dollars. L'entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 millions de dollars.Au cours des 12 derniers mois, elle s'est concentrée sur l'amélioration de l'IA, les données d'utilisation indiquant que les utilisateurs envoient et répondent à 72 % d'e-mails en plus par heure.De plus, le pourcentage d'e-mails rédigés à l'aide d'outils d'IA a été multiplié par cinq.Cela présente Superhuman comme parfaitement adapté aux aspirations de Grammarly, d'autant plus que de nouveaux concurrents font leur apparition sur le marché.Alors que les petits acteurs se concentrent sur l'innovation ou l'expérience utilisateur pour se démarquer, les enjeux sont de plus en plus importants, car les géants technologiques tels que Google et Microsoft continuent d'intégrer une IA vieillissante dans leurs produits de messagerie électronique respectifs.Cette acquisition s'inscrit également dans une tendance plus large : la course à la définition de la prochaine génération d'outils de travail grâce à l'IA.L'entrée de Grammarly sur ce marché le place aux côtés d'acteurs établis tels que Microsoft, Google et Salesforce, qui investissent tous massivement dans les gains de productivité liés à l'IA.Shashir Mehrotra et Rahul Vohra, créateur de Superhuman, envisagent un avenir dans lequel les gens interagissent avec un réseau d'agents IA qui relie les e-mails, les documents et les flux de travail numériques.Ces technologies visent à réduire le temps passé à rechercher des informations ou à rédiger des réponses, rationalisant ainsi le travail des professionnels évoluant dans des environnements numériques en constante évolution.Cette alliance permet à Grammarly de renforcer sa position dans le secteur des entreprises en fusionnant sa technologie d'IA de base avec la conception axée sur la productivité de Superhuman.Cet accord permet à Superhuman de se développer et d'être plus compétitif dans un secteur de la messagerie électronique basée sur l'IA de plus en plus encombré.Bien que les plans précis concernant les produits après l'acquisition n'aient pas été divulgués, les deux entreprises indiquent que l'intégration est actuellement en cours.À mesure que Grammarly évolue, l'ajout de Superhuman pourrait aider l'entreprise à s'imposer comme un acteur incontournable dans le domaine des logiciels professionnels. Le prochain chapitre de Grammarly semble aller bien au-delà de la ligne rouge ondulée.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Grammarly crédible ou pertinente ?