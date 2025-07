L'application de l'IA à l'observation de la Terre représente une nouvelle opportunité de croissance des revenus de 20 milliards de dollars pour les fournisseurs de technologies et de services d'ici 2030, selon Gartner



Ces prévisions de revenus concernent les fournisseurs de technologies et de services, et se concentrent sur les revenus directs provenant des données de l'Earth intelligence, des services d'analyse et des applications logicielles. Elles ne tiennent pas compte de l'ensemble des facteurs de valeur de l'Earth intelligence, qui peuvent inclure l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts.Gartner définit l'Earth intelligence comme l'application de l'IA aux données d'observation de la Terre afin de fournir des solutions spécifiques aux industries et aux fonctions commerciales. Elle englobe la collecte et la fourniture de données d'observation de la Terre, leur transformation en fonction des besoins, puis leur utilisation pour produire des informations exploitables à l'aide de modèles, d'outils et d'applications d'IA spécifiques à un domaine.« L'avenir de l'Earth intelligence sera remporté par les fournisseurs qui agiront rapidement pour développer des technologies permettant d'exploiter les océans de données brutes qu'ils collectent », a déclaré Bill Ray, vice-président analyste émérite chez Gartner.« La valeur des données de l'Earth intelligence commence seulement à être reconnue. Par exemple, les fournisseurs utilisent des satellites pour localiser les arbres tombés qui bloquent les voies ferrées lors d'une tempête, surveiller la température de chaque raffinerie de métaux afin d'évaluer la production mondiale, compter les véhicules pour analyser les schémas de circulation et les tendances de consommation, et suivre les cargaisons maritimes pour évaluer l'activité de transport », a déclaré Bill Ray. « Ces informations sans précédent apportent une valeur inestimable, et de nouveaux cas d'utilisation sont découverts chaque jour à mesure que la course entre les fournisseurs d'IA s'intensifie avec le volume toujours croissant de données disponibles. »Actuellement, les données brutes qui alimentent l'Earth intelligence sont principalement collectées et analysées par les gouvernements. Cependant, un changement est en train de s'opérer. En effet, Gartner prévoit que d'ici 2030, les entreprises dépenseront plus pour l'Earth intelligence que les gouvernements et les organismes militaires réunis, représentant plus de 50 % du total de l'Earth intelligence, contre moins de 15 % en 2024.« À mesure que les fournisseurs privés de technologies et de services commencent à dominer l'Earth intelligence, ils ont la possibilité de vendre des données, des modèles et des applications à des entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour analyser elles-mêmes les données », a déclaré Bill Ray. « L'Earth intelligence ouvrira de nouveaux marchés et de nouvelles offres pour les données, les modèles, les outils et les applications autonomes, ainsi que pour les capacités à intégrer dans les applications existantes. Cela représente une opportunité commerciale considérable pour les fournisseurs de produits et de services technologiques. »Une nouvelle économie est en train de voir le jour, car les satellites en orbite très basse (VLEO) sont moins coûteux à construire et à lancer, et ces satellites observent la Terre d'une manière inédite. Les techniques radar et hyperspectrales permettent de voir des choses qui étaient auparavant invisibles, et les temps de revisite peuvent être d'une heure ou moins. Des entreprises privées expérimentent également les VLEO, qui peuvent offrir une résolution aussi faible que 10 cm. C'est suffisamment petit pour repérer une souris.« Cela génère, et continuera de générer, d'énormes quantités de données d'observation de la Terre. La combinaison des données satellitaires avec les données d'observation au sol provenant de capteurs et de drones renforce encore la valeur des renseignements sur la Terre », a déclaré Ray. « C'est là que l'IA joue un rôle essentiel. Contrairement à de nombreux domaines, les données sont abondantes. Mais ces données doivent être transformées en informations adaptées à l'usage prévu afin d'alimenter des modèles d'IA spécifiques à l'industrie et à la fonction. »GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Gartner crédibles ou pertinentes ?