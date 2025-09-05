Nvidia lance un kit de développement pour les voitures équipées d'une IA : le kit intègre une IA générative, des capteurs avancés et des fonctions de sécurité de niveau automobile

NVIDIA lance le kit de développement DRIVE AGX Thor destiné aux développeurs automobiles du monde entier

Au niveau technologique, il couvre la sécurité des plateformes, des algorithmes et des écosystèmes.

Au niveau du développement, il comprend des garde-fous pour la conception, le déploiement et la validation.

Au niveau informatique, il couvre la formation à l'IA jusqu'au déploiement, en utilisant trois ordinateurs puissants : NVIDIA DGX pour la formation à l'IA, NVIDIA Omniverse et NVIDIA Cosmos fonctionnant sur NVIDIA OVX pour la simulation, et NVIDIA DRIVE AGX pour le déploiement.



Fondée en 1993, Nvidia est une entreprise technologique américaine qui développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance et les applications mobiles et automobiles. Initialement axée sur les GPU pour les jeux vidéo, Nvidia a élargi leur utilisation à d'autres marchés, notamment l'intelligence artificielle (IA), la visualisation professionnelle et le calcul intensif. Les gammes de produits de l'entreprise comprennent les GPU GeForce pour les jeux et les tâches créatives, ainsi que les GPU professionnels pour l'informatique de pointe, la recherche scientifique et les applications industrielles.Récemment, Nvidia a confirmé que son kit de développement Drive AGX Thor est disponible en précommande alors que le déploiement des véhicules autonomes s'accélère. Ce kit est conçu pour répondre à la complexité croissante de la technologie de conduite autonome, qui intègre de plus en plus des modèles d'action basés sur le raisonnement, la vision et le langage, l'IA générative et des suites de capteurs avancés. Cela crée une demande toujours plus forte pour des outils puissants capables de répondre aux exigences de sécurité propres à l'industrie automobile.Le kit de développement Drive AGX Thor, basé sur l'architecture Blackwell de Nvidia, son logiciel DriveOS 7 et les processeurs Arm Neoverse V3AE, a été conçu pour répondre à ce besoin. Il offre aux développeurs et aux chercheurs une plateforme permettant d'accélérer la conception, les tests et le déploiement de véhicules autonomes, ainsi que d'autres solutions de mobilité intelligente.Tout cela s'inscrit dans la volonté constante de Nvidia de devenir le premier facilitateur mondial des technologies avancées, comme l'a expliqué le vice-président Deepu Talla aux médias la semaine dernière. «», a déclaré Tallu.Selon Nvidia, le kit a été spécialement conçu pour les modèles d'action du langage visuel raisonné et est équipé d'une E/S suffisante pour prendre en charge les caméras et les capteurs radar et lidar qui équipent la plupart des véhicules autonomes. Il dispose également d'interfaces courantes pour les véhicules, telles que GbE/10GbE et PCI-Express.Ce kit est le dernier ajout à l'écosystème Drive Thor de Nvidia. Annoncée initialement en 2002, la plateforme Drive Thor est devenue un outil de plus en plus important dans le développement des véhicules autonomes grâce à sa capacité à fournir des performances d'IA de 2000 TOPS. À l'époque, Jensen Huang, PDG de Nvidia, avait prédit : «. »Cela a été confirmé par son adoption par plusieurs grands constructeurs automobiles, notamment BYD, GAC, Volvo, Xiaomi et Zeekr. Des entreprises de camions autonomes telles qu'Aurora, PlusAI, Gatik et Waabi l'ont également adopté. En juillet, l'entreprise chinoise de technologie autonome WeRide a innové en lançant sa plateforme HPC 3.0, la première technologie capable d'atteindre le niveau 4 d'automatisation, tel que défini par la Society of Automotive Engineers, à être alimentée par Drive Thor.Les systèmes de véhicules autonomes gagnant rapidement en complexité, équipés de modèles d'action basés sur le langage visuel raisonné, d'une IA générative et de technologies de capteurs avancées, les développeurs ont besoin d'outils puissants, efficaces et conçus pour répondre aux exigences de sécurité de l'industrie automobile. Le kit de développement NVIDIA DRIVE AGX Thor, disponible dès aujourd'hui en précommande et livrable en septembre, offre aux développeurs et chercheurs du monde entier une plateforme avancée pour accélérer la conception, les tests et le déploiement de véhicules autonomes et de solutions de mobilité intelligentes.Le kit de développement repose sur l'architecture NVIDIA Blackwell, les processeurs Arm Neoverse V3AE de nouvelle génération et la pile logicielle NVIDIA DriveOS 7. Il est spécialement conçu pour les modèles de raisonnement vision-langage-action et est idéal pour le développement automobile, avec suffisamment d'E/S pour prendre en charge les caméras surround, les radars et les lidars, ainsi que les interfaces courantes des véhicules, notamment GbE/10GbE et PCI-Express. DRIVE AGX Thor répond également aux exigences strictes de l'industrie automobile en matière de sécurité fonctionnelle (ISO 26262) et de cybersécurité (ISO 21434).Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux s'appuient sur NVIDIA DRIVE AGX Thor, notamment BYD, GAC, IM Motors, Li Auto, Volvo Cars, Xiaomi et Zeekr. Parmi les entreprises de transport routier autonome qui s'appuient sur NVIDIA DRIVE AGX Thor, on trouve Aurora, Gatik, PlusAI et Waabi. Les partenaires AV de NVIDIA, DeepRoute.ai, Nuro, WeRide et ZYT, utilisent DRIVE AGX Thor pour leurs plateformes logicielles AV. Les systèmes de production DRIVE AGX Thor sont disponibles auprès des fournisseurs de premier rang Continental Automotive, Desay SV, Lenovo, Magna et Quanta.DRIVE AGX Thor est pris en charge par un nombre croissant de pionniers dans le domaine des capteurs et des technologies embarquées, notamment AdaCore, Lauterbach, OMNIVISION, QNX et Vector.Conçus pour offrir une sécurité et une protection de niveau automobile, DRIVE AGX Thor et DriveOS sont des éléments clés de NVIDIA Halos, un système de sécurité complet qui combine les technologies matérielles et logicielles de sécurité automobile de NVIDIA avec des recherches de pointe en matière d'IA dans le domaine de la sécurité des véhicules autonomes.Halos offre une approche holistique de la sécurité automobile :La technologie des véhicules autonomes (VA) évolue rapidement, alimentée par des modèles d'IA toujours plus grands et plus complexes déployés à la périphérie. Les véhicules modernes nécessitent désormais non seulement une perception et une fusion des capteurs avancées, mais aussi des pipelines d'apprentissage profond de bout en bout qui permettent une compréhension complète de l'environnement, une fusion multimodale et une prise de décision en temps réel, le tout traité entièrement à bord.Avec l'expansion des cas d'utilisation dans le domaine automobile pour inclure les modèles vision-langage-action (VLA), les grands modèles linguistiques (LLM), l'IA générative pour l'assistance IA personnalisée et les expériences multimodales, le besoin d'une accélération informatique puissante n'a jamais été aussi grand. Cette évolution crée un besoin urgent de plateformes qui permettent aux développeurs et aux équipementiers de développer, d'optimiser et de déployer plus facilement ces applications gourmandes en ressources directement dans le véhicule.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?