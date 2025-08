Hyundai va contribuer à la construction d'un ambitieux centre de données de 5 GW alimenté par l'énergie nucléaire au Texas, qui pourrait devenir « le plus grand complexe nucléaire des États-Unis ».



L’intelligence artificielle (IA) est en plein essor, et les entreprises technologiques ont besoin d’une quantité croissante d’électricité pour alimenter leurs centres de données. Face à cette demande croissante, elles se tournent vers une source d’énergie controversée : l’énergie nucléaire. Cependant, cette alliance a soulevé des questions complexes sur la durabilité, la sécurité et l’impact environnemental.La consommation énergétique des géants de la technologie tels que Microsoft, Google, Amazon et Meta dépasse celle de certaines grandes villes et pourrait encore augmenter de 75 % d'ici 2050. Alors que les énergies renouvelables restent limitées dans leur capacité à fournir une énergie stable et continue, le nucléaire offre une solution sans carbone, efficace et durable , favorisant une "renaissance" de cette technologie autrefois marginalisée.Dans un mouvement qui souligne l'intersection croissante entre l'énergie nucléaire et l'intelligence artificielle, Fermi America a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Hyundai Engineering & Construction Co. pour développer l'épine dorsale nucléaire de ce qu'elle prétend être le plus grand réseau électrique privé au monde. Cette collaboration vise à alimenter les centres de données IA de nouvelle génération avec une énergie propre et fiable. Cette initiative intervient dans un contexte de demande croissante en électricité pour les technologies IA, qui pousse les services publics et les entreprises technologiques à explorer des solutions non conventionnelles.Le partenariat positionne Hyundai comme le responsable de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction des éléments nucléaires du projet. Fermi America, un développeur privé dans le domaine de l'énergie, s'associe au Texas Tech University System pour établir ce réseau à Amarillo, au Texas, sur un site tentaculaire de 10 000 acres. L'installation est conçue pour fournir jusqu'à 5 gigawatts d'électricité, en combinant des réacteurs nucléaires avec des générateurs au gaz naturel et des sources renouvelables pour créer un modèle énergétique hybride.Au cœur du projet, baptisé HyperGrid, se trouvent quatre réacteurs nucléaires AP1000 de Westinghouse Electric Co., chacun capable de produire plus d'un gigawatt. Les experts du secteur soulignent que cette envergure pourrait faire d'HyperGrid le premier complexe nucléaire privé de ce type, contournant les structures traditionnelles des services publics pour répondre directement aux besoins élevés en matière d'IA. Les travaux géotechniques auraient déjà commencé sur le site, ce qui laisse présager une avancée rapide vers l'obtention des autorisations réglementaires et le début de la construction.Il ne s'agit pas seulement de construire des réacteurs, mais aussi de répondre à l'appétit vorace des systèmes d'IA en matière d'énergie. Les centres de données pour les modèles d'IA avancés peuvent consommer autant d'énergie que de petites villes, et l'approche de Fermi promet une stabilité de la charge de base que les énergies renouvelables seules pourraient avoir du mal à fournir. L'ajout de 4 gigawatts provenant de générateurs à gaz ajoute une redondance, garantissant une alimentation électrique ininterrompue pour les besoins informatiques à très grande échelle.La participation de Hyundai apporte l'expertise éprouvée du solide secteur nucléaire sud-coréen, où l'entreprise a contribué à des projets tels que la centrale de Barakah aux Émirats arabes unis. Le protocole d'accord décrit les efforts conjoints en matière de conception, de protocoles de sécurité et d'exécution, en mettant l'accent sur "une énergie nucléaire sûre et propre". Pour Fermi America, cette alliance atténue les risques dans un domaine où les obstacles réglementaires et la surveillance publique restent élevés.Les implications plus larges se répercutent sur les secteurs de l'énergie et de la technologie. Alors que les entreprises d'IA comme celles de la Silicon Valley sont confrontées à des contraintes liées au réseau électrique, les initiatives nucléaires privées pourraient redéfinir l'approvisionnement en énergie. Des sources soulignent que le campus d'HyperGrid pourrait alimenter des fermes de données dédiées à l'IA, créant ainsi un précédent pour des projets similaires dans le monde entier.Cependant, des défis se profilent à l'horizon. Les projets nucléaires sont souvent confrontés à des retards dus à des problèmes d'autorisation, de chaîne d'approvisionnement et de dépassement des coûts, comme l'ont montré les constructions passées aux États-Unis, telles que celle de Vogtle en Géorgie. Le calendrier de Fermi prévoit une mise en service au début des années 2030, mais les initiés se demandent si ce programme ambitieux tient compte de l'évolution de la réglementation de la Commission de réglementation nucléaire.De plus, la nature hybride du projet suscite des interrogations sur les émissions, même s'il promeut le nucléaire comme une option à faible émission de carbone. Les groupes environnementaux pourraient s'y opposer, tandis que les investisseurs s'interrogent sur la viabilité financière d'un investissement privé aussi massif. Ce partenariat témoigne donc de la confiance dans le rôle du nucléaire dans l'avenir de l'IA, mais son succès dépendra de sa mise en œuvre sans faille.À terme, ce partenariat entre Fermi et Hyundai pourrait catalyser une renaissance du développement nucléaire aux États-Unis, en sommeil depuis les années 1970. En adaptant les solutions énergétiques aux besoins de l'IA, il permet de lever un obstacle majeur à l'innovation technologique. Les observateurs du secteur suivront de près l'évolution d'HyperGrid, qui pourrait influencer les stratégies mondiales en matière de réseaux électriques durables et à haute capacité. S'il se concrétise, ce projet pourrait non seulement alimenter la croissance de l'IA, mais aussi relancer le nucléaire en tant que pierre angulaire des systèmes énergétiques modernes.En mai dernier, Google a annoncé une initiative similaire. Le développeur nucléaire Elementl Power avait signé un accord avec Google pour développer trois sites pour des réacteurs avancés. Dans le cadre du nouveau partenariat avec Elementl Power, Google engagera des capitaux de développement dans les trois projets, mais les termes exacts de l'accord restent confidentiels. Chaque site produira au moins 600 mégawatts d'électricité, et Google aura la possibilité d'acheter l'électricité une fois que les sites seront opérationnels.Les sites proposés restent confidentiels, mais Elementl a déclaré que le financement de Google sera utilisé pour des opérations telles que l'obtention du permis d'exploitation, la sécurisation des droits d'interconnexion au système de transmission, les négociations contractuelles et d'autres questions préliminaires. "", avait déclaré Amanda Peterson Corio, responsable mondial de l'énergie des centres de données chez Google.: Toby Neugebauer, co-fondateur de Fermi America