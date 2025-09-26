OpenAI a lancé ChatGPT Pulse, une nouvelle fonctionnalité qui fournit des mises à jour personnalisées proactives aux utilisateurs Pro, afin de transformer ChatGPT en un assistant plus anticipatif.



Conçu pour vous, une fois par jour, tous les jours





ChatGPT peut désormais effectuer des recherches asynchrones pour vous. Chaque nuit, il synthétise les informations provenant de votre mémoire, de votre historique de chat et de vos commentaires directs afin d'apprendre ce qui vous intéresse le plus, puis vous fournit des mises à jour personnalisées et ciblées le lendemain. Il peut s'agir de suivis sur des sujets que vous abordez souvent, d'idées de dîners rapides et sains à préparer chez vous le soir même, ou des prochaines étapes vers un objectif à plus long terme, comme l'entraînement pour un triathlon.



Vous pouvez également connecter Gmail et Google Agenda pour fournir un contexte supplémentaire afin d'obtenir des suggestions plus pertinentes. Lorsque l'Agenda est connecté, ChatGPT peut rédiger un exemple d'ordre du jour de réunion, vous rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire ou vous proposer des recommandations de restaurants pour un prochain voyage. Ces intégrations sont désactivées par défaut et peuvent être activées ou désactivées à tout moment dans les paramètres.



Les sujets affichés dans Pulse sont également soumis à des contrôles de sécurité afin d'éviter d'afficher des contenus préjudiciables qui enfreignent nos politiques.



C'est vous qui décidez ce qui s'affiche





Vous pouvez demander à ChatGPT ce que vous souhaitez qu'il recherche pour vous chaque jour. Appuyez sur « Sélectionner » pour demander ce que vous souhaitez voir dans les prochaines éditions : demandez un résumé des événements locaux du vendredi, des conseils pour acquérir une nouvelle compétence ou quelque chose de spécifique comme « se concentrer sur les actualités du tennis professionnel demain ». Vous pouvez également donner rapidement votre avis en levant ou en baissant le pouce, et consulter ou supprimer facilement l'historique de vos commentaires. Au fil du temps, vos conseils rendent Pulse plus personnel et plus utile.



Conçu pour vous aider, pas pour vous faire défiler sans fin





Chaque matin, ChatGPT vous propose une sélection des mises à jour les plus pertinentes, vous fournissant les informations dont vous avez besoin pour vous concentrer sur ce qui compte le plus. Chaque mise à jour n'est disponible que pour la journée, sauf si vous l'enregistrez dans un chat ou posez une question complémentaire, ce qui l'ajoute à votre historique de conversation. Développez n'importe quelle mise à jour pour approfondir le sujet, demander les étapes suivantes ou l'enregistrer pour plus tard afin de pouvoir avancer vers vos objectifs avec des informations claires et opportunes.



Limitations



Pulse est une préversion et ne sera pas toujours parfait. Il vise à vous montrer ce qui est le plus pertinent et utile, mais vous pouvez toujours voir des suggestions qui ne correspondent pas. Par exemple, vous pouvez recevoir des conseils pour un projet que vous avez déjà terminé. Vous pouvez orienter ce qui s'affiche en le indiquant directement à ChatGPT. Il mémorise vos commentaires pour la prochaine fois et s'améliore à mesure qu'il apprend de son utilisation réelle.

La sortie de ChatGPT, un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par OpenAI, en novembre 2022 a été saluée comme ayant catalysé un intérêt généralisé pour l'IA générative. OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ».En janvier 2023, ChatGPT était devenu l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, avec plus de 100 millions d'utilisateurs en deux mois. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles. Il a été salué comme un outil révolutionnaire susceptible de transformer de nombreux domaines professionnels. Dans le même temps, son lancement a suscité une large couverture médiatique et un débat public sur la nature de la créativité et l'avenir du travail intellectuel.Récemment, OpenAI a déployé une nouvelle fonctionnalité Pro, ChatGPT Pulse, qui promet de vous réveiller avec des informations sélectionnées sur mesure pour votre vie. Plutôt que d'attendre que vous posiez des questions, Pulse effectue des recherches proactives en arrière-plan et vous propose chaque matin une série de mises à jour. Les utilisateurs peuvent le considérer comme un journal intelligent rien que pour eux. OpenAI précise qu'il s'agit d'une première étape vers un ChatGPT plus utile et plus anticipatif.Contrairement au style réactif habituel de ChatGPT, qui attend que vous lui donniez une instruction, Pulse prend l'initiative. OpenAI déclare : «Les types de mises à jour que vous pouvez voir vont des rappels d'événements à venir aux suivis sur des sujets dont vous avez discuté, en passant par des idées de repas, des suggestions de voyage ou même les prochaines étapes vers un objectif à long terme. Il s'agit d'un résumé personnalisé, adapté spécialement à vos besoins. OpenAI précise également que des filtres de sécurité sont en place pour empêcher l'affichage de contenus préjudiciables.Mais ce n'est qu'un aperçu. OpenAI a indiqué que la version actuelle n'est qu'un début. «», déclare la société.Les utilisateurs peuvent personnaliser ce qui s'affiche grâce à la fonction « curate » (sélectionner), en sélectionnant des suggestions pour plus ou moins certains sujets, ou en demandant explicitement à Pulse d'inclure ou d'ignorer des thèmes tels que « événements locaux », « idées de remise en forme » ou « actualités scientifiques ». Les commentaires positifs/négatifs sont enregistrés et utilisés pour affiner vos futures cartes.Bien qu'OpenAI semble s'efforcer d'améliorer la productivité des utilisateurs, Pulse présente quelques limites. OpenAI précise que Pulse est encore en phase de prévisualisation et que les suggestions peuvent parfois manquer leur cible (par exemple, recommander quelque chose que vous avez déjà fait). Selon OpenAI, «La véritable différence entre ChatGPT et ChatGPT Pulse réside dans l'initiative. ChatGPT classique est réactif, il reste silencieux jusqu'à ce que vous lui posiez une question ou lui donniez une instruction avant de passer à l'action. ChatGPT Pulse, en revanche, renverse ce modèle. Il prépare de manière proactive des informations pour vous, vous fournissant un résumé quotidien de mises à jour personnalisées sans que vous ayez à lever le petit doigt.Mais ce pouvoir proactif met en évidence un problème évident : la confidentialité. OpenAI insiste sur le fait que la ligne directrice claire de cette fonctionnalité est d'explorer vos informations avec votre autorisation explicite, mais le processus est clair. Une fois l'accès accordé, l'IA peut scanner vos chats, vos calendriers, vos e-mails et potentiellement bien plus encore.Cela soulève une question légitime : le confort vaut-il le compromis ? Confier autant d'informations personnelles peut sembler dérangeant, voire intrusif. Même si les directives sont transparentes, cela signifie laisser une machine fouiller dans votre vie numérique afin d'être plus « utile ». Comparé au ChatGPT classique, qui se contente de répondre à ce que vous lui dites, Pulse exige un niveau de confiance plus élevé et une plus grande vigilance de la part des utilisateurs.Voici un extrait de l'annonce d'OpenAI :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette fonctionnalité ?