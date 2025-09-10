L'intégration par Google de l'intelligence artificielle (IA) dans ses services cloud et ses produits grand public porte ses fruits, l'entreprise ayant déclaré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est tirée par des outils basés sur l'IA tels que Vertex AI, AI Overviews dans Search et des agents IA qui automatisent les tâches des entreprises. La stratégie axée sur l'IA de Google passe ainsi des subventions à des profits durables, positionnant l'entreprise pour une expansion continue dans les sources de revenus générées par l'IA.
Thomas Kurian est un homme d'affaires indo-américain et PDG de Google Cloud (filiale d'Alphabet Inc.) depuis 2019. En 2024, Gold House l'a reconnu comme l'un des Asiatiques les plus influents en raison de sa vaste expérience dans les domaines du leadership, de l'ingénierie et des relations d'entreprise.
L'intérêt de Google pour l'IA a longtemps été considéré comme une stratégie défensive face à des concurrents tels qu'OpenAI et Microsoft, mais les développements récents révèlent un moteur de revenus sophistiqué qui tourne déjà à plein régime en coulisses.
Grâce à sa division de cloud computing et à ses fonctionnalités de recherche intégrées, l'entreprise intègre l'IA dans des services rentables qui couvrent à la fois des outils destinés aux entreprises et des produits destinés aux consommateurs. Par exemple, la plateforme Vertex AI de Google Cloud permet aux entreprises de créer des modèles personnalisés, facturés en fonction de mesures d'utilisation telles que les jetons traités, un modèle qui reflète le SaaS, mais adapté aux charges de travail de l'IA.
Cette tarification basée sur la consommation génère des revenus substantiels, Google Cloud ayant déclaré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025, soit une hausse de 29 % par rapport à l'année précédente. Le carnet de commandes a atteint 106 milliards de dollars, alimenté par les agents IA qui automatisent les tâches pour les entreprises, passant de projets pilotes subventionnés à une monétisation complète.
Passer des subventions à des profits durables
Les spécialistes du secteur soulignent que la stratégie de Google consiste à associer des capacités d'IA à des infrastructures existantes, telles que ses unités de traitement Tensor (TPU), qui permettent un apprentissage efficace des modèles. Cela permet non seulement de réduire les coûts pour les utilisateurs, mais aussi de garantir des revenus récurrents grâce à un accès mesuré. La récente conférence sur les résultats financiers a mis en évidence la manière dont les initiatives en matière d'IA stimulent l'adoption, la direction ayant augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2025 à 85 milliards de dollars afin de soutenir l'expansion des centres de données, comme le détaille la transcription du deuxième trimestre 2025 d'Alphabet.
De plus, les aperçus IA de Google dans les résultats de recherche s'avèrent être une véritable mine d'or en termes de monétisation, générant des revenus publicitaires équivalents à ceux des résultats traditionnels. Les annonceurs bénéficient de placements contextuels dans les résumés générés par l'IA, ce qui leur permet de maintenir leurs taux de clics tout en élargissant leur portée. Les publications sur X des analystes financiers, y compris ceux qui suivent les performances boursières, soulignent que cette intégration a renforcé la domination de Google dans le domaine de la recherche, le mode IA s'étendant à plus de 180 pays d'ici la fin de l'année.
Les agents IA et l'expansion des entreprises
En y regardant de plus près, l'intérêt porté par Google aux agents IA (des logiciels autonomes qui gèrent des flux de travail complexes) représente un facteur clé de croissance du chiffre d'affaires. Ces agents sont vendus aux dirigeants des différents secteurs d'activité, sans passer par les services informatiques traditionnels, et leur prix est fixé en fonction du volume de données et de la consommation. Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a souligné l'augmentation des ventes dans des secteurs non technologiques tels que la finance et la santé.
La gamme de modèles Gemini de l'entreprise, qui comprend des avancées telles que le mode « Deep Think » dévoilé lors de la conférence Google I/O 2025, s'intègre à tous les écosystèmes pour offrir des fonctionnalités haut de gamme. Les abonnements permettant un accès amélioré à l'IA, tels que le forfait mensuel à 249 dollars pour la recherche avancée et les outils liés à la blockchain, gagnent en popularité. Ce niveau premium permet non seulement d'augmenter les revenus directs, mais aussi d'améliorer la collecte de données pour affiner les modèles.
Faire face à la concurrence et aux obstacles réglementaires
Cependant, des défis se profilent à l'horizon. Les inquiétudes concernant la confiance et le retour sur investissement dans la monétisation de la recherche par IA s'intensifient, les éditeurs s'inquiétant de la baisse du trafic organique. Certains rapports soulignent que les intégrations publicitaires agressives pourraient aliéner les utilisateurs si elles ne sont pas équilibrées avec soin. La surveillance réglementaire, notamment les mesures antitrust imposant le partage des données, ajoute à la complexité, même si l'envergure de Google offre un certain tampon.
En interne, la transition vers l'IA agentique, c'est-à-dire les systèmes qui agissent de manière indépendante, s'accélère. Les tendances issues des analyses de l'infrastructure IA pour 2025 suggèrent que Google se positionne pour saisir des opportunités d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de la robotique et de l'intégration quantique, en monétisant ces technologies via des services cloud.
Perspectives de monétisation futures
À l'avenir, le modèle commercial en pleine évolution de Google mettra l'accent sur les capacités multimodales, où l'IA traite du texte, des images et des vidéos pour proposer des publicités personnalisées. Les revenus publicitaires de YouTube ont augmenté de 13 % pour atteindre 9,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en partie grâce au ciblage alimenté par l'IA, selon les données sur les bénéfices de la société. Les analystes donnent à Google 45 à 59 % de chances de dominer le secteur d'ici la fin de l'année, ce qui se reflète dans le ratio cours/bénéfice prévisionnel de son action.
Cette approche multiforme, qui combine utilisation du cloud, améliorations publicitaires et abonnements premium, positionne Google non seulement comme un innovateur en matière d'IA, mais aussi comme une véritable machine à générer des revenus. Comme le soulignent les observateurs du marché, l'IA ne se vendra pas toute seule, mais grâce à la publicité et à l'action, une prophétie que Google est déjà en train de réaliser. Grâce à ses investissements continus, l'entreprise est en passe de dominer l'ère post-mots-clés, transformant l'IA d'un centre de coûts en un moteur de profits qui pourrait redéfinir l'économie technologique.
Alors que Google enregistre une hausse significative de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2025, cette croissance repose également sur ses infrastructures. L'entreprise a en effet annoncé un investissement de 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années afin de développer ses capacités en matière d'IA et d'infrastructure cloud. Cette somme servira notamment à financer un nouveau centre de données dédié à l'IA à Stillwater, ainsi qu'à agrandir son campus de Pryor, actif depuis 2011.
Source : Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, s'exprimant lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology à San Francisco
