Transformez votre flux de travail de codage IA grâce à Claudia, l'interface graphique de bureau pour Claude Code, qui facilite la gestion des sessions Claude et la création d'agents personnalisés.

En juin, Anthropic a annoncé que Claude Code est désormais disponible pour les abonnés aux formules Pro et Max, permettant des workflows de codage directs basés sur un terminal. Les deux forfaits partagent des limites de débit entre Claude et Claude Code, les limites de messages étant déterminées par la longueur, la durée de la conversation et les pièces jointes. L'utilisation du code varie en fonction de la complexité du projet, de la taille de la base de code et des paramètres d'acceptation automatique.
Des développeurs ont récemment présenté Claudia, une application de bureau puissante qui transforme votre interaction avec Claude Code. Conçue avec Tauri 2, elle offre une interface graphique élégante pour gérer vos sessions Claude Code, créer des agents personnalisés, suivre l'utilisation et bien plus encore. Considérez Claudia comme votre centre de commande pour Claude Code : elle comble le fossé entre l'outil en ligne de commande et une expérience visuelle qui rend le développement assisté par l'IA plus intuitif et plus productif.
Voici les principales fonctionnalités de Claudia :
Gestion des projets et des sessions
- Navigateur de projets visuel : parcourez tous vos projets Claude Code dans ~/.claude/projects/
- Historique des sessions : affichez et reprenez les sessions de codage précédentes avec leur contexte complet
- Recherche intelligente : trouvez rapidement des projets et des sessions grâce à la fonction de recherche intégrée
- Informations sur les sessions : consultez les premiers messages, les horodatages et les métadonnées des sessions en un coup d'il.
Agents CC
- Agents IA personnalisés : créez des agents spécialisés avec des invites et des comportements système personnalisés.
- Bibliothèque d'agents : constituez une collection d'agents spécialement conçus pour différentes tâches.
- Exécution en arrière-plan : exécutez les agents dans des processus séparés pour des opérations non bloquantes.
- Historique d'exécution : suivez toutes les exécutions des agents grâce à des journaux détaillés et des mesures de performance.
Tableau de bord d'analyse de l'utilisation
- Suivi des coûts : surveillez votre utilisation et vos coûts de l'API Claude en temps réel.
- Analyse des jetons : ventilation détaillée par modèle, projet et période.
- Graphiques visuels : superbes graphiques illustrant les tendances et les modèles d'utilisation.
- Exportation des données : exportez les données d'utilisation à des fins de comptabilité et d'analyse.
Gestion du serveur MCP
- Registre des serveurs : gérez les serveurs Model Context Protocol à partir d'une interface utilisateur centrale.
- Configuration facile : ajoutez des serveurs via l'interface utilisateur ou importez-les à partir de configurations existantes.
- Test de connexion : vérifiez la connectivité du serveur avant utilisation.
- Importation depuis Claude Desktop : importez les configurations de serveur depuis Claude Desktop.
Chronologie et points de contrôle
- Gestion des versions de session : créez des points de contrôle à tout moment pendant votre session de codage.
- Chronologie visuelle : naviguez dans l'historique de votre session grâce à une chronologie ramifiée.
- Restauration instantanée : revenez à n'importe quel point de contrôle en un seul clic.
- Fork des sessions : créez de nouvelles branches à partir de points de contrôle existants.
- Visualiseur de différences : voyez exactement ce qui a changé entre les points de contrôle
Gestion CLAUDE.md
- Éditeur intégré : modifiez les fichiers CLAUDE.md directement dans l'application
- Aperçu en direct : voyez votre markdown rendu en temps réel
- Scanner de projet : trouvez tous les fichiers CLAUDE.md dans vos projets
- Mise en évidence de la syntaxe : prise en charge complète du markdown avec mise en évidence de la syntaxe
Cette annonce intervient après qu'Anthropic, l'entreprise d'IA éditeur du grand modèle de langage Claude, a mis en place des limites de débit hebdomadaires pour son outil d'assistance au codage, Claude Code. Cette décision vise à freiner l'utilisation intensive par certains utilisateurs qui, selon Anthropic, laisseraient Claude Code fonctionner « en continu en arrière-plan, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ».
Les raisons invoquées par Anthropic pour cette nouvelle politique sont multiples. Tout d'abord, une utilisation aussi constante engendre des coûts financiers considérables pour l'entreprise. De plus, elle soulève des préoccupations environnementales en raison de la consommation d'énergie nécessaire pour maintenir ces opérations ininterrompues. L'entreprise a également évoqué la possibilité que certains utilisateurs violent les conditions de service en partageant ou en revendant des comptes, bien que les détails à ce sujet restent flous.
