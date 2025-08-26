Cloudflare a lancé de nouveaux outils Zero Trust dans sa plateforme Cloudflare One, afin d'aider les entreprises à adopter l'IA à grande échelle en toute sécurité

Cloudflare a lancé de nouveaux outils Zero Trust dans sa plateforme Cloudflare One afin d'aider les entreprises à adopter l'intelligence artificielle (IA) à grande échelle en toute sécurité. Ces fonctionnalités visent à offrir aux organisations une meilleure visibilité sur l'utilisation de l'IA, ainsi qu'une protection contre les applications non approuvées et des contrôles pour protéger les données sensibles, le tout au sein d'un système centralisé capable de prendre en charge des équipes distribuées.
Cloudflare, Inc. est une société américaine qui fournit des services de réseau de diffusion de contenu, de cybersécurité, d'atténuation des attaques DDoS, de réseau étendu, de proxys inversés, de service de noms de domaine, d'enregistrement de domaines accrédités par l'ICANN et d'autres services. Selon W3Techs, Cloudflare est utilisé par environ 19,3 % de tous les sites web sur Internet pour ses services de sécurité web, en janvier 2025. Le siège social de Cloudflare est situé à San Francisco, en Californie.
Le lancement des nouveaux outils Zero Trust intervient alors que les entreprises évaluent à la fois les opportunités et les risques liés à l'adoption de l'IA. Selon une enquête menée par AuditBoard auprès de plus de 400 professionnels de la sécurité, 78 % des organisations considèrent l'IA comme un risque émergent, même si plus de la moitié d'entre elles déploient déjà cette technologie pour améliorer leur efficacité et renforcer leur résilience face aux menaces numériques.
L'IA générative est actuellement utilisée par les employés de tous les services, de la finance à la conception, pour accélérer les tâches et créer de nouvelles applications. Si l'IA peut contribuer à améliorer l'efficacité, et c'est effectivement le cas, son adoption se fait toutefois souvent sans contrôle de sécurité.
Cela crée des risques, tels que le partage de données confidentielles avec des chatbots ou le déploiement d'outils basés sur l'IA par des ingénieurs sans contrôle préalable. Les nouvelles fonctionnalités de Cloudflare sont conçues pour aider les entreprises à relever ces défis.
Risques liés à l'IA La société a mis en place un système de gestion de la sécurité de l'IA, qui s'intègre directement à sa plateforme Zero Trust. Cela permet aux équipes de sécurité de comprendre comment les applications d'IA sont utilisées dans l'entreprise et d'appliquer des politiques garantissant le respect des normes de sécurité et de confidentialité.
Le nouveau « Shadow AI Report » donne aux équipes un aperçu précis des applications d'IA utilisées, des personnes qui les utilisent et de la manière dont elles y accèdent, aidant ainsi les organisations à décider d'approuver, de bloquer ou de surveiller des outils spécifiques.
Les entreprises peuvent appliquer automatiquement des politiques d'IA à la périphérie du réseau, à l'aide de « Cloudflare Gateway ». Grâce à cette solution, les équipes pourront bloquer les applications non approuvées, restreindre les téléchargements de données sensibles et définir des exigences pour l'évaluation des nouveaux outils. Cloudflare précise que la protection offerte s'applique à tous les employés, quel que soit leur lieu de travail.
Une autre fonctionnalité, « AI Prompt Protection », surveille les invites et les réponses en temps réel. Elle signale les interactions potentiellement préoccupantes et peut soit avertir l'utilisateur, soit l'empêcher d'envoyer des données sensibles, telles que du code source, à l'extérieur de l'organisation.
Pour gérer les interactions des modèles d'IA avec les systèmes externes, Cloudflare déploie également « Zero Trust MCP Server Control ». Cette fonctionnalité consolide tous les appels d'outils MCP dans un seul tableau de bord, acheminant le trafic via Cloudflare pour inspection.
« Cloudflare est le meilleur endroit pour aider toute entreprise à déployer l'IA en toute sécurité. Nous sommes aujourd'hui la seule entreprise capable d'offrir la sécurité d'une plateforme Zero Trust avec une gamme complète de produits de développement d'IA et d'inférence, le tout soutenu par l'échelle d'un réseau mondial », a déclaré Matthew Prince, PDG et cofondateur de Cloudflare.
« Les entreprises les plus innovantes au monde veulent tirer parti de l'IA pour évoluer, se développer et se déployer rapidement, sans sacrifier la sécurité. Nous sommes dans une position unique pour contribuer à cette innovation et aider toutes les entreprises à adopter l'IA en toute sécurité. »
Source : Cloudflare
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de sécurité IA de Cloudflare ? Les trouvez-vous intéressantes et utiles ?
