Jules, l'agent de codage asynchrone de Google alimenté par l'intelligence artificielle (IA), est désormais disponible pour le grand public. Loutil, propulsé par Gemini 2.5 Pro, est sorti de sa phase bêta pour intégrer pleinement lécosystème Google AI, avec une tarification structurée, des capacités étendues et de nombreux retours dexpérience.
Introduit pour la première fois en novembre 2024, l'assistant IA de codage Jules a été développé pour corriger de manière autonome les bogues logiciels, préparer les modifications de code et offrir des cycles de développement plus rapides. La publication de l'outil marque une étape importante dans la volonté de Google d'automatiser les tâches de programmation essentielles, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer davantage sur ce qu'ils veulent réellement construire.
Au cours de la phase bêta, des milliers de développeurs ont traité des dizaines de milliers de tâches avec l'outil, ce qui a permis de partager publiquement plus de 140 000 améliorations de code. Grâce aux commentaires des développeurs, Google a perfectionné l'interface utilisateur, corrigé des centaines de bugs et lancé de nouvelles fonctionnalités, notamment la réutilisation des configurations précédentes pour accélérer l'exécution des nouvelles tâches, l'intégration des issues GitHub et la prise en charge multimodale.
Jules utilise désormais les capacités de raisonnement avancées de Gemini 2.5 Pro pour développer des plans de codage, ce qui se traduit par des résultats de code de meilleure qualité. Google a également introduit de nouveaux niveaux structurés pour Jules, notamment des limites plus élevées pour les abonnés à Google AI Pro et Ultra :
- Accès d'introduction à Jules : idéal pour la découverte de Jules dans le cadre des projets de développement.
- Jules dans Google AI Pro : limites 5 fois plus élevées, idéal pour le codage quotidien.
- Jules dans Google AI Ultra : limites 20 fois plus élevées. Conçu pour les workflows intensifs et multi-agents à grande échelle.
Selon Google, ces changements seront progressivement mis en place à partir du 6 août 2025 pour les abonnés à Google AI Pro et Ultra. Cela inclut les étudiants éligibles qui pourront s'inscrire pour bénéficier d'un an gratuit à Google AI Pro.
Source : Google
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?
Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?
