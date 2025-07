L'IA Gemini de Google accède désormais à des applications comme WhatsApp même si vous l'avez désactivée, le message de Google a semé la confusion chez les utilisateurs et, dans certains cas, les a effrayés.



En juin 2025, un porte-parole de YouTube a confirmé que Google s'appuyait sur sa banque de vidéos YouTube pour entraîner ses modèles d'IA . Cependant, le porte-parole a ajouté que Google n'utilise pas toutes les vidéos disponibles sur YouTube, mais seulement une partie d'entre elles à des fins d'entraînement. Le rapport affirme en outre que de nombreux créateurs dont les vidéos auraient pu être utilisées à cette fin ignorent que leur contenu a été utilisé sans leur consentement et sans aucune compensation.Récemment, Google a apporté une mise à jour importante à son intelligence artificielle Gemini, lui permettant d'accéder à des applications tierces telles que WhatsApp, Messages et Phone, et de s'y connecter, même si les utilisateurs l'ont désactivée. Pour de nombreux utilisateurs d'Android, cela n'est pas acceptable puisqu'ils sont exposés à l'IA. Cela signifie également que leurs données risquent d'être utilisées sans leur consentement.Google a déclaré que la mise à jour n'était qu'une intégration dans le chatbot. Cependant, au lieu d'être direct dans ses instructions, le message de Google a semé la confusion chez les utilisateurs et, dans certains cas, les a effrayés. Comme l'indique l'e-mail de Google, la mise à jour activera automatiquement Gemini pour qu'il fonctionne avec des applications tierces, que Gemini App Activity ait été désactivé ou non. Bien que l'entreprise affirme que les fonctionnalités précédemment désactivées le resteront, le langage contradictoire utilisé dans le même courriel érode la confiance des utilisateurs.Pire encore, les informations recueillies par Gemini sont conservées pendant 72 heures, même lorsque les utilisateurs tentent de bloquer l'accès à certaines applications. Bien que Google promette aux utilisateurs que les évaluateurs humains n'utiliseront pas les données pour entraîner l'IA lorsque l'activité des applications est désactivée, le langage ambigu et l'absence d'un mécanisme d'exclusion précis ont suscité des critiques.L'e-mail de Google fait référence à plusieurs pages d'assistance pleines de contradictions et manquant d'indications. Les utilisateurs des paramètres Gemini ont souvent été guidés à travers plusieurs étapes avec une solution minimale. Selon un rapport, même les utilisateurs de longue date d'Android se sont plaints de la frustration qu'ils ont ressentie en essayant de savoir si Gemini était installé ou comment le désactiver complètement.En essayant d'accéder aux paramètres de l'application Gemini via un navigateur ou un appareil Pixel, les utilisateurs ont été informés que l'activité n'était pas stockée, pour découvrir quelques secondes plus tard que le stockage temporaire existait toujours.Pour ceux qui souhaitent supprimer totalement Gemini AI de leur téléphone, il n'est pas facile de la désinstaller. Il existe toutefois une solution de contournement grâce à Android Debug Bridge (ADB), un outil de ligne de commande destiné aux développeurs. La commandene fonctionne pas non plus. D'autres, comme les chercheurs et les journalistes, ont reçu des messages d'échec tels que. En bref, il n'existe pas de méthode simple et conviviale pour supprimer complètement Gemini. Certains se demandent si Gemini n'est pas tout simplement caché.Des experts de l'industrie de la protection de la vie privée comme Tuta ont comparé l'intégration forcée de Gemini par Google à l'intégration forcée d'Internet Explorer par Microsoft dans les années 90. Cette stratégie a donné lieu à un procès antitrust colossal, et les critiques craignent que Google ne suive une voie similaire. Conseil de Tuta : si Gemini n'est pas déjà installé sur votre machine, il ne le sera pas automatiquement après la mise à jour. Et si vous vous y connaissez, la désinstallation manuelle via la ligne de commande est votre solution.Si de nombreux utilisateurs d'Android se réjouissent de la capacité de Gemini à envoyer des SMS, à passer des appels et à programmer des horaires, d'autres s'inquiètent vivement du manque de transparence de Google et de l'autonomie de l'utilisateur. En l'absence d'une option de retrait facile et d'une communication limitée, ceux qui cherchent à exclure l'IA de leur téléphone se retrouvent face à un ensemble d'instructions peu claires et à des vérités partielles.Pour rappel, en mars, Google a doté son chatbot Gemini d'une nouvelle capacité qui s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à utiliser l'IA pour réinventer la recherche. Cette fonctionnalité permet à Gemini d'accéder à l'historique de vos recherches sur Google, ce qui, selon Google, aide le chatbot à produire des résultats plus personnalisés. Si vous lui en donnez l'accès, l'IA utilisera prétendument ces données sensibles pour vous proposer des recommandations plus pertinentes. Mais cette initiative avait déjà inquiété de nombreux utilisateurs. Google avait également affirmé que la fonctionnalité peut être désactivée à tout moment.: Google, Tuta Pensez-vous que ce message de Google est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?