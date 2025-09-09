OpenAI a déployé une fonctionnalité très demandée pour le chatbot ChatGPT, qui vous permet de bifurquer les conversations et d'explorer plusieurs directions sans perdre le fil conducteur initial

Les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais bifurquer dans leurs conversations sans perdre le fil conducteur initial. OpenAI a introduit une nouvelle fonctionnalité dans ChatGPT qui permet aux utilisateurs de créer des branches dans leurs conversations et d'explorer plusieurs directions. Cette mise à jour, désormais disponible pour les utilisateurs web, améliore la flexibilité dans la gestion des discussions sans perdre le contexte initial.
OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), qui a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». La sortie de ChatGPT en novembre 2022 par OpenAI a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative. ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par OpenAI. Il utilise actuellement GPT-5, un transformateur génératif pré-entraîné (GPT), pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux demandes des utilisateurs.
OpenAI a déployé une fonctionnalité très demandée dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs de créer des branches dans leurs conversations et d'explorer plusieurs directions sans perdre le fil conducteur initial. La mise à jour est désormais disponible pour les utilisateurs connectés sur le web. L'annonce a été faite vendredi via le compte X d'OpenAI, à la suite de demandes d'utilisateurs qui souhaitaient une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs conversations. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre d'autres fils de discussion à des moments précis d'une conversation, ce qui facilite l'expérimentation de différentes lignes de discussion ou de suggestions parallèles sans brouiller le contexte d'origine.
La demande a été initialement formulée par l'utilisateur X Micah (@MicahJanke), qui a expliqué : « Permettez-nous de bifurquer à partir de chats à des moments précis sans perdre le nud à partir duquel nous avons bifurqué. Parfois, je souhaite explorer plusieurs branches possibles d'une conversation, ou parfois je souhaite poursuivre une conversation secondaire de 1 à 3 messages sans brouiller le contexte du chat initial. »
OpenAI a répondu au message de Micah, confirmant que la fonctionnalité avait été mise en uvre. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a également retweeté l'annonce, la qualifiant de « fonctionnalité très demandée ». La nouvelle fonctionnalité de dérivation devrait améliorer l'expérience utilisateur, en offrant une plus grande flexibilité à ceux qui utilisent ChatGPT pour le brainstorming, la recherche ou l'exploration créative.
Par ailleurs, OpenAI a également annoncé son intention de lancer l'année prochaine une nouvelle plateforme d'emploi destinée à mettre en relation les employeurs et les travailleurs possédant des compétences en IA. Cette initiative intervient alors que l'on s'inquiète de plus en plus de l'impact potentiel de l'IA sur l'emploi, en particulier dans les domaines déjà touchés par l'automatisation.
Parallèlement à la plateforme d'emploi, OpenAI se prépare à lancer un programme de certification en IA dans les mois à venir. Ce programme vise à doter les travailleurs de connaissances pratiques sur l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail et à leur fournir des certifications reconnues par les employeurs. Selon l'entreprise, l'objectif à long terme est de certifier 10 millions d'Américains d'ici la fin de la décennie.
Un annonce qui intervient alors que Sam Altman a récemment suggéré que la « théorie de l'Internet mort » pourrait contenir une part de vérité, car les plateformes telles que X d'Elon Musk sont aujourd'hui envahies par les bots. La théorie de l'Internet mort est une théorie du complot apparu vers 2016, qui affirme que la majorité des contenus et des personnes apparentes en ligne sont en réalité générés automatiquement par des ordinateurs, et qu'Internet est en grande partie « mort ».
