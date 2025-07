L'accord d'OpenAI visant à acquérir la start-up Windsurf, spécialisée dans le codage IA, pour 3 milliards de dollars, a échoué, Google DeepMind recrutant à la place le PDG de Windsurf et d'autres employés

L'accord d'OpenAI visant à acquérir la start-up Windsurf, spécialisée dans le codage IA, pour 3 milliards de dollars, a officiellement échoué, Google DeepMind recrutera à la place le PDG de Windsurf et d'autres employés

Envoyé par Jeff Wang, PDG par intérim de Windsurf Envoyé par

Chez Windsurf, nous avons toujours pensé que l'IA offrait une occasion unique d'accélérer la concrétisation des idées, un désir fondamental chez l'être humain. Que nous aidions un particulier ou une organisation, la mission de Windsurf a toujours été de permettre à nos clients de voir plus grand, de créer tout ce qu'ils souhaitent, plus grand, mieux et plus vite que jamais. Nous créons de nouvelles interfaces et de nouveaux paradigmes, nous déployons des solutions et des capacités pour les entreprises, et nous sommes au service de millions de développeurs.



Pendant longtemps, les logiciels que nous devions développer pour nos principaux clients professionnels correspondaient assez bien à d'autres projets de produits généraux.



Mais il existe désormais de nombreuses solutions variées en dehors de Windsurf pour le développement logiciel. Compte tenu du rythme rapide de l'innovation, nous voyons un avantage à redoubler d'efforts sur les problèmes des entreprises, qui ont longtemps été notre priorité, et nous continuerons à consacrer des ressources à l'adoption des nombreuses innovations produits sur le marché et à leur adaptation aux charges de travail des entreprises, qui sont les plus importantes pour la société.



Nous sommes ravis d'annoncer que Windsurf et Google ont conclu un accord qui permettra de lancer cette nouvelle phase. Dans le cadre de cet accord, Varun, Douglas et certains membres de notre équipe de R&D rejoindront Google. La plupart des membres de l'équipe de classe mondiale de Windsurf continueront à développer le produit Windsurf pour les entreprises et permettront à nos clients de tirer le meilleur parti de cette technologie. À compter de ce jour, Jeff Wang, directeur commercial de Windsurf, assume le rôle de PDG par intérim. Jeff fait partie de Windsurf depuis mi-2023 et a occupé de nombreux postes et fonctions à mesure que l'équipe s'est agrandie et que nos projets sont devenus plus ambitieux. Parallèlement, Graham Moreno, vice-président des ventes mondiales de Windsurf, a pris le poste de président. Graham a été le moteur incontestable de notre activité commerciale, qui a connu une croissance que peu d'entreprises de logiciels d'entreprise ont connue.



Nous remercions Varun, Douglas et tous ceux qui ont contribué à faire de Windsurf ce qu'il est aujourd'hui, au service de milliers d'entreprises et de millions de développeurs. Nous sommes impatients de poursuivre leur travail en mettant clairement l'accent sur la réussite des entreprises de toutes tailles, de tous secteurs et de tous niveaux de maturité grâce à Windsurf.





Cet échec fait suite à la tentative d'OpenAI de racheter Windsurf , anciennement connu sous le nom de Codeium, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars. Cette opération aurait été la plus importante acquisition d'OpenAI à ce jour et aurait permis à l'éditeur de ChatGPT de renforcer les capacités de codage de son chatbot IA.L'échec du projet d'acquisition d'OpenAI a été annoncé le vendredi 11 juillet 2025, et en quelques heures à peine, Google a réussi un coup de maître en matière de recrutement. Le PDG de Windsurf, Varun Mohan, le cofondateur Douglas Chen et une équipe de chercheurs de haut niveau rejoignent désormais DeepMind, la division de recherche d'élite de Google en matière d'IA. L'information a été par la suite confirmée par un porte-parole de Google.Mais voici où ça devient intéressant : Google n'achète pas Windsurf. Au lieu de cela, il a accepté de payer 2,4 milliards de dollars pour une licence non exclusive sur certaines technologies de l'entreprise, ce qui signifie que Windsurf reste indépendante et libre de s'associer à d'autres. Alors que les têtes pensantes de la start-up rejoignent Google, le reste de l'équipe, composée de 250 personnes, reste en place et continue à faire fonctionner l'entreprise.Jeff Wang, ancien directeur commercial de Windsurf, a pris la fonction de PDG par intérim. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a assuré à tout le monde que les outils de codage IA pour entreprises de Windsurf ne disparaîtraient pas. L'entreprise poursuivra ses activités, à l'exception de quelques départs très médiatisés, et Google n'aura aucune participation ni aucun contrôle sur ses opérations.Il ne s'agit pas d'un rachat classique par une grande entreprise technologique, mais du dernier exemple en date d'une manœuvre astucieuse connue sous le nom d'« acquihire inversé ». Plutôt que d'acheter carrément l'entreprise (et d'inviter les régulateurs à fouiner), les géants technologiques comme Google et Microsoft choisissent de plus en plus souvent de débaucher les talents clés et d'obtenir une licence pour la technologie. C'est plus rapide, plus propre et beaucoup moins susceptible de faire la une des journaux dans le cadre d'une procédure antitrust.Google a déjà joué à ce jeu auparavant en ramenant Noam Shazeer de Character.AI dans son giron. Microsoft a utilisé la même stratégie avec Mustafa Suleyman. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la course à l'armement de l'IA, où les cerveaux et les codes sont la monnaie la plus précieuse.OpenAI, quant à lui, se retrouve avec plus qu'une simple entaille dans son palmarès d'acquisitions. Selon le Wall Street Journal, la technologie de Windsurf est devenue un sujet controversé dans le cadre de son partenariat avec Microsoft, qui a déjà accès à la propriété intellectuelle d'OpenAI. La décision de la start-up de se détourner d'OpenAI a probablement contribué à éviter de nouvelles tensions, mais elle a offert une victoire à un rival de taille.Plus tôt vendredi, Fortune a rapporté que la période d'exclusivité de l'offre d'OpenAI venait de prendre fin. De toute évidence, Windsurf n'a pas perdu de temps à faire du lèche-vitrine, car dès l'après-midi, l'accord avec Google DeepMind faisait déjà des vagues. Dans le monde très concurrentiel de l'IA, les choses évoluent rapidement, et le véritable enjeu n'est pas seulement la technologie, mais aussi les personnes qui la développent.Alors que les éditeurs de code basés sur l'IA tels que Windsurf et Cursor se disputent les faveurs des utilisateurs, des questions subsistent quant à leur capacité à répondre aux exigences des développeurs . Si ces EDI promettent une efficacité accrue, ils sont confrontés à une concurrence féroce de la part d'outils émergents tels que Copilot Workspace ou Tabnine et de plateformes bien établies telles que JetBrains, qui regroupent désormais ses outils d'IA dans une offre unique à plusieurs niveaux.Le communiqué annonçant l'accord entre Google et Windsurf est présenté ci-après :Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette initiative de Windsurf crédible ou pertinente ?