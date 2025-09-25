Près d'un quart des travailleurs de moins de 35 ans craignent que l'IA ne rende leur emploi obsolète d'ici deux ans, contre seulement 10 % des travailleurs plus âgés, selon une enquête de la Deutsche Bank.

Une enquête de la Deutsche Bank montre que près d'un quart des travailleurs de moins de 35 ans craignent que l'IA ne rende leur emploi obsolète d'ici deux ans, contre seulement 10 % des travailleurs plus âgés. Ce fossé générationnel souligne les inquiétudes plus générales liées à l'automatisation, avec des appels à la mise à niveau des compétences et à la mise en place de politiques visant à prévenir le sous-emploi des jeunes.
Depuis 2022, ladoption accélérée de lintelligence artificielle générative redessine les contours du marché du travail américain. Une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.
Dans un aperçu révélateur des inquiétudes générationnelles, une récente enquête de la Deutsche Bank a mis en évidence les vives préoccupations des jeunes travailleurs concernant le rôle croissant de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Selon les résultats, près d'un quart des professionnels de moins de 35 ans prévoient que l'IA rendra leur poste obsolète dans les deux prochaines années. Ce sentiment contraste fortement avec celui des personnes plus âgées, dont seulement 10 % environ expriment des craintes similaires, soulignant un fossé qui pourrait remodeler la dynamique du lieu de travail à mesure que les technologies d'IA progressent rapidement.
L'enquête, qui a interrogé plus de 2 000 travailleurs dans divers secteurs, met en évidence un malaise plus général alimenté par des déploiements très médiatisés de l'IA dans des secteurs tels que la finance, la technologie et le service à la clientèle. L'histoire de la Deutsche Bank en matière d'automatisation ajoute du contexte : en 2019, la banque a indiqué que les robots avaient déjà effectué des centaines de milliers d'heures de travail manuel. Aujourd'hui, avec la généralisation des outils d'IA générative tels que ChatGPT, ces inquiétudes semblent plus prononcées chez les milléniaux et la génération Z, qui occupent souvent des postes de débutants ou de niveau intermédiaire vulnérables à l'automatisation.
Ce pessimisme chez les moins de 35 ans correspond à d'autres études récentes. Par exemple, un rapport sur la même enquête de la Deutsche Bank note que si les jeunes professionnels se préparent à des pertes d'emploi, les seniors ont tendance à ignorer cette menace, peut-être en raison de leur position établie ou de leur familiarité avec les changements technologiques passés. Les données suggèrent que l'expérience pourrait engendrer l'optimisme, car les travailleurs plus âgés ont traversé des bouleversements antérieurs, comme le boom de l'internet, sans être largement déplacés.
Amplifiant encore ces préoccupations, une autre enquête indique que près de quatre entreprises sur dix prévoient de remplacer leurs employés par l'IA d'ici 2026, en ciblant les employés hautement rémunérés, les nouvelles recrues et ceux qui ne possèdent pas de compétences en IA. Les postes de débutants, souvent occupés par des travailleurs plus jeunes, sont les plus exposés, ce qui corrobore les conclusions de la Deutsche Bank et brosse le tableau d'un marché du travail privilégiant l'efficacité plutôt que le volume d'emploi.
Les publications sur les réseaux sociaux reflètent des sentiments similaires, les utilisateurs discutant des prévisions qui estime que 300 millions d'emplois dans le monde seront menacés par l'IA d'ici 2030. L'un de ces messages met en avant un rapport qui montre une nette baisse de l'emploi pour les travailleurs débutants dans les domaines exposés à l'IA, soulignant à quel point l'automatisation modifie déjà les modèles d'embauche. Ces discussions en ligne, bien qu'anecdotiques, font écho aux données de l'enquête, suggérant un consensus croissant sur le fait que l'IA pourrait exacerber le sous-emploi des jeunes, qui a atteint 17 % aux États-Unis selon des chiffres récents.
Des informations spécifiques à certains secteurs viennent enrichir le débat. Dans le secteur bancaire, où opère la Deutsche Bank, un rapport cite le directeur technique de la banque, qui prévoit que 30 à 40 % des emplois vont changer ou disparaître en raison de l'IA. Ce n'est pas un cas isolé : une enquête révèle une inquiétude généralisée parmi les employés des services financiers, beaucoup craignant que leurs compétences ne deviennent obsolètes à mesure que l'IA prend en charge des tâches allant de l'analyse des données aux interactions avec les clients.
Pourtant, toutes les perspectives ne sont pas sombres. Certains rapports soulignent que si l'adoption de l'IA entraîne une réduction des embauches (79 % des employeurs prévoient d'embaucher moins de travailleurs débutants en 2025), elle crée également une demande pour les compétences liées à l'IA. Un sondage montre que le public est très préoccupé par les suppressions d'emplois permanentes, mais les données qui l'accompagnent révèlent une croissance de l'emploi et des primes salariales pour les personnes compétentes en IA, ce qui suggère que l'adaptation pourrait atténuer les pertes.
Pour les initiés du secteur, ces tendances indiquent la nécessité de mesures proactives, telles que des programmes de perfectionnement des compétences et des interventions politiques pour soutenir les jeunes travailleurs. Alors que le chômage atteint 4,3 % dans un contexte de craintes liées à l'IA, il incombe aux entreprises et aux gouvernements de favoriser une transition qui équilibre l'innovation et la sécurité de l'emploi. Sans cela, le fossé générationnel pourrait se creuser, laissant une cohorte de travailleurs marginalisés dans un monde de plus en plus automatisé.
Les perspectives mondiales renforcent cette urgence. Une enquête révèle que près d'un employé allemand sur quatre partage les mêmes inquiétudes concernant la perte d'emploi due à l'IA, ce qui indique que le problème dépasse les frontières. Parallèlement, une enquête de l'ABA Banking Journal montre que les banques préparent leurs employés à la fraude liée à l'IA, laissant entendre une évolution des rôles plutôt qu'une élimination pure et simple.
En fin de compte, l'enquête de la Deutsche Bank sert de signal d'alarme. Elle souligne que si l'IA promet des gains de productivité, son coût humain, en particulier pour les moins de 35 ans, exige une gestion réfléchie afin de garantir que le progrès technologique ne se fasse pas au détriment des perspectives de carrière de toute une génération.
D'autre étude comme celui de Gartner montre que l'IA deviendra incontournable dans les services informatiques d'ici à 2030 et permettra aux organisations d'automatiser les tâches qui étaient autrefois réservées aux débutants. Il s'agit d'un énième rapport qui prédit la disparition des emplois de premier échelon au profit de l'IA. En outre, l'IA marque la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons, les organisations tendent vers une structure plus horizontale.
Une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi avait également révélé les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. Cependant, Microsoft affirme que l'IA assistera les travailleurs, elle ne les remplacera pas.
Source : Rapport d'enquête de la Deutsche Bank
