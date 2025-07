La startup Cognition a annoncé l'acquisition de Windsurf, la société de codage IA qui a perdu son PDG et d'autres employés au profit de Google quelques jours plus tôt dans le cadre d'un accord de licence.

Nous sommes ravis de vous annoncer que Windsurf a été rachetée par Cognition. Notre équipe de classe mondiale va joindre ses forces à celles de l'entreprise emblématique qui a créé Devin, le premier agent autonome de génie logiciel au monde. Nos utilisateurs et nos clients resteront entre de bonnes mains et bénéficieront d'une innovation produit plus importante que jamais. Enfin, la propriété intellectuelle unique de Windsurf sera également intégrée à Cognition, ce qui permettra à l'équipe commune de continuer à repousser les limites des capacités de codage de l'IA.Nous avons toujours pensé que l'avenir du développement logiciel réside dans la collaboration entre l'homme et l'IA - pas seulement l'automatisation, mais une véritable amplification. Cognition est un partenaire idéal pour Windsurf : la combinaison de leurs agents autonomes avec notre IDE agentique permettra aux développeurs de vivre des expériences révolutionnaires. Avec cette acquisition, deux équipes de classe mondiale unissent leurs forces pour façonner la prochaine ère du codage de l'IA - et nous ne faisons que commencer.Voici la note que Jeff, PDG de Windsurf, a partagée avec l'équipe :L'équipe,Tout d'abord, je tiens à souligner que Windsurf a traversé une période très instable. La semaine dernière, nous avons perdu nos fondateurs et notre équipe de recherche. Je tiens à vous remercier tous pour le professionnalisme avec lequel vous avez géré cette situation, car je sais que cela n'a pas été facile.Malgré les turbulences, une grande partie de ce qui fait notre force est intacte. Notre dynamique est folle, nous doublons nos revenus d'entreprise chaque trimestre, nous créons certains des meilleurs canaux avec nos partenaires et le gouvernement fédéral, et nous avons des centaines de milliers d'utilisateurs actifs quotidiens.Aujourd'hui, je suis absolument ravi de partager avec vous l'annonce de l'acquisition de Windsurf par Cognition. Notre équipe de classe mondiale va joindre ses forces à celles de l'entreprise emblématique qui a créé Devin, le premier ingénieur logiciel autonome. Nos clients, ainsi que notre solide pipeline, resteront entre de bonnes mains et bénéficieront d'une innovation de produits plus importante que jamais. Enfin, la propriété intellectuelle unique de Windsurf sera également intégrée à Cognition, ce qui permettra à l'équipe commune de continuer à repousser les limites des capacités de codage de l'IA.Bien que nos options aient été excellentes (encore une fois, grâce à votre talent et à votre travail acharné qui nous ont permis d'en arriver là), Scott et son équipe ont été le choix évident pour nous. Comme vous m'avez peut-être déjà entendu dire (en plaisantant à moitié), c'était la seule équipe qui nous faisait peur. Parmi toutes les équipes dans le domaine de l'IA, Cognition est littéralement celle que nous avons le plus respectée, et elle est parfaitement adaptée pour faire passer Windsurf à la phase suivante.Cognition est la première entreprise d'IA appliquée, et son agent phare Devin est déjà déployé dans des bases de code de niveau production dans certaines des plus grandes entreprises du monde. La croissance de leur chiffre d'affaires est extraordinaire : elle est même plus rapide que notre propre rythme effréné. Cognition a levé plus de 300 millions de dollars auprès de Founders Fund et d'autres, et a été récemment évaluée à 4 milliards de dollars, avec un bilan solide et un carnet de clients et un pipeline encore plus importants.Il s'agit également de la combinaison parfaite de produits. Nous avons été les pionniers de l'IDE agentique, tandis que Cognition a construit l'agent autonome leader du marché. En travaillant côte à côte, nous pourrons laisser les équipes d'ingénieurs planifier une tâche dans Windsurf grâce à la connaissance approfondie de la base de code de Devin, déléguer des parties du travail à une équipe de Devins, et s'attaquer aux parties les plus difficiles dans Windsurf grâce à des fonctionnalités telles que Tab et Cascade. Le tout est ensuite recousu de manière transparente dans le même environnement. C'est l'avenir que nous allons créer ensemble.Avec cet accord, deux équipes de classe mondiale s'unissent autour d'une vision commune, avec un élan massif dans le dos. Cette combinaison agent + IDE, ainsi que tout ce qui est à venir, sera un combo redoutable. Plus important encore, nous sommes maintenant mieux positionnés que jamais pour servir notre communauté d'utilisateurs en croissance rapide, des codeurs vibrants aux développeurs indépendants en passant par les équipes des grandes entreprises.Je voudrais terminer en exprimant ma gratitude et mon appréciation à nos formidables clients, à nos nouveaux collègues de Cognition, et à vous tous pour votre talent et votre engagement dans la mission qui sont une véritable source d'inspiration. Je vous remercie.