Le Chat de Mistral AI peut désormais mémoriser vos conversations grâce à la nouvelle fonctionnalité Memories, et Mistral AI introduit également la prise en charge des connecteurs MCP

Mistral AI a enrichi Le Chat de plus de 20 connecteurs sécurisés basés sur MCP, permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches, de résumer et d'agir sur toute une gamme d'outils d'entreprise, notamment Databricks, Snowflake, GitHub, Atlassian, Asana, Outlook, Box, Stripe, Zapier, etc. En plus des connecteurs pour les plateformes largement utilisées, les utilisateurs peuvent désormais connecter Le Chat à n'importe quel serveur MCP distant de leur choix, même s'il ne figure pas dans le répertoire des connecteurs. Mistral AI lance également la fonctionnalité Memories en version bêta.
Mistral est une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à Paris. Fondée en 2023, elle est spécialisée dans les grands modèles de langage (LLM) ouverts, avec des modèles d'IA open source et propriétaires. Mistral AI a enrichi Le Chat de plus de 20 connecteurs sécurisés basés sur MCP, permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches, de résumer et d'agir sur toute une gamme d'outils d'entreprise, notamment Databricks, Snowflake, GitHub, Atlassian, Asana, Outlook, Box, Stripe, Zapier, etc. Le nouveau répertoire Connectors offre des pipelines directs vers ces outils, transformant Le Chat en une interface unifiée pour la gestion des données, des documents et des flux de travail.
En plus des connecteurs pour les plateformes largement utilisées, les utilisateurs peuvent désormais connecter Le Chat à n'importe quel serveur MCP distant de leur choix, même s'il ne figure pas dans le répertoire des connecteurs. Cette flexibilité permet aux organisations d'interroger, de croiser et d'utiliser n'importe quel outil de leur pile technologique. Suite à ces améliorations en matière d'intégration, le répertoire des connecteurs repensé rationalise la découverte et l'utilisation des services disponibles.
Mistral AI lance également la fonctionnalité Memories en version bêta. Memories permet à Le Chat de conserver le contexte des conversations, en récupérant les informations, les décisions et les références pertinentes issues des interactions précédentes. Cette base permet d'obtenir des réponses plus précises, des recommandations adaptatives et des réponses qui reflètent les besoins spécifiques de chaque utilisateur. L'ensemble complet des connecteurs et la fonctionnalité Memories sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de Le Chat, y compris ceux qui bénéficient d'un abonnement gratuit.
Le nouveau répertoire de connecteurs ouvre des pipelines directs vers les outils d'entreprise, transformant Le Chat en une surface unique pour les données, les documents et les actions.
- Données : recherchez et analysez des ensembles de données dans Databricks (bientôt disponible), Snowflake (bientôt disponible), Pinecone, Prisma Postgres et DeepWiki.
- Productivité : collaborez sur des documents d'équipe dans Box et Notion, créez des tableaux de projet dans Asana ou Monday.com, et effectuez un triage à l'aide d'outils Atlassian tels que Jira et Confluence.
- Développement : gérez les problèmes, les demandes d'extraction, les référentiels et l'analyse de code dans GitHub ; créez des tâches dans Linear, surveillez les erreurs dans Sentry et intégrez-les à la plateforme de développement Cloudflare.
- Automatisation : étendez les flux de travail grâce à Zapier et aux campagnes dans Brevo.
- Commerce : accédez aux données des commerçants et des paiements provenant de PayPal, Plaid, Square et Stripe, et agissez en conséquence.
- Personnalisation : ajoutez vos propres connecteurs MCP pour étendre la couverture, afin de pouvoir interroger, obtenir des résumés et agir sur les systèmes et les workflows propres à votre entreprise.
- Déploiement : exécutez sur site, dans votre cloud ou sur Mistral Cloud, ce qui vous donne un contrôle total sur l'emplacement de vos données et de vos workflows.
Pour tout le reste, vous pouvez désormais vous connecter à n'importe quel serveur MCP distant de votre choix, même s'il ne figure pas dans le répertoire des connecteurs, afin d'interroger, de recouper et d'effectuer des actions sur n'importe quel outil de votre pile.
Les utilisateurs administrateurs peuvent contrôler en toute confiance quels connecteurs sont disponibles pour qui dans leur organisation, grâce à l'authentification par procuration, garantissant ainsi que les utilisateurs n'accèdent qu'aux données auxquelles ils sont autorisés.
Déployez Le Chat à votre guise : en auto-hébergement, dans votre cloud privé ou public, ou en tant que service entièrement géré dans le Mistral Cloud.
En outre, les Memories dans Le Chat conservent votre contexte d'une conversation à l'autre, récupérant des informations, des décisions et des références du passé lorsque cela est nécessaire. Ils permettent des réponses plus pertinentes, des recommandations adaptées à vos besoins et des réponses plus riches, imprégnées des spécificités de votre travail, offrant ainsi une expérience plus rapide, plus pertinente et entièrement personnalisée.
Les Memories obtiennent des notes élevées dans les évaluations de Mistral en matière de précision et de fiabilité : ils enregistrent ce qui est important, évitent les déductions interdites ou sensibles, ignorent les contenus éphémères et récupèrent les bonnes informations sans hallucinations.
Plus important encore, Mistral affirme que vous gardez le contrôle total : ajoutez, modifiez, mettez à jour ou supprimez n'importe quelle entrée à tout moment, grâce à des paramètres de confidentialité clairs et une gestion sélective de la mémoire à laquelle vous pouvez faire confiance.
Cette annonce intervient alors que Mistral AI a partagé son rapport d'audit environnemental fin juillet 2025. Dans son analyse du cycle de vie de son modèle de langage dénommé Mistral Large 2, l'entreprise lève le voile sur les émissions, la consommation d'eau et l'épuisement des ressources matérielles, fournissant des chiffres concrets sur l'empreinte environnementale croissante de l'intelligence artificielle générative. Elle propose en sus des solutions pour la réduction de limpact négatif de lutilisation de cette technologie.
