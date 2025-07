La start-up d'IA Scale AI va licencier 200 employés et 500 sous-traitants quelques semaines seulement après l'investissement de plusieurs milliards de $ de Meta, dans le cadre d'une restructuration plus large

Scale AI va licencier 200 employés et 500 sous-traitants quelques semaines seulement après l'investissement de plusieurs milliards de $ de Meta, dans un contexte de restructuration plus large et d'inquiétudes liées à la fuite de documents sensibles



Ces licenciements chez Scale AI font suite à une période d'intérêt accru de la part de Meta, qui vient d'investir 14 milliards de dollars dans l'entreprise. Frustré par la position de Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport à des concurrents tels qu'OpenAI, Mark Zuckerberg est prêt à dépenser des milliards de dollars pour recruter le PDG de Scale AI , Alexandr Wang, et ainsi accélérer les capacités de Meta tout en comblant son retard, tant au niveau des modèles fondation que des applications grand public.Pour rappel, Scale AI, Inc. est une société américaine d'annotation de données basée à San Francisco, en Californie. Elle fournit des services d'étiquetage de données et d'évaluation de modèles pour développer des applications d'IA. Scale AI sous-traite l'étiquetage des données par l'intermédiaire de ses filiales : Remotasks, qui se concentre sur la vision par ordinateur et les véhicules autonomes, et Outlier, qui se concentre sur l'annotation des données pour les LLM. Parmi ses clients, figurent OpenAI, PayPal ou Uber, mais l'entreprise travaille également avec des gouvernements du monde entier, notamment les États-Unis, sur de nombreux projets liés à l'armée.Dans le cadre d'une récente initiative, Scale AI va licencier environ 200 employés à temps plein, ce qui représente environ 14 % de ses effectifs. Cette décision intervient un mois seulement après que Meta a investi des milliards de dollars dans la startup. Les suppressions d'emplois font partie d'un plan de restructuration plus vaste, a déclaré l'entreprise, et toucheront également 500 de ses sous-traitants internationaux. « Nous rationalisons notre activité de données », a déclaré Joe Osborne, porte-parole de Scale AI, confirmant les licenciements.Jason Droege, PDG de Scale AI, a également écrit un courriel à ses employés, qui se lit comme suit : « Les raisons de ces changements sont simples : nous avons augmenté notre capacité GenAI trop rapidement au cours de l'année écoulée ». « Bien que cela ait semblé être la bonne décision à l'époque, il est clair que cette approche a créé des inefficacités et des redondances. Nous avons créé trop de niveaux, une bureaucratie excessive et une confusion inutile quant à la mission de l'équipe. L'évolution de la demande du marché nous a également obligés à réexaminer nos plans et à affiner notre approche », ajoute l'e-mail.Pour les non-initiés, ScaleAI est basée aux États-Unis et aide les géants de la technologie comme Google, OpenAI, Anthropic et Meta à étiqueter et à traiter les données d'entraînement pour leurs modèles d'IA. Une grande partie de ce travail repose sur de grandes équipes de sous-traitants, dont beaucoup travaillent en dehors des États-Unis.Les licenciements interviennent peu de temps après que Meta a annoncé un accord de 14,3 milliards de dollars pour une participation de 49 % dans Scale AI et a fait appel à son ancien PDG, Alexandr Wang, pour diriger un nouveau laboratoire de superintelligence. Ce laboratoire est actuellement occupé par des cadres supérieurs qui auraient été débauchés d'autres laboratoires d'IA de premier plan. Malgré ce partenariat étroit, Scale AI a déclaré qu'elle continuait à fonctionner de manière indépendante.La nouvelle du licenciement intervient également quelques semaines après que l'entreprise a été sérieusement critiquée pour ses pratiques en matière de sécurité des données. Une enquête menée le mois dernier a révélé qu'au moins 85 documents Google contenant des informations confidentielles sur des clients et des notes internes étaient accessibles au public. Ces documents contiendraient des détails sur des projets de formation de l'IA menés avec de grandes entreprises technologiques telles que Google, Meta et xAI d'Elon Musk.Parmi les fichiers exposés figurent des prompts d'entraînement destinés à améliorer le chatbot Bard de Google (aujourd'hui Gemini), des commentaires internes sur les faiblesses des modèles, et même un projet confidentiel de xAI appelé « Project Xylophone », conçu pour aider à former l'IA aux styles de conversation. Il y avait également des fichiers audio liés au développement du chatbot de Meta.Outre les détails des projets, certaines feuilles de calcul contiendraient des informations personnelles sur les sous-traitants, notamment des courriels, des problèmes de paiement et des notes sur les performances. Un document intitulé « move all cheating taskers » (déplacer tous les travailleurs qui trichent) contenait une liste de centaines de noms signalés pour mauvaise conduite présumée, et pouvait être modifié par toute personne disposant du lien.Les récentes fuites ont suscité l'inquiétude de certains des plus gros clients de Scale AI, mais aucune retombée officielle n'a été signalée pour l'instant. Toutefois, selon un rapport, certaines entreprises envisageraient de reconsidérer leurs partenariats à la lumière de cette violation.Alors que Scale AI procède à une réduction de ses effectifs, Meta, pour sa part, renforce ses ambitions en matière d'IA en recrutant les meilleurs talents chinois d'OpenAI. Les quatre nouvelles recrues du laboratoire de superintelligence de Meta ont toutes obtenu un diplôme de premier cycle dans des établissements chinois prestigieux. Cette décision de recrutement témoigne non seulement de la stratégie de Mark Zuckerberg visant à attirer les meilleurs talents mondiaux, mais elle souligne également le rôle croissant des chercheurs formés en Chine dans la promotion des initiatives américaines en matière d'IA, dans un contexte de concurrence accrue.Scale AIQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Scale AI crédible ou pertinente ?