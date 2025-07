Google Photos ajoute des outils d'IA pour animer les photos dans différents styles, transformant les photos en vidéos ou en interprétations visuelles uniques

Envoyé par Extrait de l'annonce de Google Envoyé par Nous avons déjà constaté une grande créativité chez les utilisateurs de nos outils de création vidéo dans les produits Google, notamment la nouvelle fonctionnalité de conversion de photos en vidéos dans Gemini (et désormais YouTube). À partir d'aujourd'hui, nous intégrons une fonctionnalité similaire (optimisée par Veo 2) à Google Photos, afin de vous permettre de créer plus facilement que jamais de courtes vidéos amusantes à partir des photos déjà enregistrées dans votre galerie. Imaginez que ce selfie parfait pris avec vos amis il y a quelques années prenne soudainement vie avec des mouvements subtils, ou qu'une photo précieuse de vos parents enfants vous sourie.

Envoyé par Extrait de l'annonce de Google Envoyé par Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous, vos amis, votre famille ou même vos animaux de compagnie ressembleriez sous forme d'anime, de bande dessinée, de croquis ou d'animation 3D ? Avec Remix dans Google Photos, sélectionnez une photo dans votre galerie et choisissez votre style préféré pour transformer facilement et en quelques secondes les images de votre galerie en ce type d'images, que vous pourrez ensuite partager avec vos amis et votre famille.

Envoyé par Extrait de l'annonce de Google Envoyé par Nous voulions également vous permettre de trouver facilement les outils que vous souhaitez utiliser et d'en découvrir de nouveaux. C'est pourquoi nous lançons un nouvel onglet Créer dans l'application Photos. L'onglet Créer regroupe toutes les fonctionnalités (Photo vers vidéo, Remix, collages, vidéos à la une, etc.) en un seul endroit pour vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.

Nous voulons que tout le monde profite d'une bonne expérience avec Photo to video et Remix, c'est pourquoi nous prenons des mesures de sécurité. Cela inclut un « red teaming » approfondi pour identifier et traiter de manière proactive les problèmes potentiels, ainsi que des évaluations approfondies pour comprendre comment ces fonctionnalités peuvent être utilisées et prévenir les abus.



Ces fonctionnalités sont expérimentales, et nous savons que certains résultats peuvent ne pas correspondre exactement à vos attentes, voire être inexacts. Utilisez les boutons « J'aime » et « Je n'aime pas » sur vos images et vidéos générées pour nous faire part de vos commentaires, que nous utiliserons pour améliorer en permanence nos mesures de sécurité et l'expérience globale.



Google Photos se dote d'importantes fonctionnalités d'IA. Récemment, Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de faire preuve de plus de créativité avec leurs souvenirs photographiques, notamment une option permettant de transformer les photos en vidéos et de "remixer" les photos dans différents styles, tels que des dessins animés, des bandes dessinées, des croquis ou des animations 3D.L'application centralisera également l'accès à ses outils créatifs, qu'ils soient basés sur l'IA ou traditionnels, dans un nouvel onglet "Créer" dans l'application Photos. Les deux nouvelles fonctionnalités seront hébergées dans cet onglet, aux côtés d'autres outils permettant de créer des collages, de mettre en avant des vidéos et bien d'autres choses encore.La mise à jour introduit des outils permettant de convertir des photos statiques en vidéos dynamiques à l'aide du modèle Veo 2 de Google, avec des filigranes et des balises SynthID. La société affirme que la nouvelle fonctionnalité d'IA est conçue pour transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs souvenirs, en permettant un "remixage" créatif des images dans différents styles artistiques et la conversion sans effort d'images statiques en vidéos dynamiques.", a déclaré Google.Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs pourront convertir des photos en vidéos. Cet outil est alimenté par le modèle de génération vidéo Veo 2 de Google. Les utilisateurs peuvent sélectionner n'importe quelle photo de leur galerie, puis choisir des options telles que "Mouvements subtils" ou "Je me sens chanceux". Ils peuvent ainsi créer un clip animé de six secondes avec des mouvements doux ou des effets de zoom. Ces vidéos comportent un filigrane visible et une balise SynthID invisible pour indiquer qu'elles ont été générées par l'IA, garantissant ainsi la transparence.Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent également remixer leurs photos et les transformer en interprétations visuelles uniques. Avec Remix dans Google Photos, sélectionnez une photo dans votre galerie et choisissez votre style préféré pour transformer facilement et en quelques secondes les photos de votre galerie en ce type d'images que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille. Cette fonctionnalité sera déployée aux États-Unis au cours des prochaines semaines sur Android et iOS.Afin de rationaliser le processus créatif, Google Photos introduit également un onglet « Créer » dédié dans l'application. L'onglet Créer regroupe toutes les fonctionnalités (Photo vers vidéo, Remix, collages, vidéos à la une, etc.) en un seul endroit pour vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.Concernant la sécurité de ces fonctionnalités, Google affirme que vous pouvez les utiliser en toute sécurité et en toute transparence. Ainsi, toutes les vidéos et photos générées avec Photo to video et Remix comporteront un filigrane numérique SynthID invisible, tout comme les images modifiées à l'aide de Reimagine dans Photos. Les vidéos générées dans Photos incluront également un filigrane visuel pour plus de transparence, similaire à celui que vous voyez sur les vidéos générées dans Gemini.Google commente notamment :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur ces fonctionnnalités ?